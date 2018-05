Poduzetnicima postajemo iz nužde

Svega 33,6% odraslih stanovnika Hrvatske vidi priliku u poduzetničkim vodama, u EU njih 42,6%, a u Švedskoj, primjerice, čak 79,5%. No, tko misli kako se poduzetnički duh u nas može pripisati uočenim prilikama, vara se. Iako smo se, čini se, odlijepili od začelja EU i vraća nam se poslovni optimizam, veliki broj novih poduzetnika u samostalni biznis kreće iz nužde, što najčešće znači slabiju pripremljenost za poslovni pothvat i kratkoročniji horizont, čulo se jučer na predstavljanju najvećeg svjetskog istraživanja poduzetništva Global Entrepreneurship Monitor (GEM) za 2017. u suradnji s HUB-om i HUP-om.

(Ne)poduzetništvo na djelu

Predstavljajući rezultate GEM istraživačkog tima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva (CEPOR), prof. dr. Slavica Singer naglasila je kako Hrvatska i dalje ima malo rastućih poduzeća prema kriterijima GEM istraživanja.

– Željno očekujemo da se dogodi istraživanje koje će skinuti riječ “ne” ispred riječi “poduzetništvo”, no na žalost to još ne možemo reći. U 2017. nastavili su se prijašnji trendovi prema kojima Hrvatska ima značajnije više poduzeća (i početničkih i odraslih) koja ulažu u najnovije tehnologije, no 72% novih i 81% starih poduzeća u 2017. nije imalo novih proizvoda – kaže Singer.

Zbog dugovječnosti takvog obrasca Hrvatska se ne uspijeva pomaknuti na ljestvici konkurentnosti niti izaći na tržišta na kojima je velika konkurencija te se većina poduzeća još kupa u “crvenom oceanu” domaćeg tržišta, istaknula je Singer. Ne ohrabruje ni što se tek oko 9% novih poslovnih pothvata, koji su “mladi” do tri godine, održi, razvije i isplaćuje plaće, dok je to, primjerice, u Estoniji više od 19%, pa Singer poručuje kako se nada da će današnja Vlada nešto poduzeti kako Hrvatska ne bi bila na začelju EU i 2020., što joj se sprema ako odmah ne krene u promjene.

Loši uvjeti poslovanja

Potpredsjednica Vlade Martina Dalić složila se da se Hrvatska ne pomiče naprijed brzinom koju zahtijevaju naše ekonomske okolnosti, ističući kako su reforme nužne, a treba početi od institucionalne podrške i promjene mentaliteta. – Ovisimo gotovo isključivo o vlastitim naporima naših tvrtki i tome što smo sami u stanju napraviti da ojačamo našu konkurentnost i opstanemo u tržišnim uvjetima. U okruženju naše tvrtke nisu imale značajniju podršku što je još jedna poruka Vladi da treba mijenjati uvjete u kojem posluje hrvatsko gospodarstvo, a kako bi tvrtke konačno počele ostvarivati značajnije poslovne rezultate – kazao je Davor Majetić, čelnik HUP-a.

Predsjednik HUB-a, Zdenko Adrović, tvrdi pak kako bi RH trebala rasti i po stopama od 4 pa i 6%, a ne 2,5 ili 3%, što znači da ne konvergira i da ima još uvijek ima ogromnih prepreka i za osnivanje i za poslovanje i za kreditiranje poduzeća. Prema istraživanju GEM-a, poduzetništvo se najviše cijeni i razvija u Irskoj, Njemačkoj, UK-u i Švedskoj, a ruže mu ne cvjetaju u Španjolskoj, Latviji, te u nekim segmentima u Bugarskoj i Rumunjskoj.