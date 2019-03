Ne čekajte završetak faksa, pokrenite posao!

Ne čekajte završetak faksa, ako imate ideju, počnite već sad raditi na njoj, pokrenite posao – pozvala je Renata Glad iz čakovečke ACT Grupe mlade od 14 do 30 godina da se uključe u program Social Impact Award Hrvatska, koji u Hrvatskoj pokreće ova zajednica društvenih poduzetnika, a razvio ga je još 2009. godine austrijski Impact Hub Vienna u partnerstvu sa Zakladom Erste i sveučilištem Vienna University of Economics and Business.

Danas u njemu sudjeluje 20 zemalja s tri kontinenta, a do 1. svibnja mogu se javiti na natječaj i zainteresirane ekipe iz Hrvatske. Između njih birat će se 16 polufinalista od kojih će osam ući u finale i tijekom ljeta uz pomoć programa proći predinkubaciju i inkubaciju u kojoj će razvijati svoju poslovnu ideju. Nakon razvoja i testiranja poslovnog modela, nagradit će najbolje. – Prijaviti se mogu studenti državnih i privatnih sveučilišta, ali i mladi koji ne studiraju.

No, barem pola tima trebaju biti studenti. Za one koji su već pokrenuli projekt eliminacijski je faktor ako su dosad dobili financijsku podršku veću od 3000 eura – pojasnila je R. Glad koja koordinira program u Hrvatskoj. Kriteriji za odabir finalista su društveni utjecaj, stupanj inovacije te vidljivost i implementacija projekta. Za volontiranje se mogu se prijaviti i oni koji još nisu spremni razviti ideju, ali mogu sudjelovati na radionicama i u inkubacijskom procesu kako bi se pripremili za sljedeću godinu.

