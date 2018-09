Saša Kramar: HT je najfit kompanija, trčanje nam jača timski duh

Trčanje je vaša osobna strast već godinama, istrčali ste i maraton?

Za mene je to vrsta meditacije u pokretu, pogotovo kada trčim u prirodi. To je vrijeme kada je čovjek sam sa sobom, kada se „čisti“ se od svega što ga opeterećuje i prilika za pomicanjem osobnih granica. Istrčao sam maraton 2014. godine u Beču, što je za mene bio veliki izazov. Jednom kada donesete oduku da ćete istrčati 42 km, kada si to posložite u glavi, onda tome morate biti potpuno predani. Pritom je ključna disciplina, nema preskakanja treninga bez obzira na to gdje se nalazite, kakvo je vrijeme vani ili kako se taj dan osjećate, što zna biti teško s obzirom na poslovne obaveze i putovanja. Maraton podrazumijeva pola godine priprema, borbe samim sa sobom i upale mišića. No, cijeli taj proces, svaki trening i svaki pređeni kilometar jednako su vrijedni kao i onaj trenutka kad uđete u cilj.

Kako u svoj zgusnusti raspored uklapate trčanje?



Nemam strogi raspored odnosno ritam trčanja, ali nastojim tjedno jednom ili dva puta uhvatiti pola sata vremena za trening. Spomenuo sam već - potpuno je druga priča bila tijekom priprema za maraton. Raspored trčanja prilagođavao sam privatnim i poslovnim obavezama, pa sam tako trčao rano ujutro, kasno navečer, vikendima. Bilo da pada kiša ili je vani minus 10 stupnjeva, mogli ste me vidjeti na Savskom nasipu kako trčim sa svojom retrivericom.



Magenta 1 B2B Run pokrenuo je trend poticanja bavljenja sportom u kompanijama. U HT-u je interes za trčanje zaista eksplodirao u par godina. Kako to objašnjavate, što mislite da najviše motivira ljude?



U HT-u je interes za trčanje premašio sva naša očekivanja koja smo imali kad smo ulazili u projekt. Prve godine u Zagrebu sudjelovalo je 172 naših zaposlenika, iduće 2016. godine u sva četiri grada sudjelovalo nas je 469, dok se lani ta brojka popela na 702 zaposlenika. To pokazuje kako se u protekle tri godine broj naših trkača učetverostručio, a HT je već nekoliko puta proglašen naj-fit kompanijom na utrci. Sudjeluju trkači početnici, rekreativci, trofejni natjecatelji i reprezentativci, no na dan utrke svi jednako dijelimo sreću zbog osobnog postignuća, ali i rezultata kompanije. Prošle godine proveli smo istraživanje o zadovoljstvu zaposlenika sudjelovanjem u utrci - više od 95 posto naših zaposlenika je prepoznalo da bavljenje sportom poboljšava produktivnost na radnom mjestu, a jednaki postotak ih je potvrilo da sudjelovanje u događaju pozitivno utječe na zadovoljstvo korporativnom kulturom kompanije. To su rezultati na razini naše kompanije, no smatram da smo kao partner Magenta 1 B2B Run utrke od njenih začetaka pozitivno utjecali i na širi razvoj kulture trčanja u Hrvatskoj.

Koje koristi u HT-u vidite zbog sve većeg interesa ljudi za trčanje i što sve u HT-u radite kako bi potaknuli zaposlenike na trčanje?



Sportska aktivnost poboljšava zdravlje zaposlenika, jača timski duh i umrežava kolege. To doprinosi boljoj korporativnoj kulturi i jačanju međuljudskih odnosa, koji su temelj uspjeha svake kompanije. Zbog toga već četvrtu godinu zaredom na sve načine podupiremo uključivanje zaposlenika u Magenta 1 B2B Run. Formirali smo HT trkački tim u školi trčanja, zajedničke sportske treninge za zaposlenike, redovito informiranje i pozivanje na utrku kroz naše interne kanale te bogate startne pakete.



Koliko prilike za poslovni networking ima na Magenta 1 B2B Run-u i koliko vam je to bitno kao kompaniji?



Magenta 1 B2B Run je najveći hrvatski poslovni event te je samim time sjajna prilika da zaposlenici izvan ureda grade i učvršćuju svoje kontakte koji im mogu pomoći u poslu. Siguran sam da je i to privuklo veliki broj poslovnjaka ovom događanju. Ove godine u Zagrebu trči više od 6200 ljudi, što je zaista impresivna brojka i drago mi je da smo mi od samih početaka doprinijeli tom uspjehu i rastu.