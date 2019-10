Turist je ovo ljeto jednu vožnju Uberom platio 4500 kuna

Od 1. lipnja do 30. rujna ove godine Uberom se u Hrvatskoj vozilo više od 190.000 stranih turista. U Uberu kažu da je njihovu platformu ovo ljeto koristilo 13 posto više stranih turista u odnosu na isto razdoblje lani. Navode i da je više od 98 posto turista u RH došlo s već instaliranom njihovom aplikacijom.

- Gotovo svi aplikaciju redovno koriste u zemljama iz kojih dolaze pa Uber očekuju i kao sastavni dio turističke ponude u našoj zemlji - kazao je Davor Tremac, generalni menadžer Ubera za jugoistočnu Europu.

Najviše stranih turista koji su korisnici Ubera došlo je iz Velike Britanije (13,36 posto) i SAD-a (11,94 posto). U Splitu su se turisti najviše vozili do Zapadne obale, Poljuda i Žnjana, u Dubrovniku do Gruža, Pila i Copacabane. U Istri su najposjećeniji bili centar Pule i rovinjski poluotok. U prosjeku je vožnja Uberom na obali bila duga 6,48 kilometara. Najduža vožnja je bila 522 kilometra, i to od Splita do Zračne luke Pula. A ta je vožnja Uberom je koštala oko 4500 kuna.

