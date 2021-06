Tražite posao? Zapošljavaju Falkensteiner, Manpower, Medtronic...

Iskoristite vaš potencijal i pronađite posao po vašoj mjeri! U suradnji s portalom posao.hr donosimo izdvojenu ponudu najboljih poslova ovaj tjedan. Prijavite se i sretno!

Medtronic zapošljava na poziciji Business Support Coordinator Receptionist (m/ž) u Zagrebu. Prijave su otvorene do 18.7. Potrebno je znanje MS Office paketa, dvije godine radnog iskustva u administraciji, viša stručna sprema i poznavanje engleskog jezika. Prijavite se.

Answear.com S.A. zapošljava na pozicijama SEM Specialist (m/ž), Performance Specialist (m/ž) i Marketing & Sales Country Manager (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a prijave su otvorene do 2.7. Potrebno je minimalno godinu dana radnog iskustva, sposobnost analiziranja i iskustvo sa SEO i Google tražilicama. Potrebno je poznavanje engleskog jezika na komunikacijskoj razini. Aplicirajte.

Vicus d.o.o. traži direktora hostela (m/ž) u Osijeku. Prijave su otvorene najkasnije do 29.6. Posao obuhvaća rukovođenje hostelom i organizaciju rada, predlaganje godišnjeg plana rada, plana prihoda i rashoda, plana tekućeg i investicijskog održavanja hostela. Očekuje se minimalno srednja stručna sprema, napredno poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada u MS Officeu, komunikacijske i organizacijske vještine te pouzdanost i lojalnost. Prijavite se.

Falkensteiner zapošljava na poziciji Head of Sales SEE/CEE/CIS/UK (m/ž). Mjesto rada je Zadar, a prijave su otvorene do 21.7. Uvjeti su minimalno petogodišnje iskustvo rada u prodaji na liderskoj poziciji, snažne međunarodne veze i duboko razumijevanje potreba na tržištu SEE, CEE, CIS. Očekuju se i pregovaračke vještine te orijentiranost ka kupcu. Aplicirajte.

CCC zapošljava agenta u službi za korisnike za Hrvatsku i Sloveniju (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a prijave su otvorene do 30.6. Uvjeti su znanje slovenskog jezika, srednja stručna sprema trgovačkog, komercijalnog ili ekonomskog usmjerenja, a poželjno je i radno iskustvo u call centru. Posao podrazumijeva podršku klijentima, podršku prodavaonicama, rješavanje reklamacija, podršku odjelima marketinga i prijevode iz engleskog na hrvatski i slovenski. Prijavite se ovdje.

Camaloon zapošljava Team Leadera – Sales (m/ž), operatera u proizvodnji (m/ž), specijalista u odjelu za print (m/ž), B2B Sales Specialista (m/ž), Sales Development Representative (m/ž), Customer Sucess Specialist (m/ž). Lokacija rada je Zagreb. Uvjeti su vrsno poznavanje stranih jezika, odlične komunikacijske vještine i sposobnost rješavanja problema, empatija, proaktivnost i prethodno radno iskustvo na sličnim poslovima. Prijavite se.

Manpower za potrebe klijenta zapošljava na poziciji Team Leader (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a prijave su otvorene do 5.7. Radni zadaci su osigurati vodstvo i treninge, implementacija, analiziranje i razvoj plana, motivirati tim za postizanje što boljih rezultata i slično. Od kandidata se očekuju radno iskustvo, sposobnost motivacije i treniranje članova tima, poznavanje i iskustvo rada u korisničkim centrima, snažne administracijske i organizacijske vještine, dobre analitičke vještine, produktivnost i slično. Prijavite se ovdje.

Gi Group traži novo pojačanje na poziciji Training & Quality Manager (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a prijave su otvorene do 11.7. Potrebne su minimalno dvije godine radnog iskustva, poznavanje Quality sistema, poznavanje procedura na tržištu, pedagoških tehnika i prezentacija. Traži se znanje engleskog te talijanskog ili njemačkog jezika na C1 razini. Prijavite se na linku.

Ziegler d.o.o. zapošljava programskog inženjera – inženjera elektrotehnike (m/ž). Lokacije rada su Kutina i Zagreb, a prijave su otvorene do 30.6. Uvjeti su viša ili visoka stručna sprema, dvije godine radnog iskustva na poslovima programiranja, korištenje programskih jezika, aktivno korištenje njemačkog ili engleskog jezika u govoru i pismu te snalažljivost pri kompleksnim zadacima. Svi zainteresirani prijavite se ovdje.

Svea Ekonomi d.o.o. zapošljava sistem administratora (m/ž) u Zagrebu. Prijave su otvorene do 2.7. Potrebna je minimalno srednja stručna sprema IT smjera, znanje MS Office paketa, poznavanje PL/SQL-a, Oracle-a i osnova Linuxa, razumijvanje računalnih mreža, znanje engleskog jezika, organizacijske, analitičke i komunikacijske vještine. Posao podrazumijeva administriranje baze podataka, obradu i unos podataka u bazu, održavanje računala i računalne opreme, održavanje rada servera, komunikaciju i nadogradnju svih sustava i slično. Prijavite se.

