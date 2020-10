Poslodavci traže jednak broj predstavnika u radnoj skupini, koliko ih imaju i sindikalci

Odluka Slovenaca da ukinu rad trgovina nedjeljom trebala bi biti dodatni poticaj da i Hrvatska konačno riješi to pitanje. Radnici nas svakodnevno pitaju što je s neradnom nedjeljom, dokle se s time došlo, što će biti... A ne znamo ni mi, osim da ćemo i dalje ustrajati na kompromisu od pet radnih nedjelja u godini - kaže Zlatica Štulić, čelnica Sindikata trgovine Hrvatske, jednog od tri čiji bi predstavnici, zajedno s poslodavcima, ustavnim stručnjacima i predstavnicima Vlade, trebali činiti radnu skupinu koja bi u dva mjeseca trebala iznjedriti nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini, kojim bi se konačno regulirala (ne)radna nedjelja.

Na prijedlog bivšeg ministra gospodarstva Darka Horvata o 14 radnih nedjelja u godini očito je stavljen "ad acta", pa njegov nasljednik Tomislav Ćorić 'kroji' svoj. Nezadovoljni kvotom od samo jednog predstavnika u budućoj radnoj skupini, u petak su iz HUP-ova Udruženja trgovine Ćorićevu ministarstvu odaslali zahtjev da se i njima umjesto jednog omoguće tri predstavnika kao i sindikatima, ili da se i njima ograniči broj na jednog. Podjednaki broj imaju, poručuju, i u Gospodarsko socijalnom vijeću.

- Poslodavaca je puno više, nekoliko tisuća, od kojih je 20-ak značajnih, a tek par organizacija sindikata - kaže predsjednik Udruženja i čelnik NTL-a Mirko Evačić. Trgovci pri HUP-u nezadovoljni su i informacijama da će se izmjenama Zakona o trgovini dodatno regulirati prava radnika na pauzu, veće plaće za rad nedjeljom i praznikom i slično.

- To je kao da u zakonu o zaštiti prirode regulirate prava radnika u nacionalnim parkovima - slikovit je Evačić.

- Mi smo već daleko odmakli sa sindikatima u pregovorima oko novog kolektivnog ugovora i ta dodatna prava su već manje-više usuglašena. Još samo moramo usuglasiti minimalne plaće i neoporezive isplate - rekao je Evačić. Što se pak tiče (ne)radnih nedjelja, ni sindikati, ni trgovci nisu vidjeli ni Horvatov nacrt prijedloga, kamoli novi. No i dalje se razmišlja da jedan dio nedjelja bude radni, a veći dio neradni, rekao je ovih dana ministar rada Josip Aladrović.

- Nacrt prijedloga je u pripremi. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi sustavnu analizu opcija reguliranja radnog vremena u djelatnosti trgovine, kao i prakse nama sličnih zemalja, a u svrhu iznalaženja optimalnog normativnog rješenja, kako sa stajališta trgovaca, tako i radnika u djelatnosti trgovine i potrošača - odgovorili su pak iz Ćorićeva ministarstva.

- Vjerujem da se ostalo na modelu da poslodavac sam izabere nedjelje koje će raditi, dok su se Slovenci odlučili na iznimke do 200 kvadrata na benzinskim crpkama, kolodvorima... te obrtničke trgovine koje mogu raditi nedjeljom pod uvjetom da u njima radi sam vlasnik, eventualno uz pomoć studenata i umirovljenika. U svakom slučaju, radnika koji će raditi nedjeljom treba platiti više. No čak i ako je satnica 50% viša, na bruto 4200 kuna to je svega 12 kuna više po satu ili 50-60 kuna za pet sati nedjeljnog rada, a našim je poslodavcima uvijek previše - objašnjava Štulić.

Kako bilo, trgovci pri HUP-u i dalje nemaju jedinstven stav o (ne)radnoj nedjelji, neki su za potpunu zabranu, neki za određeni broj radnih, a neki za sve radne. Slovenski model neprihvatljiv im je jer ima previše iznimaka.

- Sjetite se samo što je bilo u koroni kad trgovine nisu smjele raditi nedjeljom. Benzinske pumpe oglašavale su i akcijske prodaje deterdženata, mlijeka, brašna... Uopće ni nije jasno kako su ispunjavali minimalne tehničke uvjete za to, a prema nama se postupa rigorozno _ tvrdi Evačić. Pevex je zasad jedan od rijetkih trgovačkih lanaca u kojemu se zalažu sa sve neradne nedjelje, KTC je to od početka godine već samostalno uveo, a dok dio trgovaca hranom poručuje kako će se prilagoditi budu li pravila ista za sve, bez iznimaka (neradne nedjelje u koroni neki su bez problema nadoknadili u drugim danima u tjednu), dobar dio neprehrambenjaka i trgovačkih cenatra zatvaranje, pa i ograničavanje rada objekata nedjeljom smatra pravno neutemeljenim i protuustavnim.

Denis Čupić, vlasnik F.O. Grupe koja upravlja Westgateom, pokretač je inicijative da se izmjeni Zakon o radu, kojim će se jasno i pametno regulirati rad radnika nedjeljom, umjesto da se zatvaraju trgovine.

- I samo ograničavanje rada nedjeljom u trgovinama bi uzrokovalo minimalno 15.000 otkaza jer bi se samo do 20% nedjeljnog prometa prelilo na druge dane - kaže Čupić. Procjena je da će u segmentu šoping centara i velike trgovine neprehrambenim artiklima u roku od tri godine 17 do 22% tjednog prometa biti nepovratno izgubljeno, od čega će dio otići u stranu online trgovinu, a dio impulsne potrošnje će izostati, tvrdi on.

- Slovenskom zakonu protivi se i Ministarstvo gospodarstva i slovenska gospodarska komora, a iz kontakata sa slovenskim trgovcima imam informaciju da se sprema i ustavna tužba. S druge strane u turističkim se zonama Austrije i za vrijeme korone otvaraju trgovine nedjeljom, što je iznimno važno jer se u Austriji nedjeljom nije radilo 150 godina. To govori da se u Austriji stječu nova prava, a ne ograničavaju kao u Hrvatskoj što treba uvažiti i u svjetlu odluka Ustavnog suda. Na kraju i Mađarska je uvela zabranu rada nedjeljom koja je nakon samo pola godine ukinuta zbog dokazanih loših gospodarskih efekata - kazao je Čupić.

