Tražite posao? Zaposlenike traže Pliva, Ferotehna, Lonia...

Iskoristite vaš potencijal i pronađite posao po vašoj mjeri! U suradnji s portalom posao.hr donosimo izdvojenu ponudu najboljih poslova ovaj tjedan. Prijavite se i sretno!

Gi Group zapošljava na pozicijama: Senior Software Design Engineer (m/ž), Senior Hardware Design Engineer (m/ž), Engineering Hardware Project Manager (m/ž), Senior Software Validation Engineer (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a prijave su otvorene do 5.10. Provjerite uvjete i aplicirajte.

Keindl Sport zapošljava asistenta u knjigovodstvu (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a prijave su otvorene do 27.9. Potrebno je radno iskustvo od tri godine, poznavanje MS Office paketa i korištenje Interneta, a prednost donosi iskustvo rada u Wand sustavu. Posao obuhvaća knjiženje i evidenciju ulaznih računa, obračun i knjiženje putnih naloga i slično. Prijavite se.

Lonia d.o.o. zapošljava računovođu (m/ž). Mjesto rada je Kutina, a prijave su otvorene do 28.9. Potrebna je visoka stručna sprema te minimalno dvije godine radnog iskustva na istim poslovima. Prijavite se.

KFC zapošljava voditelja smjene (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a prijaviti se možete najkasnije do 4.10. Potrebno je iskustvo u organizaciji te vođenju tima, a traži se osoba koja je uzor drugim djelatnicima i zna kako ih motivirati. Prednost donosi iskustvo na istim ili sličnim pozicijama. Poslodavac nudi ugovor na neodređeno vrijeme, redovno povećanje plaće svaku godinu, fleksibilno radno vrijeme te bonus i nagrade u skladu s osobnim rezultatima. Aplicirajte.

Pliva d.o.o. zapošljava na poziciji Menadžer / Enterprise track partner za migraciju podataka (m/ž). Mjesto rada je Zagre, a prijave su otvorene do 26.9. Očekuje se visoka stručna sprema u području IT-a, minimalno pet godina radnog iskustva, izvrsno znanje engleskog jezika, izvrsne komunikacijske vještine, sposobnost koordiniranja rada projektnih timova i odlične organizacijske vještine. Provjerite uvjete i aplicirajte.

Manpower zapošljava za potrebe klijenta referenta nabave (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a prijave su otvorene do 30.9. Obvezno je radno iskustvo i potrebno je napredno poznavanje asortimana i tržišta građevinskih proizvoda. Očekuje se minimalno srednja stručna sprema i poznavanje engleskog jezika. Prijavite se.

Falkensteiner zapošljava na poziciji koordinator prodaje (m/ž) u Zadru i Krku. Rok prijave je 30.9. Uvjeti su strast za radom u turizmu i hotelskoj industriji, najmanje dvije godine radnog iskustva u aktivnoj hotelskoj prodaji, dodatno iskustvo u hotelskom marketingu i implementaciji social media kanala, dobre organizacijske vještine, dobre prezentacijske i pregovaračke vještine i slično. Prijavite se.

Ferotehna d.o.o. zapošljava djelatnika za rad u nabavi/referenta nabave (m/ž). Mjesto rada je Rijeka, a prijave su otvorene do 30.9. Poslodavac nudi ugovor na određeno uz mogućnost stalnog zaposlenja, izazovan i dinamičan posao, priliku za osobni i profesionalni razvoj. Traži se prvostupnik ekonomije ili magistar ekonomije, iskustvo u nabavi, pregovaračke vještine, ažurnost, snalažljivost i vještina suočavanja sa stresom, poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu. Aplicirajte.

Easy Consult d.o.o. za potrebe klijenta traži pojačanje na poziciji Senior Recruiter (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a prijave su otvorene do 30.9. Očekuje se trogodišnje iskustvo rada, praktično isksutvo, posvećenost, orijentiranost na posao, sposobnost rada u međunarodnom timu. Prijavite se.

Scalable Global Solutions d.d. zapošljava na pozicijama Junior Developer Backend and / or Frontend (m/ž) i Solution Architect (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a poslodavac nudi mogućnost rada od kuće. Prijave se zaprimaju do 1.10. Potrebno je radno iskustvo od minimalno godinu dana rada, poznavanje engleskog i njemačkog jezika te mogućnost putovanja. Prijavite se.

Sretno kandidatima!

Bogatu ponudu poslova pronađite na portalu posao.hr. Sretno u pronalaženju posla.