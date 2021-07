Span je prva hrvatska IT kompanija nakon 18 godina koja izlazi na zagrebačku burzu

Span d.d., vodeća regionalna IT kompanija, objavljuje da putem javne ponude namjerava prodati 578.200 vlastitih dionica, odnosno 29,50 posto dionica, te uvrstiti sve dionice na Zagrebačku burzu, čime postaje prva hrvatska IT kompanija koja će to napraviti u posljednjih 18 godina. Nastavno je to na Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) od 8. srpnja 2021., kojim je Spanu odobren jedinstveni prospekt u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem dionica na uređeno tržište.

Slijede razgovori s potencijalnim investitorima, među kojima su i zaposlenici kompanije za koje je napravljen poseban program koji će im omogućiti prvenstvo u stjecanju dionica kako bi kroz vlasništvo u Spanu dodatno sudjelovali u budućem razvoju kompanije. Nakon toga će Span objaviti Javni poziv investitorima za kupnju ponuđenih dionica.

„Izlaskom na Zagrebačku burzu želimo osigurati organski rast na postojećim tržištima, ali i omogućiti nastavak širenja na međunarodna tržišta. Ojačani novim dioničarima i njihovim povjerenjem, a među kojima će prvi biti upravo naši zaposlenici koji su izgradili Span kakav je danas, dobivamo dodatni 'vjetar u leđa'. Ono što je sigurno je da je budućnost digitalna, a mi ćemo nastaviti stvarati najbolja IT rješenja za izazove koji su pred privatnim i javnim sektorom kako bi omogućili njihovo sigurno i održivo poslovanje“, poručio je osnivač i predsjednik Uprave Spana Nikola Dujmović.

U posljednje tri godine grupa koju čine Span i njegova ovisna društva u Hrvatskoj i inozemstvu (Grupa), bilježi godišnju stopu rasta prihoda veću od 20 posto, što je dvostruko više od prosjeka IT industrije u Hrvatskoj. Danas je Span jedna od vodećih hrvatskih IT kompanija po prihodima i jedan je od najvećih izvoznika, koji 70 posto svojih prihoda ostvaruje na međunarodnom tržištu. Grupu je obilježila jaka ekspanzija na istočno-europsko tržište gdje su se pozicionirali kao jedno od vodećih društava Jugoistočne Europe.

Kompanija Span se u 28 godina poslovanja razvijala od IT sistem integratora u Hrvatskoj do Grupe koja danas, zajedno sa 40 međunarodnih partnera, posluje s više od 1200 klijenata na 100 tržišta smještenih na šest kontinenata, među kojima su vodeće regionalne i globalne korporacije, a neke od njih su McDonalds, Starbucks, Rimac automobili i Infobip. Grupa je sastavljena od tri domaća ovisna društva – Infocumulus, Bonsai.tech i Trilix – i sedam ovisnih društava u Sloveniji, Velikoj Britaniji, SAD-u, Njemačkoj, Ukrajini, Azerbajdžanu i Švicarskoj.

Grupa zapošljava 500 zaposlenika, među kojima je više od 300 certificiranih stručnjaka zahvaljujući čijoj stručnosti Grupa uspješno odgovara na potrebe za digitalnom transformacijom klijenata. Zaposlenici Grupe prosječno posjeduju četiri certifikata i provedu oko 100 sati godišnje na treninzima i usavršavanjima. Izražavaju veliko zadovoljstvo svojim poslom, što potvrđuje visoka stopa zadržavanja zaposlenika. Kao vodeći stručnjaci za Microsoft tehnologije i vodeći regionalni Microsoft partner, Span nosi priznanje Microsoft Gold Partnera te je prva hrvatska kompanija koja ima osam Microsoftovih naprednih specijalizacija, koje se dodjeljuju najstručnijim Microsoft partnerima koji dokažu svoju sposbnost pri implementaciji rješenja u određenom području.

Osim ulaganja u obrazovanje svojih stručnjaka, Span ima snažne odnose s vodećim regionalnim obrazovnim institucijama i od 2015. godine provodi projekt Span Akademija, koja uključuje studente koji dobivaju priliku za početak karijere. Svojim radom i kompanijskim vrijednostima, Span želi biti primjer odgovornog i održivog poslovanja u Hrvatskoj, što podrazumijeva stvaranje vrijednosti za sve dionike u budućnosti - od zaposlenika, preko lokalnih zajednica i intenzivnije partnerske suradnje s državom te regionalnom i lokalnom samoupravom.