Ponajprije moramo razumjeti sebe jer u nama se krije snaga za promjene

U sklopu projekta Večernjeg lista i časopisa Zaposlena "Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama" održan je u ponedjeljak i četvrti susret mentorica i mentijki hotelu Esplanade, a upriličeno je i zanimljivo predavanje o važnosti poslovnog storytellinga.

Na početku druženja, urednica časopisa Zaposlena, Ana Gruden, otkrila je kako su se parovi do ovog predzadnjeg susreta dovoljno upoznali i da je stekla dojam kako je danas, u četvrtom ciklusu projekta, svima jasnije što mentorstvo jest.

Domaća zadaća obvezna

- I ove smo godine na početku pri spajanju parova pokušali objasniti svim sudionicima što bi trebali očekivati, a što ne. Metiljke su znale da će se susresti s osobom koja ima iskustva u poslovanju i u kojim će im područjima pomoći. Kod nekih je ipak bila pogrešna percepcija da će ih mentorica primiti za ruku i odvesti do cilja. No to zapravo nije to, one moraju same donositi odluke, a mentorice su tu kako bi im malo razbistrile njihove ideje. Dogodilo se da netko od mentiljki odustane od poduzetničke ideje pa se pita treba li ostati u projektu. Međutim, mentorstvo ne znači imati projektni zadatak pa mjeriti tko će prvi do cilja. Upravo suprotno, možda im baš ono pomogne da shvate da nije cilj ono što su zamislile već nešto sasvim drugo. Upravo je to mentorstvo, prenošenje znanja i iskustva koje će im pomoći da im se ideje razbistre da shvate što u stvari žele i na koji način žele do toga doći - pojašnjava Ana Gruden. Ističe kako od prošle godine postoji opcija "mentijka traži mentijku", gdje svaka od sudionica mora odabrati jednu osobu kojoj će prenijeti znanje koje je stekla za trajanja projekta, a na zadnjem susretu će se od njih očekivati da ispričaju koga su i zašto odabrali.

Već četvrtu godinu u projektu u ulozi mentorice sudjeluje dugogodišnja menadžerica marketinga, komunikacija i društvene odgovornosti u ICT sektoru – Snježana Bahtijari. Svi za nju imaju samo riječi hvale, vjerojatno zato što posjeduje veliko znanje i vještine kako ga prenijeti drugima, a krasi je velika upornost i trud kojeg ulaže u ovaj projekt.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL Snježana Bahtijari

- Puno radimo, redovito se sastajemo i ja sam čini se jedina mentorica koja im zadaje obavezno domaću zadaću, a to znači da svaki put kad odrazgovaramo na zadanu temu, temeljem toga se planira i domaća zadaća. Za nju se priprema tako da se dobro razmisli o svojim aktivnostima i planovima, a na sljedećem susretu sve zajedno prođemo nakon što mi mentiljka rad prezentira kako bismo razvile strategiju za daljnje korake. Cilj je uvijek da uz njenu pomoć proniknemo zajedno u stvarne mogućnosti i područja koja su joj snažna ali da se dotaknemo i onih u kojima se ne snalazi tako dobro. Na njih se ne fokusiramo ali ih moramo osvijestiti i graditi ono u ćemo smo najbolji kako bi se izbjegao rizik koji može proizaći iz tih najslabijih područja - pojašnjava Snježana Bahtijari te kaže kako i radi takvih navika njene mentiljke mogu u svako doba dana i noći jasno objasniti što rade, zašto to rade i koji su im ciljevi. Proizvod se isto tako mora znati dobro prezentirati jer, kako je zanimljivo zaključila jedna moja mentijka, proizvod bez marketinga je kao namigivanje u mraku, ističe Snježana Bahtijari.

Na pitanje jesu li žene ipak danas otvorenije i hrabrije kada je u pitanju poslovanje, Snježana Bahtijari kaže kako one sada nastupaju samouvjerenije te da je nekada bilo manje mogućnosti za napredak a i žene su bile manje rječite.

Važan je osobni pristup

- Istraživanja uvijek kažu da su žene obrazovanije u populaciji, ali to nije pratilo u postocima niti pozicije na upravljačkim mjestima niti neke druge važne pozicije. Mislim da se s ovim primjenama danas, pa i ovim projektom, postiže upravo to da one cijene sebe i da bolje razumiju da razlika među spolovima u poslovanju ne postoji - dodaje Snježana Bahtijari.

Kako bi mentiljke stekle više samopouzdanja i bile hrabrije u nastupu, gošća ovog susreta bila je i prof. Dijana Zorić, suvlasnica laboratorija zabave i Storylaba, platforme za promicanje kulture pripovijedanja u svim sferama života, koja je na zanimljiv način objasnila zašto je storytelling u poslovnoj komunikaciji važan i što jednu priču čini dobrom.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL Dijana Zorić

- Tu smo jer je storytelling važan marketinški alat, to je vještina koja se razvija, a prilikom toga savladavamo komunikacijske vještine, interpretacijske i prezentacijske. Danas smo samo malo "zagrebali" po površini, ja sam dala praktičnih par primjera uspješnog storytellinga i pozvala sudionice da probaju kako se predstaviti, dala uvod u storytelling i kako sebe staviti u poslovni kontekst, što je upravo poslovni storytelling. Poslovni storytelling ste isto vi, sa svim svojim pričama i vrijednostima - otkriva Dijana Zorić.

Koliko je ovaj projekt važan slažu se svi koji u njemu sudjeluju, a mentorica Snježana Bahtijari smatra da će u budućnosti mentorstvo biti još važnije te da, iako se tehnologija razvija i treba je koristiti, ne smijemo zaboraviti i da smo mi ljudi, a kao takvi trebamo osobni pristup. Ponajprije moramo razumjeti sebe jer u nama se krije snaga koja donosi promjene, zaključuje Snježana Bahtijari.