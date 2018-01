Tek će ove godine roaming zaživjeti u potpunosti

Tele2 Hrvatska uspješno je odradio proteklu godinu u svim dijelovima te prebrodili veliku regulatornu promjenu poput ukidanja roaminga u Europskoj uniji, rekao je Viktor Pavlinić, predsjednik uprave Tele2 Hrvatska, na jučerašnjem druženju s novinarima.

Promet u roamingu, onaj podatkovni, u slučaju Tele2 povećao se u odnosu na prethodnu godinu 6 puta, no, vjeruje Pavlinić, još uvijek to nije prava slika korisnika. Još uvijek je bilo puno njih koji nisu u roamingu koristili mobilni telefon kao i kod kuće, a vjerujem da će se to dogoditi tek ove godine, kada svi osvijeste da nema dodatnih troškova, mišljenja je Pavlinić, stoga će za sve hrvatske operatore roaming postati izazov po pitanju kapaciteta mreže.

Mobilna mreža, inače, ističe Pavlinić, odlična je i u vrhu Europe, no to nije slučaj s onom fiksnom. Tu ima niz prostora za poboljšanje i reguliranje tržišta kao i izgradnju infrastrukture posebice nakon što je Europa odobrila novac kojim se treba graditi. Usto, Pavlinić se pohvalio proizvodom Tele2 – pokućnim internetom – koji konkurira upravo u fiksnom segmentu iako radi na mobilnoj mreži. Budućnost ili 5G mreža, iako mobilna u osnovi brisat će sve više granice među mrežama, te bi uz angažman nadležnih Hrvatska mogla vrlo jednostavno biti i predvodnica tom dijelu.

