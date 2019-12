Kako će raditi trgovci: U KTC-u i Pevecu sva četiri blagdana neradna

Hrvatski trgovci na Božić i Novu godinu neće raditi, a neki od njih ni na Štefanje i Tri kralja, ili će raditi skraćeno, pokazala je anketa koju je među trgovačkim lancima proveo Večernji list. Sve Konzumove trgovine, njih više od 600 u Hrvatskoj, osim na Božić i Novu, bit će tako zatvorene i na Štefanje, a na Badnjak i Silvestrovo radit će skraćeno, ovisno o formatu i lokacijama.

Odluka o neradnom Božiću, blagdanu sv. Stjepana i Novoj godini te isplati božićnica i darova za djecu način je da zaposlenicima zahvale na iznimnom zalaganju i trudu kojim svakodnevno doprinose uspješnom poslovanju Konzuma, izjavio je predsjednik uprave Slavko Ledić. Od subote 21. do ponedjeljka 23. prosinca radno vrijeme Konzumovih trgovina širom Hrvatske bit će produljeno, a na blagdan Sveta tri kralja radit će po nedjeljnom rasporedu. I zaposlenici Kauflanda i Lonije kod kuće će slaviti Božić, Štefanje i Novu godinu.

– Na Badnjak i Silvestrovo trgovine Lonije najvećim će dijelom raditi do 14 sati. Tek nekoliko većih prodajnih mjesta bit će otvoreno do 16 sati – kazao nam je glavni izvršni direktor Lonije Dragan Munjiza. Na Tri kralja radit će se kao i na Badnjak.

Robni centri KTC-a, čija je uprava nedavno prva među trgovcima probila led obznanivši kako od siječnja 2020. njihovi radnici neće raditi nijedne nedjelje, praznika i blagdana, tih će dana biti zatvoreni, pa i na Sveta tri kralja, odgovorila nam je izvršna direktorica Melanija Zorko. Ističe kako već tri godine ne rade na blagdane, a na Badnjak i Staru godinu radit će se od 7 do 16 sati. Studencu i NTL-u neradni su Božić i Nova godina. Na blagdan sv. Stjepana, a kasnije i na Tri kralja Studenac će raditi od 7 do 13 sati, na Badnjak i Staru godinu od redovnog otvaranja poslovnice do 16.30, odnosno do 18 sati. NTL će, pak, odgovaraju, na Štefanje raditi prema nedjeljnom rasporedu.

Svi Sparovi supermarketi i Intersparovi hipermarketi na Badnjak i Staru godinu radit će skraćeno, a za Božić i prvi dan nove godine sve trgovine bit će zatvorene. Za blagdan sv. Stjepana dio će trgovina biti zatvoren, a pojedine će trgovine, u skladu s potrebama kupaca, raditi skraćeno.

– Sa željom da kupcima tjedan prije Božića pružimo mogućnost “last minute” blagdanske kupovine, svi Interspar hipermarketi od 17. do 23. prosinca radit će do 22 sata – priopćili su.

Ni centri Emmezete na tri predstojeća blagdana neće raditi, a na Silvestrovo su otvoreni od 9 do 16 sati. Na Tri kralja, stoji na stranicama tog trgovca, radit će do 21 sat.

Pevecovim radnicima slobodna su pak sva četiri blagdana, dok će na Badnjak i Staru godinu raditi do 16 sati. Centri Supernova, Garden Mall, Buzin, Cvjetni, Karlovac, Šibenik... ne rade za Božić, Štefanje i Novu, a u Sisku i Slavonskom Brodu ni na Tri kralja. Na Štefanje će u pojedinim centrima raditi tek trgovine Spar do 14 sati te neki ugostiteljski objekti. Na Badnjak i Silvestrovo centri će, doznajemo, raditi skraćeno.