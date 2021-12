Mentorstvo je najbolji način da ostavite trag u stvaranju liderice

U četvrtom izdanju projekta "Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama", a u organizaciji Večernjeg lista i časopisa Zaposlena, ove će godine mentorica biti i Nikolina Zečić, trenutačno direktorica Upravljanja iskustvom klijenata, marketinga, identiteta i komuniciranja u Zagrebačkoj banci. Svoje veliko iskustvo koje je tesala i u međunarodnom poslovnom okruženju radeći u Grupi UniCredit u Beču i Milanu, podijelit će s kandidatkinjom željnom znanja i usavršavanja.

Mentoriranje vam nije novost i često nesebično pomažete mlađim kolegicama. Kakva su vaša iskustva?

Imam sreću da sam kroz razne programe dosad imala priliku biti mentorica divnim mladim ženama. Danas me veseli čuti da su moji savjeti nekome pomogli, da sam uspjela nekoga motivirati, inspirirati, upaliti iskru koju sam prepoznala u osobi. Osim što sam kao mentorica uvijek pokušavala prenijeti svoja iskustva, mogu reći da sam i sama puno naučila. Vjerujem da su programi mentorstva vrijedni za obje strane jer svatko sa sobom donosi svoju, drugačiju i jedinstvenu perspektivu i to je ono najvrednije.

Koliko je važno imati dobrog mentora i okruženje koje ne sputava, već potiče na razvoj?

Jednostavnije je kad imaš nekoga tko ti može dati savjete kako prevladati neke situacije. Iako u karijeri nisam imala službeno dodijeljenu mentoricu, učila sam od svojih nadređenih koji su uvijek rado dijelili svoja iskustva sa mnom i na tome sam im zahvalna. Kako ženama tako i muškarcima. Također, moja mentorstva su se nekako prirodno događala – kroz posao upoznaš osobu koja je iskusnija, sviđa ti se njezin stil i tako učiš od nje – kroz razgovor, druženje ili suradnju. Bitno je imati poslodavca koji potiče mentorsko okruženje i stvara prilike za razvoj, ali sve je do osobe – veliku ulogu ovdje igra samomotivacija, spremnost na učenje i traženje novih izazova ono što danas popularno nazivamo "drive". Jer ako kucaš – prava vrata će se sigurno otvoriti.

Jeste li u karijeri nailazili na neke neočekivane prepreke, nepovjerenje...?

Pripremajući odgovore na vaša pitanja, malo sam se osvrnula na svoju dosadašnju karijeru. Redovno mi se događalo da bi me nadređeni prepoznali ili dali priliku kada bi nešto trebali graditi ispočetka. Vjerujem da su u meni vidjeli žar i spremnost na rušenje zidova. Dali su mi priliku, a ja sam te prilike objeručke koristila. No, vjerujem da se svatko od nas u životu barem jednom sretne s nekom vrstom predrasuda – zbog godina, izgleda, spola. U takvim trenucima važno je osvještavanje vlastitih kvaliteta i sposobnosti, ali i otvoren razgovor o predrasudama koje često znaju biti nesvjesne.

Što to žene najčešće sprečava da se ostvare u poslovnom svijetu?

Žene još uvijek u većoj mjeri pridaju pažnju balansiranju između privatnog i poslovnog života i ako nisu u pravom okruženju, to zna biti kamen spoticanja. Moramo vrlo otvoreno pričati o "staklenom stropu" jer to je i način da ga razbijemo. Financijska industrija iz koje dolazim još uvijek se smatra tzv. boys clubom. Ali i to se polako mijenja. Postoji stereotip da žene imaju vodeću ulogu u odgoju djece, kuhanju, obavljanju kućanskih poslova. Ta očekivanja im ne pomažu kad treba uravnotežiti karijeru ili napredovati. Isto tako, od žena se očekuje da budu pristojne, nasmijane, susretljive i nježne, dok se od muškaraca traži da budu natjecateljski raspoloženi i neustrašivi. Međutim i žene znaju i mogu biti neustrašive kada govorimo o donošenju poslovnih odluka, i vođenju tima do uspjeha i zato svim tim predrasudama u današnjem modernom društvu nema mjesta.

Što očekujete od ovog projekta? Kakvoj se kandidatkinji nadate i što planirate podijeliti s njom?

Divim se mladim i hrabrim ženama i zato me veseli sudjelovanje u projektu. Kod ovog programa bitna je predanost mentora i mentorirane – jer obje ulažemo vrijeme, iskustvo, energiju, strast i ako je tako – nema mjesta neuspjehu. Iz kojeg god područja dolazile. Vjerujem da su sve kandidatkinje spremne za učenje, a ja ću se potruditi da naši susreti budi zanimljivi, korisni, ali i zabavni. Spremna sam podijeliti svoj put, poslušati s kakvim se izazovima susreću, a tko zna, možda zajedno dođemo i do neke nove inovativne ideje za suradnju. Ovaj projekt možda traje šest mjeseci, ali za mene je to dugotrajna predanost i obveza, jer ću i dalje pratiti rast i razvoj svoje kandidatkinje. Mentorstvo je najbolji način da ostavite trag u stvaranju buduće liderice.

Što biste savjetovale ženama, kako ostvariti svoju "poslovnu" viziju?

Savjetovala bih im da budu uporne, da se ne boje tražiti pomoć, da slijede svoje snove i da se ne boje tražiti više. Ne treba proći deset godina da traže veća primanja. Početak nikad nije lagan, ali je lakši kad kraj sebe imaš nekoga tko je prošao sličan put i može ti pomoći vrijednim savjetom. Muškarci i žene kao lideri i uspješni poslovni ljudi dijele puno osobina, a žene u većoj mjeri odlikuje strpljenje, dosljednost i multitasking stoga to treba njegovati i kontinuirano poticati. I još nešto za kraj, iz vlastitog iskustva, važno je slaviti male pobjede, svakodnevno!