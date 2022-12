Nina Butić Ivanković: Za proces razvoja bitno je stvoriti poticajno okruženje

Nina Butić Ivanković, savjetnica za organizacijsku kulturu i komunikacije u Creativi, u ulozi mentorice sudjeluje u petom ciklusu projekta "Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama". Projekt organiziraju Večernji list i časopis Zaposlena s ciljem spajanja mladih žena koje se žele okušati u poslovnom svijetu s mentoricama.

Puno iskustva

Mentorica Nina Butić Ivanković ima puno iskustva u korporativnim komunikacijama i provođenju projekata razvoja organizacijske kulture, savjetuje u pitanjima korporativnog komuniciranja te kreira i vodi edukacije u području komunikacija, organizacijske kulture, liderstva i vođenja kroz promjene. Uz to je stručnjakinja za područje internih komunikacija te razvoja organizacijske kulture s više od 15 godina iskustva u visokom menadžmentu. Možemo zaključiti da ima puno toga za ponuditi svojoj kandidatkinji u ovom projektu kojem se iznimno veseli.

– Aktivno učenje i razvoj bitni su za sve, posebno u današnje, kompleksno doba, koje od svih traži fleksibilnost i otpornost. Da bi proces razvoja bio što djelotvorniji, pogotovo za mlade ljude koji su na početku karijere, bitno je stvoriti poticajno razvojno okruženje. Takvo okruženje uključuje visoke izazove, ali i puno podrške. Upravo u dijelu mentorske podrške vidim prostor za suradnju i sinergiju koja će doprinijeti razvoju i angažiranosti mentijki. Često čujem od drugih, a i sama imam takvih iskustava, da su najintenzivniji periodi učenja uključivali visoke izazove i malo podrške. Može se i tako, no taj način često prati demotivacija i sagorijevanje (burnout) – ističe sugovornica.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 16.12.2022., Zagreb - Nina Butic Ivankovic, Creativa. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Mentorstvo je, smatra, sjajan način da iskusna mentorica, koristeći svoje poslovno iskustvo i poznavajući kompetencije koje su potrebne za uspješno obavljanje određenog posla, pruži podršku u razvoju kompetencija mlade mentijke. Što bolje mentorica upozna mentijku i njezine kompetencije, to će joj biti jasnije na koja područja se u mentorskoj suradnji trebaju fokusirati.

Podrška pomaže pri razvoju

– Podrška žena kojima sam tijekom života i karijere bila okružena, pomogla mi je rasti na osobnoj i profesionalnoj razini. Također, tijekom mojeg poslovnog puta imala sam prilike voditi ljude, što uključuje prepoznavanje i podršku u jačanju njihovih snaga, korištenju potencijala te razvoju područja za razvoj. Sada mi je posebno zadovoljstvo vidjeti kako cvjetaju u svojim profesionalnim ulogama, to me usrećuje. Veseli me da i putem ovog projekta u obliku solidarnog odnosa mentorice i mentijke mogu dati doprinos razvoju mladih poslovnih žena kako bi osnaživali žensko liderstvo i utjecaj žena u poduzetničkoj klimi – pojašnjava Butić Ivanković.

I sama je na svom poslovnom putu imala sjajnu mentoricu koja joj je pružila podršku kada je ulazila u novo područje njenog interesa, provođenje edukacija i treninga. Zanimljivo je da je njezina mentorica Zrinka Hrupelj, direktorica konzultantske kuće u kojoj radi.

– Zrinka mi nesebično prenosi znanja i iskustva koje je stekla u više od petnaest godina edukatorskog iskustva. Taj proces dijeljenja znanja i iskustva je nadahnjujući i stvara posebnu povezanost između mentorice i mentijke. Osim nesebičnosti u dijeljenju znanja i iskustva, istaknula bih Zrinkin mentorski stil – nježan i podržavajući. Zahvalna sam Zrinki na energizirajućem i osnažujućem iskustvu. Ovo iskustvo mi je zanimljivo i zbog toga što mentorstvo nije rezervirano samo za mlade mentijke. Mentorstvo je korisno i kada osoba s velikim poslovnim iskustvom ulazi u novo područje rada, pa od mentorice postane mentijka. To je taj čudesni proces razvoja koji nikada ne prestaje – pojašnjava sugovornica.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 16.12.2022., Zagreb - Nina Butic Ivankovic, Creativa. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

U ovom projektu u ulozi mentorice sudjeluje prvi put, oduševljena je idejom i jedva čeka upoznati svoju kandidatkinju, saznati koje je njeno područje interesa i kompetencije – znanja, vještine, način razmišljanja i ponašanja kako bi se moglo jasno odlučiti kamo usmjeriti mentorsku suradnju.

– Mi se u Creativi bavimo, između ostaloga, i educiranjem na temu kako uspostaviti mentorski sustav u poduzećima, što uključuje upoznavanje s raznim oblicima mentorstva u poduzećima, postizanje visoke razine jasnoće o procesu dizajniranja i implementiranja mentorskog sustava u poduzeću, izradu početnog nacrta mentorskog sustava, te edukaciju mentora, a ponekad i pripremu mentija – pojašnjava.

Od projekta očekuje sinergiju u odnosu mentorica i mentijka, priliku za networking, vedru atmosferu. Očekuje da i ona uči od mentijke, jer taj odnos je uvijek dvosmjeran i holistički. Osim ekspertnih znanja i vještina, voljela bi kandidatkinji prenijeti svjesnost o važnosti upravljanja sobom koje uključuje aktivno učenje i razvoj, regulaciju stresa, fleksibilnost; o bitnosti aktivnog slušanja i postavljanja pravih pitanja u radu s ljudima te o razvijanju kritičkog razmišljanja, kreativnosti i inovativnosti.

Vjera u sebe je najvažnija

Prvo i najvažnije je, smatra sugovornica, da mlade žene vjeruju u sebe i svoje sposobnosti, da proaktivno djeluju i da preuzimaju odgovornost u radu i životu.

– Radila sam u organizacijama u kojima sam imala prilike surađivati sa samopouzdanim ženama koje su tražile pomoć i savjete. Nikako ne bih govorila o krivnji žena što nisu više zastupljene na vodećim pozicijama. Žene često imaju još jedan posao koji ih čeka doma, to je briga o obitelji i domaćinstvu, a vodeće pozicije zahtijevaju puno radnih sati. Vjerujem da nove potrebe zaposlenika koje su se pojavile nakon pojave pandemije, a koje uključuju balans poslovnog i privatnog, idu u prilog tome da se može biti vrhunski lider ili liderica uz način rada koji poštuje potrebe posla ali i privatnog života. To će donijeti benefite na svim razinama – na osobnoj, na razini organizacija te društva u cjelini – zaključuje.