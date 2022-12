Mladima je važno za što se tvrtke zalažu osim za poslovne rezultate

Pet godina zaredom Večernji list i časopis Zaposlena uspješni su u projektu Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama. Upravo stoga što je mentorica jedna od ključnih tajni uspjeha, ta uloga uvijek se povjeri ženama s dokazanom karijerom, onima koje mogu i znaju prenijeti znanje. Baš poput Marine Čulić Fisher, koja je danas vlasnica i direktorica agencije za komunikacijski menadžment Dialog komunikacije. Čulić Fisher je i dopredsjednica Nadzornog odbora Hrvatske udruge za odnose s javnošću. S njom smo razgovarali što ju je privuklo tom projektu i što kao mentorica može ponuditi budućim stručnjakinjama.

Zašto ste poželjeli preuzeti ulogu mentorice?

U projekt me pozvala Ana Gruden, glavna urednica Zaposlene, koju dugo poznajem i znam da svaki projekt u koji je uključena radi profesionalno i predano, pa je to bio prvi razlog da se uključim. Drugo, u projekt sam upućena već neko vrijeme, poznajem uspješne poslovne žene koje su u njemu sudjelovale ili su još u njega uključene, poput Ive Ančić i Snježane Bahtijari, i znam da su njihova iskustva pozitivna. Treće, cijenim Večernji list s kojim PR agencija Dialog komunikacije već godinama surađuje. I četvrto i posljednje, a možda i najvažnije, mislim da prenošenje znanja može jako pozitivno utjecati na ljude koji žele učiti, koji tek počinju svoj poslovni put ili žele promjenu, napredak i poticaj u razvoju svoje karijere.

Koje su to vrijednosti i znanje koje želite prenijeti na mlađe kolegice?

Stručnjakinja sam za komunikacijski menadžment čija karijera traje već gotovo 30 godina, a za tu profesiju sam se i školovala, pa vjerujem da struku poznajem dovoljno dobro da to znanje mogu prenijeti. Osim dubine, imam i širinu koja je nužna da biste u toj branši "potrajali", s obzirom na to da se radi o vrlo dinamičnoj profesiji. Nekad smo se uglavnom bavili komunikacijom s medijima, a danas su tu i društvene mreže, influenceri, forumi, podcasti, videoprodukcija, tzv. employer brending, ESG i TikTok.. Nove forme, novi kanali i novi prioriteti zahtijevaju i nove pristupe. Odluke kompanija javno se propituju i u takvim situacijama nije se lako (komunikacijski) postaviti, ali mi i za to imamo sva potrebna znanja, s obzirom na dugogodišnje iskustvo i činjenicu da smo dijelom velike međunarodne agencijske mreže Ketchum. Potrošači od brendova očekuju više nego prije - empatiju, svrhu, podršku - jednako kao i zaposlenici od svojih poslodavaca. Ja ništa manje ne očekujem ni od osoba koje će se prijaviti na ovaj program.

Znači li mentorstvo više početnicima ili onima s nekoliko godina radnog iskustva?

Nadam se da je svaki menadžer svjestan važnosti mentoriranja mlađih kolega jer bez toga nema napretka, ni osobnog ni timskog. Kad vidite što igrači hrvatske nogometne reprezentacije kažu o Luki Modriću kao svom vođi i mentoru, sve vam je u sekundi jasno. Mislim da mentorstvo najviše znači početnicima. Mladi ljudi znaju biti dosta izgubljeni kad ulaze na tržište rada i jako je važno kako će ih njihov prvi nadređeni ili nadređena upoznavati s poslom i koje profesionalne vrijednosti će im usaditi. Obrasci koje usvojimo na početku našeg poslovnog puta nakon nekog vremena se teže ispravljaju, ali za ljude koji misle da se trebaju mijenjati i ozbiljno žele promjenu nikad nije kasno. Sve je stvar motivacije.

Svako vrijeme nosi svoje, kako bi se mentorice iz bilo koje profesije trebale posvetiti novim - y i z generacijama?

Nove generacije traže poslodavce kod kojih će, uz korektne uvjete, dobre međuljudske odnose, profesionalnost u ophođenju, mogućnost napredovanja, rad na zanimljivim projektima i fleksibilne uvjete rada ostvariti i kvalitetan balans između privatnog i poslovnog života, i to treba imati na umu i pri njihovu mentoriranju. Važan im je i osjećaj više svrhe, nečega za što se kompanije i menadžeri ili mentori zalažu osim za dobre poslovne rezultate. Bitno im je objasniti koji su prioriteti poslodavaca ili kupaca, u čemu je razlika između osobnih prioriteta i prioriteta tima, koja je korelacija između poslovnog uspjeha i individualnih postignuća i kako to može utjecati na njihov osobni razvoj.

Koliko je u poslovnom svijetu poželjno mijenjati poslove, tvrtke i profesije?

Stav novih generacija bitno se promijenio u smislu lojalnosti poslodavcima u odnosu na vrijeme kada su na tržištu rada bili aktivni naši roditelji, dakle njihovi djedovi i bake. Mladi danas nemaju toliko strpljenja, žele brzo napredovanje i instant-gratifikaciju pa ponekad misle da će to dobiti tako da promijene četiri poslodavca u dvije godine. Ja kao poslodavac na takav stav ne gledam blagonaklono, mislim da su lojalnost i upornost vrijednosti koje imaju specifičnu težinu. Razumijem da se može dogoditi da netko naleti na nekorektnog poslodavca ili loše poslovno okruženje i da iz te situacije poželi što prije otići, ali kada se to dogodi više puta u kraćem razdoblju, onda treba razmisliti o vlastitom stavu i očekivanjima. Ne mislim da je nužno da se čitav životni vijek provede u istoj tvrtki, dapače, promjene su poželjne u smislu osobnog rasta i razvoja, ali o njima bi trebalo razmišljati trijezno i argumentirano.

Što je ono što mladi kod poslodavca trebaju najviše cijeniti i zbog kojih to pogodnosti trebaju birati buduće poslodavce?

Mladi koji tek počinju svoj poslovni put trebaju pri prvom zaposlenju biti zahvalni na prilici koja im je pružena i mogućnosti da stječu nova znanja i iskustva, uz korektne uvjete. Što više mogu naučiti i što brže mogu napredovati, tim je bolja i njihova perspektiva. Važni su i dobri međuljudski odnosi, fleksibilni uvjeti rada, mogućnost da za poseban trud mogu biti posebno nagrađeni - financijski ili na neki drugi način. Neka cijene iskrenost, zainteresiranost i vrijeme koje im se posvećuje.

Što se danas uopće smatra uspjehom?

Poslovno gledano, uspjeh ima prilično jednostavnu formulu, a to su rast poslovanja i zdrava poslovna bilanca. Iz osobne perspektive to može biti cijeli niz faktora, kao što su kvaliteta života, profesionalna postignuća, strukovna priznanja, ali važno je znati da se ta perspektiva s godinama mijenja. Neopipljivi dio uspjeha je utjecaj, ugled ili reputacija - ono što drugi misle o vama. Za reputaciju je važno više faktora - kako ste došli do svog uspjeha, kako se ophodite prema zaposlenicima, konkurenciji, dobavljačima i poslovnim partnerima, kakvu viziju imate, koliko ste inovativni i hrabri, koliko "trajete" u svom poslu, što dajete natrag struci, zajednici i mlađim naraštajima. Zbog ovoga posljednjeg mi je jako drago što sam uključena u ovaj projekt i nadam se uspjehu.