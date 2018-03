Total TV ukinuo RTS 1 i RTS 2 zbog 10 puta veće cijene naknade

Total TV Hrvatska, koji je do nedavno bio u vlasništvu United Group B.V., prošlog je tjedna naprasno i bez najave ukinuo u Hrvatskoj program Radio-televizije Srbije (RTS 1, RTS2) što je izazvalo lavinu nezadovoljstva njihovih korisnika. Total TV Hrvatska jedan je od rijetkih satelitskih operatera koji u svojim paketima nude programe gotovo svih regionalnih TV kuća, ponajprije iz Srbije, ali i iz BiH te iz Makedonije. Ogorčeni korisnici na njihovoj su Facebook-stranici komentirali kako je to udar na ljude koji su njihov paket uzeli ponajprije zbog programa RTS 1 i RTS 2, a pojedini komentari su išli tako daleko da su ih optužili kako tako srpskoj nacionalnoj manjini žele uskratiti dostupnost ovih kanala, koji, među ostalim, imaju bogati kulturni, znanstveni, informativni, ali i program posvećen Srbima izvan Srbije. To nije u duhu nedavnog posjeta srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji je s hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović dogovarao bolji položaj za srpsku manjinu u Hrvatskoj, bio je jedan od komentara ogorčenih korisnika. Iz Total TV Hrvatska takve su „političke“ komentare odmah demantirali.

Dva nova srpska kanala

– RTS je podigao cijene za svoje kanale bez najave i objašnjenja. Totalna televizija d.o.o nije u mogućnosti platiti gotovo deset puta veću naknadu koju RTS traži za emitiranje kanala u Hrvatskoj – odgovorili su iz kompanije. Na pitanje ima li u njihovoj odluci možda i prikrivenih političkih razloga, budući da usluge Total TV koristi dosta Srba, posebice u ruralnim krajevima Hrvatske, iz tvrtke oštro negiraju.

– Ako dođe do promjene politike cijena za Hrvatsku, Totalna televizija d.o.o će razmotriti vraćanje RTS-a u svoju ponudu. Kako bismo premostili neplanirani problem, uvrstili smo dva nova srpska kanala u sklopu proširenog paketa: Pink i Pink 3 info – objasnili su za Večernji list. Do početka siječnja vlasnik Total TV Hrvatska bio je United Group B.V., vodeći operater kabelske i Pay TV mreže u jugoistočnoj Europi, koji je najavio likvidaciju sporednih djelatnosti u Hrvatskoj. Riječ je o prodaji stopostotnog udjela u tvrtki Total TV BV, nizozemskoj tvrtki vlasnici Totalne Televizije d.o.o., tvrtki V-Investment Holdings B.V., poslovnom subjektu u vlasništvu Lyubomira Mincheva, bugarskog poduzetnika i vlasnika multinacionalne grupacije TeleLink Group.