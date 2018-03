Tražite posao? Pogledajte što se nudi ovoga tjedna

U suradnji s portalom posao.hr donosimo aktualne vijesti s tržišta rada. U nastavku pogledajte ponuđene poslove iz različitih područja, na različitim lokacijama diljem Hrvatske, na koje se možete javiti putem brze prijave. Sretno!

Institut za menadžment d.o.o. zapošljava tajnika/tajnicu za rad u Zagrebu. Opis posla uključuje sortiranje i arhiviranje kompletne andragoške i uredske dokumentacije, sudjelovanje u vođenju svih administrativnih poslova referade, koordinaciju rasporeda predavanja, zauzetosti učionica i predavača. Imate izvrsne organizacijske vještine? Krasi vas samostalnost i pedantnost, pouzdanost, točnost i sistematičnost? Ako uz to odlično poznajete engleski jezik i imate visoku razinu informatičke pismenosti, ovo je prilika za vas. Sve uvjete natječaja možete potražiti na linku. Sretno!

Zdravstveno učilište Medical potražuje djelatnika/cu na poziciji: suradnik u referadi (m/ž) u Zagrebu. Idealan kandidat treba asistirati voditelju referade i voditelju nastave te sudjelovati u vođenju svih administrativnih poslova referade. Potrebno vam je petogodišnje radno iskustvo, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika te informatička pismenost. Prijavite se putem brze prijave ovdje.

JYSK zapošljava voditelja prodavaonice (m/ž) u Karlovcu. Ukoliko imate zabilježeno iskustvo u stvaranju izvrsnih prodajnih rezultata sa svojim timom te pružate vrhunsku uslugu i marljivo radite, a aktivan ste timski igrač, vi ste kandidat za ovu poziciju. Svoj životopis pošaljite putem brze prijave ovdje i konkurirajte za ovo radno mjesto!

Hrvatski audiovizualni centar – HAVC nudi mogućnost zaposlenja na nekoliko atraktivnih pozicija. Stručni suradnik/ica u Desku Kreativne Europe, Stručni suradnik/ica u Uredu ravnatelja, Specijalist/ica za audiovizualne djelatnosti, Rukovoditelj/ica Odjela za pravne poslove, Rukovoditelj/ica Odjela za promociju i plasman, Pomoćnik/ica ravnatelja Centra, to su pozicije koje vam se nude u Zagrebu. Koji su to uvjeti koji se traže za pojedinu poziciju, bez oklijevanja provjerite ovdje. Prijave traju do 27.03.

Tvrtka Bauwerk Boen d.o.o. iz Đurđevca, članica Bauwerk Boen Grupe, zapošljava motivirane zaposlenike za radno mjesto specijalista za poslovne procese/business process specialista (BPM-Specialist). Imate li iskustvo rada s bazama podataka, s uvođenjem i održavanjem poslovnih procesa? Ako uz to vrlo dobro koristite engleski jezik u govoru i pismu te ste aktivni korisnik MS Office-a, ovo je poslovna prilika koju ne biste trebali zaobići. Prijavite se do 31.03. putem brze prijave. Sretno!

Financijska agencija (Fina), vodeća hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga, zapošljava na 7 pozicija u 4 grada – Zagrebu, Splitu, Bjelovaru, Koprivnici. Ukoliko se vidite kako radite u modernoj instituciji, izgrađenoj na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti, provjerite poslovne pozicije, od voditelja projekta, do prodajnog savjetnika. Kako se prijaviti? Detalje potražite ovdje klikom na željenu poziciju.

Saudia Airlines, jedna od najvećih aviokompanija na Bliskom istoku svjetske klase, traži u Hrvatskoj stjuardese (m/ž) za putovanja po svijetu. Kvalifikacije koje se zahtijevaju od kandidata su srednja stručna sprema, dob od 20 do 30 godina, dobro poznavanje engleskog jezika te ugodna osobnost i izgled. Poslodavac buduće djelatnike oslobađa poreza na plaću, osigurava potpuno namješten klimatizirani smještaj, uz medicinski tretman i osiguranje. Svi zainteresirani mogu se prijaviti ovdje.

Adecco, za klijenta Transcom World Wide d.o.o., uspješnu internacionalnu kompaniju, zbog kontinuiranog rasta traži više kvalitetnih i komunikativnih osoba za rad na poziciji: djelatnik u odjelu brige za korisnike na njemačkom jeziku (m/ž), za svoju podružnicu u Osijeku. Posao uključuje komunikaciju s klijentima s njemačkog govornog područja, korisničku podršku, evidentiranje kontakata s korisnicima te odgovaranje na upite klijenata. Ukoliko se napredno služite njemačkim jezikom i uz to se koristite MS Officom na osnovnoj razini, prijavite se ovdje.

Sberbank Hrvatska, članica Sberbank grupacije, nudi posao na poziciji: projektant programer u oj informatika (m/ž) u Zagrebu. Zanima vas rad u mladom i ambicioznom timu unutar Odjela Informatike za rad na novim, zanimljivim projektima? Radno mjesto „Projektant programer“ će vam omogućiti da izravno i aktivno sudjelujete u razvoju informacijskih sustava banke te budete dio pozitivnog i ambicioznog tima od samog početka. Ostvarite svoje ciljeve u osobnom i profesionalnom razvoju, prijavite se ovdje.

Pevec zapošljava vozača/dostavljača (m/ž) za područje Kutine, Makarske i Varaždina. Potrebna vam je jedna godina iskustva na istom ili sličnom radnom mjestu, vozačka dozvola B kategorije, samostalnost i inicijativa te savjesnost i pouzdanost. Prijavite se brzom prijavom ovdje.