Poduzetništvo je čista matematika - koliko uložiš truda, toliko ti se vrati

Mentorstvo je iznimno važno u stvaranju vlastitog brenda, posebice na samim počecima. To se ponajviše vidi iz toga što većina uspješnih poduzetnica koje poznajem su mi upravo to i priznale – kako bi voljele da su i same imale potporu i savjete mentorice na početku karijere. Ovim je riječima Ana Gruden, glavna urednica magazina Zaposlena i inicijatorica samog edukativnog pothvata, otvorila drugi susret mentorica i mentijki u projektu “Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama” koji je nastao u suradnji s Večernjim listom.

Hvalevrijedan pothvat

Osim druženja i razmjenjivanja iskustava u Istanbul dvorani zagrebačkog hotela Esplanade, za mentorice i njihove mentijke, odnosno žene koje savjetuju i pomažu im oko pokretanja vlastitog biznisa, bila je organizirana inspirativna prezentacija naziva “Ženski načini suočavanja sa stresom”. Održala ju je rukovoditeljica odjela upravljanja ljudskim resursima u Algebri, Ines Bezjak Kožnjak, koja preko dva desetljeća u poslovnom svijetu proučava stres, odnosno načine na koje ga čovjek procesuira te kako se s njim može nositi. Za to područje je istaknula kako je to nepresušan izvor zanimljivih tema i spoznaja.



– Stres se može promatrati na dva načina. Jedan je da na njega gledamo kao na izazov koji trebamo svladati, a drugi da je to događaj koji se dogodio izvana te se tako učimo nositi s njim – rekla je I. Bezjak Kožnjak dotaknuvši se i studije američke znanstvenice Shelley E. Taylor.

Profesorica psihologije na Sveučilištu Kalifornija u Los Angelesu je dokazala, dodaje, kako žene reagiraju drugačije na stres nego li muškarci.



– Kad je čovjek pod stresom, u njemu se uključi “preživljavački mode”. Razlika je u tome što žene nakon početnog adrenalinskog naleta izlučuju hormon ljubavi, odnosno oksitocin, kojim pomažu samoj sebi se smiriti. Izlučuju ga i muškarci, ali u daleko manjoj količini. Žene se, dakle, relaksiraju kroz brigu za druge, same sebi su podrška – objasnila je I. Bezjak Kožnjak.



Uspješna poduzetnica, poslovna žena, direktorica ureda Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Hrvatskoj s kojim projekt, među ostalima, surađuje, Victoria Zinchuk, prisjetila se svojih početaka u poslovnom svijetu.



– Voljela bih da sam imala mentoricu kada sam počinjala. To je vrlo važno jer nam mijenja život nabolje. U EBRD-u smo jako sretni i zadovoljni što imamo priliku poduprijeti ovaj hvalevrijedan projekt – rekla je V. Zinchuk dodajući da je jedan od najvažnijih ključeva uspjeha samodisciplina.



O svojem je poduzetničkom putu pričala i Aleksandra Dojčinović, jedna od najpoznatijih i najuspješnijih hrvatskih dizajnerica koja je prije 20 godina pokrenula svoje nadaleko znan i uspješan modni brend.

– Čovjek treba biti na poziciji na kojoj mu je dobro, ne treba nikad forsirati stvari jer to očekuje okolina ili netko drugi od vas. Netko je rođen da bude poduzetnik, drugi nije i to je okej. Ne znači da nećete biti uspješni ako radite za nekog drugog – objasnila je A. Dojčinović dodajući kako tajne ili neke magične formule za uspješnost u svijetu biznisa nema.



– Uvijek treba izvući najbolje iz svake situacije – kratko se nadovezala prisjetivši se usput i svojih nepredviđenih situacija koje su je nedavno snašle u Dublinu na snimanju nove kolekcije.



Za poduzetništvo kaže kako je to čista matematika, koliko sati truda uložiš, toliko će ti se na kraju isplatiti i vratiti.



– Ne treba izbjegavati izazove situacije. Treba se suočiti s njima i upijati znanje na sve strane. Od svakog čovjeka i iz svake situacije možeš izvući i naučiti nešto što dosad nisi znao. Najteži trenuci u ovih dva desetljeća rada su mi bili kada sam dostigla neki svoj cilj. Zatim sam bila izgubljena jer nisam znala što dalje. Međutim, shvatila sam da uvijek treba biti vrlo ambiciozan i imati visoke ciljeve. Niti jedan nije neostvariv i nerealan – rekla je modna dizajnerica dodajući kako je na tom putu i vrlo važna edukacija. Bilo da u pitanju čitanje neke dobre knjige ili pak razgovor s ljudima.



– Važna je i, kao što smo spomenuli, disciplina, što samog sebe, što radnika. Isto tako je potrebno biti okružen ljudima od povjerenja i prepustiti im nekad neke stvari – kazala je Aleksandra Dojčinović dodajući da se cijela mudrost svodi na to da je najvažnije točno definirati ciljeve u stvarnom vremenu, odnosno imati jasnu viziju bez obzira o kojoj se vrsti posla radilo.

”Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama”, spomenimo, jedini je projekt u Hrvatskoj koji podiže svijest o važnosti ženskog mentoringa, a cilj mu je suradnjom žena različitih generacija i zanimanja omogućiti profesionalni razvoj i napredovanje žena u poslovnom svijetu. Projekt se uspješno provodi već četvrtu godinu u suradnji s Večernjakom, a svakog je puta sve veći interes žena. Pravila “igre” su takva da se žene koje su u tandemu moraju u četiri oka sastajati najmanje jednom mjesečno, po mogućnosti i želji i češće.



Svestrane žene

Novost je ove godine takozvani crveni gumb, odnosno mogućnost da mentorice ili mentijke potraže drugo mišljenje o nekoj problematici od neke druge mentorice ili mentijke. I ovoga puta provodit će se i program mentijka traži mentijku kojim je polaznicama programa omogućeno da svoja znanja prenose na neku žensku osobu izvan projekta. Skupina žena koja se priključila projektu je vrlo heterogena i svestrana.

Tako je, primjerice, Antonija Mastelić-Milanović ravnateljica Osnovne škole Banija u Karlovcu, a njezina je mentorica Marija Kalinić, direktorica konzultantske tvrtke Eppur si muove. Chantal Holyk, s druge strane, je Zagrepčanka koja se prije nekoliko godina odselila u Irsku i ondje je kao zaposlenica hotela stjecala iskustvo u organizaciji evenata. Kada se vratila u Hrvatsku, otvorila je blog koji se bavi organizacijom destinacijskih vjenčanja. Njoj će pak mentorirati Viktorija Zadro Huml, direktorica globalne biofarmaceutske kompanije Takeda za Hrvatsku. Uspješna poslovna žena Nikolina Zečić iz Zabe pod svoje “okrilje” uzela je Barbaru Bušić koja je prije nekoliko godina počela raditi u marketingu tvrtke Infobip. Ani Ana Burici iz A1 je kao mentijka dodijeljena Ivana Valter, pokretačica Studija Z koji se bavi filmskom produkcijom i set stylingom