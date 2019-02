Održan prvi uspješan susret s mentoricama

Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama projekt je koji je magazin Zaposlena pokrenuo 2014. godine, a ove godine kao medijski partner priključio se Večernji list. Cilj je da 15 uspješnih poslovnih žena u statusu mentorica usmjerava 15 odabranih kandidatkinja koje žele dodatno učiniti i usavršavati se u zanimanju koje su odabrale. Prvi susret mentorica s kandidatkinjama održao se u hotelu Esplanade 6. veljače, tad su se odabrane sudionice predstavile, a potom su im dodijeljene mentorice.

Susretu je nazočila i jedna od inicijatorica projekta Andrea Borošić, predsjednica Uprave Večernjeg lista, koja je tom prilikom rekla:

– Drago mi je da je projekt namijenjen upravo ženama jer sam ih kroz posao do danas upoznala strašno puno, a nisu sve imale ni lagan ni jednostavan poslovni put. Često imaju izvrsne poslovne ideje, već pripremljene briljantno osmišljene projekte, no nedostaje im podrške, nedostaje onaj inicijalni “push” da bi doista i zakoračile u taj poslovni, poduzetnički svijet. Moram priznati da sam doista ugodno iznenađena činjenicom da su žene koje su se prijavile u projekt već jako uspješne u svom poslu i svaka od njih i sama bi mogla mentorirati. Prepoznala sam kod njih taj poduzetnički mot, entuzijazam, iskustvo, ali i želju za stalnim učenjem, što me posebno veseli – zaključila je Borošić.

U sljedećim mjesecima predstoje im poslovna druženja i različiti angažmani. U trenutku podjele mentorica kandidatkinje nisu znale tko će im biti dodijeljen. Voditeljice projekta Ana Gruden i Iva Belé iz časopisa Zaposlena bile su ugodno iznenađene mnoštvom pristiglih prijava.

Stiglo ih je više od šezdeset, a odabir kandidatkinja bio je veliki izazov. Ovo je prva takva konferencija, s tipom otvorenih prijava – komentira nam Ana Gruden.

Njezina kolegica i suorganizatorica Iva Belé ističe:

– Mentori nam uvijek trebaju! Ovaj projekt dvosmjerni je proces dobivanja i davanja. Iznenadila me kvaliteta prijava i područja koje žene pokrivaju: arhitektura, građevina, prosvjeta, dizajn... Tolika različitost donosi siguran profit i kandidatkinjama i mentoricama – objašnjava entuzijastično osnivačica univerzalnog success koncepta.

– Cilj je projekta afirmiranje žena u poslovnom svijetu, ali i promoviranje mentorstva kao profesionalnog alata napretka pojedinca u svakoj profesiji. Ovo mentorstvo nosi u sebi vertikalni networking, to jest ravnopravnost i odsustvo hijerarhijske stege – nadovezuje se Ana.

– Zahvaljujemo našem jedinom medijskom partneru u projektu Večernjem listu koji nas prati i podržava – Najmlađa kandidatkinja ima tek 23 godine, a njih 15 čine spektar različitih zanimanja: inženjerka, profesorica njemačkog i francuskog, arhitektica i ekonomistica samo su dio šarolikog profila pomno odabranih sudionica.

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL

– Kad sam pročitala opis projekta, prepoznala sam vrijednosti koje želim njegovati. Ovo je prilika za učenje koja se ne propušta – govori kandidatkinja Mateja Popović čija je mentorica Tanja Pureta, vlasnica i direktorica poduzeća Ramiro.

Kreativne i moćne prijave pristizale su iz cijele Lijepe Naše. Tako je jedna svestrana Varaždinka, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Varaždin i profesorica njemačkog i francuskog jezika Lana Velimirović Vukalović poručila kako treba aktivirati lokalne stručnjake.

– To su izazovi u poduzetništvu koji pružaju prijenos znanja, a svi koji poučavaju trebaju biti primjer početnicima – govori ona. Da je Lana zasluženo odabrana kandidatkinja, govori i činjenica kako se za vrijeme njezina ravnateljskog mandata promet varaždinskog kina u POU-u povećao za 300% i ukupno broji oko 17,5 tisuća gledatelja. Njezina je mentorica Snježana Bahtijari, direktorica marketinga, korporativnih komunikacija i DOP-a Ericsson Nikola Tesla.

– Mentorstvo je došlo u najbolje moguće vrijeme – govori entuzijastična kandidatkinja Suzana Mavrinac čija je mentorica glavna savjetnica ministra turizma Barbara Mesić.

Projekt okuplja žene koje pokreću vlastiti posao, nalaze se na karijernom raskrižju ili žele nadograditi vlastito poslovanje. Među njima je krapinska profesorica engleskog jezika Josipa Sambol čija je mentorica predsjednica uprave Večernjeg lista Andrea Boršić.

– Mentorice su me inspirirale svojim postignućima, a meni treba takvo okruženje – objašnjava svoju motivaciju Josipa.

Kao suorganizatorica, ali i jedna od mentorica Iva Belé ponosno ističe karakteristike ovog projekta.

– Kandidatkinje smiju pokazati svoje slabosti i nerazumijevanje određenog koraka poslovanja, što se ne može reći da je slučaj u korporativnom svijetu. Njezina učenica Tea Čuić dvadesetšestogodišnja je NBA stipendistica i diplomirana ekonomistica.

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL

– Imam želju za stjecanjem znanja i iskustva u svijetu poslovno afirmiranih žena – kaže Tea.

Nedavno je završila fakultet, a posljednju godinu studija Eva Vodopija provela je u Francuskoj na prestižnom Institutu za staničnu i molekularnu biologiju.

– Želim raditi na sebi i napredovati u drugačijim smjerovima – govori mlada znanstvenica koju će mentorirati Tamara Sušanj Šulentić, direktorica korporativnih komunikacija iz Plive.

Odnedavno nezaposlena Osječanka Tajana Rogulja shvatila je bi joj projekt bio vjetar u leđa. – Vidjela sam to i rekla: ja to moram! – objašnjava ona.

– Mentori i šefovi oduvijek su mi bili muškarci, ali ne želim biti kao oni – ističe Tajana koju će mentorirati Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice grada Zagreba.

– Htjela sam da moja mentorica bude inženjerka, a dobila sam pravnicu! – smije se Ines Ban-Kolić, vlasnica poduzeća Elvirtus iz Zaprešića.

– Igrom slučaja, ja kao pravnica imam dobru podlogu znanja o energetskim sustavima. Nevjerojatno je kako smo se našle – nadovezuje se njezina mentorica Nataša Novaković, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Inženjerka Dijana Katavić obožava svoj posao.

– Želim se povezati s drugim ženama koje slično razmišljaju. Želim da je više žena u inženjerstvu – tvrdi Dijana koju će za poslovne pothvate spremno pripremati Ivana Marković, glavna direktorica za segment privatnih korisnika A1.

Ostali mentorski parovi: Zdenka Šalović, arhitektica – Eva Marinković Horvat, članica uprave RBA mirovinskih fondova Ana-Marija Špicnagel Ćurko, konzultantica – Draženka Andrašek, direktorica tiskare Narodnih novina Sunčana Jozić Lučić, dizajnerica – Marija Klaić, menadžerica prodaje u Opelu SEE Europe Matea Galović, matematičarka – Helena Schmidt, partnerica u poreznom odjelu Deloittea Dina Balić, psihoterapeutkinja – Sanja Varlaj, direktorica SV Education & Consulting Helena Rister – Violeta Colić, partnerica i direktorica u Komunikacijskom uredu Colić, Laco i Partneri.