Tatjana Josipović: Nužno je urediti zemljišne knjige jer bez njih nema većih ulaganja

Braniti sudstvo danas u Hrvatskoj je nemoguća misija te kako ministar gosparstva kaže da je po difoltu on kriv za sve loše u gospodarstvu, tako i ja ne mogu pobjeći od odgovornosti u pravosuđu, kazao je Mario Vukelić, predsjednik Visokog trgovačkog suda na panelu "Pravna sigurnost – jamac ulaganja" koji se održao u sklopu konferencije InvestCro u Zagrebu.

"I na ovoj konferenciji smo više puta čuli riječ percepcija, dakle kako nešto doživljavamo, a ne nužno kako stvari stoje. Percepcija neučinkovitog pravnog sustava je činjenica iz kojeg se vuku zaključci. Teze da Hrvatska ima najviše neriješeni predmeta u EU, a isto tako i najveći broj sudaca, naravnu u oba slučaja po glavi stanovnika. No, isto tako je činjenica da je Hrvatska prva u EU po priljevu novih predmeta na sudove. No, ako bi se gledalo vrijeme trajanja prosječnog spora, onda smo na 12 mjestu od 28 članica EU-a. Dakle, mi su zlatnoj sredini Europe", kaže Vukelić.

Dodaje da su mnogi dugotrajni sporovi na trgovačkim sudovima u Hrvatskoj uzrokovani zapravo ekonomskom krizom. "Velike i uspješne tvrtke se rijetko sude jer im je to skupo i dugotrajno već se jednostavno dogovore i pomire, izravno ili preko medijatora. Koda nas je problem što nema para. Tvrtke su često svjesne činjenica oko kojih se sude, ali kako nemaju para, kupuju vrijeme preko dugotrajnih sudskih sporova koje često i samo iz tog razloga otežu", kaže Vukelić.



Tatjana Josipović, redovita profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu naglašava da je činjenica da je naš pravni sustav jako segmentiran i da postoji veliki broj pravnih propisa koji se međusobno preklapaju.

"Pri donošenju novog zakona bi se trebale raditi simulacije kako će to funkcionirati. Konkretni primjer je novi Ovršni zakon za kojeg je teško reći hoće li, i kako će, funkcionirati u realnosti. Po pitanju investicija, prije svega je nužno urediti zemljišne knjige jer bez njih nema većih ulaganja. Napredujemo jer se roka od 800 dana spalo na 25 dana, no problem su neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Mi smo uspješno uradili projekt legalizacije, no legalizacija ne znači da će se ti objekti mogli upisati u zemljišne knjige jer nemamo čiste vlasničke odnose. Moramo se suočiti s problemima i te probleme riješiti i ne gurati probleme pod tepih, a nakon toga ići u nadogradnju jer ćemo se ovako prije ili poslije susresti s preskočenim problemima", kaže profesorica zagrebačkog Pravnog fakulteta, inače bivša hrvatska "prva dama".

Mićo Ljubenko, odvjetnik u odvjetničkom društvu Ljubenko&partneri se ne slaže da je sporost hrvatskih sudova najveći problem hrvatskog pravnog sustava. "Imamo li baš primjera da ozbiljne kompanije koje rade u Sloveniji i Mađarskoj ne rade i u Hrvatskoj? Nemamo. Ozbiljni investitori ozbiljno pristupaju problemu i rješavaju svoje slučajeve. Da li je rok upisa tvrtke pet dana, kao što je u Srbiji, ili 21 dan koliko je u Hrvatskoj je potpuno nebitno bilo kojem investitoru. Druga stvar ako su papiri nesređeni i situacija nije jasna", kaže Ljubenko.