Osiguravatelji potrošaču moraju prodati policu koja je najbolja za njega, a ne onu koja donosi najveću proviziju

Pri prodaji polica osiguranja treba voditi računa o najboljem interesu potrošača te se taj interes nikako ne smije podrediti interesu prodaje onog proizvoda koji nosi najveću proviziju – pravilo je u novim Smjernicama za obavljanje poslova osiguranja koje je danas donijelo Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. U Smjernicama regulator navodi da nije prihvatljivo da pri prodaji osiguranja dođe do prodaje proizvoda koji nije prikladan za potrošača (tzv. „mis-selling“) odnosno da distributeri budu vođeni ponajprije motivom ostvarivanja provizije, umjesto najboljim interesom potrošača, u skladu s njegovim zahtjevima i potrebama.

Smjernice detaljnije razrađuju postupanje društava za osiguranje, od kreiranja i izrade samog proizvoda preko njegove distribucije i prodaje, do nadgledanja. Izrađene su radi smanjenja rizika od neadekvatnog pristupanja u poslovnim procesima te sprečavanja eventualnih neujednačenosti i nedosljednosti u primjerni zakonskih propisa, kako od društava, tao i od distributera osiguranja.

– Društvo i distributeri osiguranja trebaju osigurati da se potrošaču pruže sve propisane predugovorne informacije te da ne dolazi do namjernog propuštanja priopćavanja ključnih podataka, davanja zavaravajućih savjeta ili do pojave bilo kojeg oblika nesavjesnog i neetičnog ponašanja, kao što je primjerice, sukob interesa – definirano je u dokumentu.

Smjernice definiraju i to da je osiguranje dužno osigurati kvalitetno pružanje informacija prema distributerima osiguranja i to na način da su one odgovarajućeg propisanog standarda, pravovremene, jasne, nedvosmislene i ažurne te takve da distributer iz njih može razumjeti proizvod i pravilno ga postaviti na ciljano tržište te identificirati sve skupine potrošača čijim interesima, ciljevima i karakteristikama proizvod ne odgovara.

– Definira se i postupanje uprave društva i višeg rukovodstva koji trebaju voditi računa i procijeniti učinak postupanja prema potrošačima, pravodobno reagirati na sve promjene ili rizike koji mogu negativno utjecati na potrošače te pokazati da je fer i korektan odnos prema potrošačima dio njihove poslovne kulture – navode i dio koji se odnosi na odgovornost menadžmenta.