Tamara Varga: 'Odnosi s ljudima najveći su izazov u poslovnom svijetu'

Tamara Varga nova je članica mreže mentora BIRD-a, prvog hrvatskog inkubatora za timove i projekte vezane uz umjetnu inteligenciju (AI), strojno učenje i analitiku podataka. U intervjuu za Poslovni dnevnik pojasnila je kako će pridonijeti inkubatoru i timovima kroz "coaching", kao i što takav oblik mentorstva obuhvaća.

Nedavno ste se pridružili BIRD Incubatoru. Koja su vaša područja rada i vaša uloga?

U radu platforme BIRD incubator sudjelujem kao mentorica, a kako su moja područja rada vođenje timova te optimizacija poslovanja, ponudit ću radionice i mentorstvo u tome području. Iskustvo mi govori da sjajne poslovne ideje mogu razvijati ljudi spremni na stalno učenje i rast. To je lakši i brži put, iako naoko ne izgleda tako.

Ranije ste radili u neprofitnom sektoru. Kako je tekao vaš karijerni put?

U neprofitnome sektoru bavila sam se prikupljanjem sredstava od građana i tvrtki. Taj dio posla prenijela sam i u treću etapu svoje karijere te izrađujem strategije za prikupljanje sredstava za međunarodne organizacije.

Imam dosta raznovrstan karijerni put. Moja najveća strast u ranijoj mladosti bila je glazba, i to klasična. Stoga sam odabrala studij muzikologije te započela s radom u medijima: na televiziji, radiju i u tisku. No pružila mi se sjajna prilika, odnosno stvorila sam je, i otišla studirati u inozemstvo, u SAD, i to na studij menadžmenta za umjetničke organizacije. Na sveučilištu Southern Methodist University u Dallasu, u američkoj saveznoj državi Teksas, stekla sam dvije diplome magisterija struke, MBA i MA. Takav profesionalni zaokret nije mi bio lak. Tijekom studija otkrila sam nova područja interesa poput strategije i planiranja, a rad na tim područjima veseli me i danas. Potom sam se bavila prikupljanjem novca od građana i tvrtki. Za taj izazovan posao pripremala sam se tijekom studija: privatno američko sveučilište bilo je iznimno skupo, a moja stipendija nedostatna za pokrivanje svih troškova pa sam istovremeno uz učenje i rad na kampusu počela prikupljati sredstava od različitih američkih fundacija i tvrtki. I uspjela. Uz profesionalne studije i stalna usavršavanja krenula sam i na izobrazbe povezane s osobnim rastom i razvojem te godinama učila i primjenjivala znanje o geštaltu, transakcijskoj analizi i mentalnome fitnesu. Nakon završene edukacije za coacha započela sam i svoju karijeru u coachingu. Sada radim s fascinantnim ljudima iz cijeloga svijeta, od Indije do Južne Amerike, i to uglavnom sa startupovima, te osobama koje žele napraviti promjenu u karijeri. Uživam u tom radu, njihovim svježim idejama i njihovoj posvećenosti cilju.

Startupi na svojim počecima svakako trebaju podršku, mentorstvo i edukacije. Što je najvažnije na početku za poduzetnika i odakle početi – s čime najprije u coachingu krećete i što se sve mora svladati?

Mislim da je za poduzetnika koji kreće putom nove poslovne ideje važno da ispita vlastite vrijednosti. Ta relativno kratka "vježba" odgovorit će na mnoga buduća pitanja: Kakav je proizvod/usluga koju želim ponuditi? Što sam spreman ili nisam spreman učiniti da bih razvio/la svoju poslovnu ideju? Kakvim se ljudima želim okružiti u stvaranju novoga proizvoda/usluge? Kakav lider/ica želim biti? Kako se nosim s promjenama i kriznim trenucima ? Važna je energija, posvećenost, vizija, upornost i strast. Engleska riječ grit 'posvećenost, trud i strast na putu prema dugoročnom cilju' sve to objedinjuje. Kad mladi poduzetnik identificira svoj potencijal te spozna izvor vlastite motivacije, svaki novi izazov izgleda savladivo i manje opasno.

Čini mi se da najveći izazovi u poslovnome svijetu, ali i u privatnome, leže u odnosima s ljudima. Poslovni kontekst donosi jedinstvene odnose: tu je menadžment, voditelji timova, članovi tima, investitori, klijenti... Kako postaviti dobre odnose i dalje ih u tom duhu razvijati s ciljem dugoročnoga razvijanja poslovanja, najveći je izazov.

U tom procesu coach može biti od velike pomoći, on je katalizator u samom procesu coachinga, a klijent otkriva svoj put, područja koja želi ojačati, način kojim to želi postići. Coach nudi različite mogućnosti, sagledavanje problema i izazova iz različitih kutova, prijenos znanja i uvide, no klijent je taj koji odabire što mu u tome trenutku najviše odgovara i ništa mu nije nametnuto. Upravo je u tome djelotvornost coachinga.

Vaš dojam BIRD Incubatora i Hrvatske kao plodnog tla za startupe?

Mislim da je platforma BIRD incubator sjajna inicijativa, točka spajanja svježih ideja i fascinantne tehnologije umjetne inteligencije sa znanjem i dobrom voljom s pomoću poslovne infrastrukture. Takva platforma važna je jer poduzetnici, a time i njihove poslovne ideje, rastu umrežavanjem te stvaraju novu vrijednost. Da, bilo bi sjajno stvoriti modele po uzoru na taj i izvan Zagreba.