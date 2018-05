Njuškalo lani rastao 30 posto i prihodovao 7,3 milijuna eura

Njuškalo je vodeća digitalna oglasna platforma s više od 1,4 milijuna korisnika te više od 250 tisuća novih predmeta u prodaji mjesečno. Mrežnu stranicu posjećuje više od 50 posto internetske populacije u Hrvatskoj, a Njuškalo aplikacija je do sada preuzeta 780 tisuća puta. U 2017. povećali su prihode za gotovo 30 posto, odnosno završili su prošlu godinu s oko 7,3 milijuna eura prihoda i 1,2 milijuna eura profita (EBT). No, ne planiraju stati te su u strategiji do 2020. zacrtali cilj od 100 milijuna kuna prihoda i profitnu marginu od oko 20 posto, uz stalno snažno ulaganje u tehnološki razvoj.

- Njuškalo je jedan od najsnažnijih brendova na hrvatskom tržištu prema Brand Equity istraživanju, s profilom snage brenda daleko iznad Ipsosove norme. Kako bi zadržali tu poziciju i nastavili rasti s poslovnim rezultatima, i dalje ćemo biti usmjereni na tehnološki razvoj kao podlogu za unapređenje naših usluga. Naime, koliko god bila složena tehnologija, naš je cilj omogućiti jednostavnu i učinkovitu prodaju ili kupovinu preko Njuškala. Primjer je funkcionalnost foto-prepoznavanja predmeta koju smo implementirali ove godine u Njuškalo aplikaciju i tako korisnicima omogućili, između ostalog, 70 posto bržu predaju oglasa – pojasnila je Sandra Soptija Šiljak i podsjetila da je to i prva takva mogućnost na svijetu u classified segmentu, za koju je zaslužan upravo Njuškalov interni tim stručnjaka iz odjela Product developmenta, članovi Styria Data Science tima te tvrtki Trikoder i Undabot.

Njuškalo u svojoj strategiji razvoja pokušava pronaći nove proizvode koje bi ponudili kupcima koji se služe njihovom platformom, tako u planu imaju i mikrofinanciranje odnosno jednostavnije kupovanje. Tu, za sada, govore o segmentu malih proizvoda, te dodaju u razgovorima s Addiko bankom upravo na temu. Jednako tako planiraju i se u budućnosti baviti i podacima odnosno njihovom analizom kao i neprestano promišljati nove i inovativne projekte zasnovane na modernim tehnologijama.

Njuškalo ima 85 stalno zaposlenih i još dvadesetak vanjskih suradnika, a samo lani povećali su broj za 50 posto.

- Ulaganje u zaposlenike nije jednokratna odluka ili kratkotrajni trend, a to se vidi iz našeg poslovnog puta u proteklih više od deset godina – rekla je Sanda Soptija Šiljak, glavna izvršna direktorica Njuškala i istaknula cjeloživotno obrazovanje zaposlenika kao jedan od primjera u kojem leži snaga za razvoj tvrtke. Primjerice, u 2017. su financirali edukaciju za deset posto svojih zaposlenika na Poslovnoj školi Bled, a organiziraju i interne edukacije, pa i s Njuškalovim stručnjacima koji, svaki iz svog područja, drže prezentacije za sve zainteresirane. Iz Njuškala su poručili da planiraju nastaviti povećavati broj zaposlenika do 2020. , s posebnim naglaskom na stručna znanja koja u pozadini imaju razumijevanje tehnoloških trendova te da su njihovi razigrani uredi otvoreni za sve one koji iz prve ruke žele provjeriti slažu li se s korporativnim vrijednostima Njuškala.