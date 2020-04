Naftni stručnjak: Gorivo bi moglo stajati 7 kn što je dobro za vozače, ali ne i ekonomiju

Cijena nafte opet je u padu, stoga je od danas gorivo još jeftinije. Naime, cijena je nastavila pad i to ispod 8 kuna. Tako je sada prosječan spremnik benzina jeftiniji za 11 kuna, a dizela za 14. Ipak, kod autoplina nema promjene.

Litra Eurosupera 95 tako je u manje od dva mjeseca doživjela pad cijene s gotovo deset kuna na 7,76 kuna. I cijena dizela u istom razdoblju pada. Na nekim crpkama se može kupiti za čak 7,96 kuna.

Uz pandemiju i smanjenu potrošnju, gorivo je jeftinije i zbog naftnog sukoba Rusije i Saudijske Arabije. One su pojačanom proizvodnjom srušile cijenu barela, koja se posljednjih tjedana kretala između 20 i 25 dolara.

Naftni stručnjak Igor Dekanić otkrio je kako bi cijene goriva mogle ići i do 7 kuna, piše RTL.hr.

- Može dotaknuti i 7 kuna, sve ovisi o kretanju sirove nafte na svjetskom tržištu koje je sad ispod polovice prosječne cijene prošle godine. Takav veliki pad cijena je treći put u 50 godina. Teoretski može biti 7 kuna, iako ne vjerujem. To bi bilo onda kada bi došlo do globalne recesije i ako bi ona trajala 6 mjeseci, rekao je Igor Dekanić.

Dekanić je objasnio i kako je došlo do ovog pada cijena nafte te dodao kako bi predsjednik Trump sve mogao dovesti u red, ali to ne bi bilo dobro za njega.

- Počelo je s nadmudrivanjem Saudijske Arabije i Rusije jer se već nagovijestilo da će početak koronakrize u Kini smanjiti potražnju, a to utječe na smanjenje cijena. I onda je S. Arabija predložila dogovor o redukciji proizvodnje, Rusija to u prvi čas nije prihvatila. Onda je S. Arabija pribjegla starom oružju iu 1986., a to je pumpanje proizvodnje. A na to je došla još i koronapanika u cijeloj Europi i najave velike recesije, rekao je.

- Donald Trump bi to mogao sve dovesti u red. On je po svom ponašanju tome sklon, ali to bi bio pucanj u vlastite noge jer je američka proizvodnja bitno skuplja, čak i od ruske, a pogotovo od saudijske proizvodnje, kaže Dekanić.

Objasnio je i kako drastičan pad cijena nafte nije dobar za ekonomiju.

"Nije dobro za ekonomiju da cijena bude tako niska jer su u principu za transportne tvrtke bilo bi sjajno kad bi radili, za turiste bi bilo sjajno kad bi bilo sezone. Prvo što će se dogoditi jest obustavit će se istraživanja u nove rezerve nafte u ležištu pa čim cijena poraste cijene nafte će vrlo brzo porasti jer će se smanjiti istraživanja", zaključio je.