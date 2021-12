Žene moraju osvijestiti činjenicu da imaju priliku napredovati

Sanda Gale, ravnateljica i suvlasnica Sportskog učilišta PESG u Zagrebu, ove godine u projektu "Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama" sudjeluje u ulozi mentorice.

Kako se godinama aktivno bavi promicanjem cjeloživotnog učenja, njeni će savjeti biti od velike koristi svakoj kandidatkinji željnoj razvoja i uspjeha u poslovnom svijetu.

Zbog kojih prepreke žene najčešće odustaju od napretka u karijeri?

Kako sam ravnateljica i suvlasnica Sportskog učilišta PESG, privatne obrazovne ustanove, te su mi poslovne suradnice većinom žene, dugi niz godina susrećem se s problemima žena koje žele napredovati u poslovnom svijetu i poduzetništvu. Jedan od najvećih problema su stereotipi koji su i danas izraženi te pridonose neravnopravnosti na svim društvenim područjima. A kada imamo tako izražene stereotipe, manje žena odlučuje se na odabir karijere kao svog primarnog puta i često je upravo žena sama sebi kočnica zbog nametnutog straha, manjka samopouzdanja i nemogućnosti donošenja vlastite odluke zbog niza drugih razloga.

Ako želimo same pridonijeti pozitivnim promjenama, što bismo trebale učiniti?

Velik broj žena još uvijek se prilagođava tržištu te prihvaća neravnopravnost kao dio života. No to nije rješenje! Žene moraju osvijestiti da imaju priliku napredovati u poslovnom svijetu. Ovaj problem nije nastao jučer i neće se još dugo riješiti, ali pozitivni pomaci postoje i imamo priliku potaknuti ih, no da bi se željene pozitivne promjene dogodile, moramo uložiti u sebe. Danas postoji velik broj udruga u poslovnom svijetu čije su članice isključivo žene te raznih organizacija koje se bave poslovnim savjetovanjem. Ondje mnogo žena traži podršku upravo u smislu psihološke pomoći i motivacije, što u teškim trenucima omogućuje da žene ne odustanu od svojih ideja već da se bore. Isto tako i društvene mreže olakšavaju ženama da se lakše izraze i zatraže pomoć.

Vizija i želja za napretkom u poslovnom svijetu važni su faktori uspjeha, no jesu li dovoljni?

Uz jasnu viziju, da bi se postigao željeni uspjeh, neophodno je konstantno praćenje tržišta, cjeloživotno učenje i umrežavanje. Danas je izrazito važno brzo se prilagođavati, a da bi se to postiglo, moramo raditi puno na sebi i svom vlastitom razvoju. Ako ne radimo na sebi, ne možemo očekivati ni poslovni uspjeh.To za sobom nosi i velike doze stresa te je važno znati nositi se s njim. Organizacijske sposobnosti isto su tako vrlo važne jer pridonose kvalitetnijem planiranju. Kada nam se dogodi neka vrsta krize, primjerice koronakriza koja nas je sve zatekla i s kojom još uvijek živimo, važno je ne odustati i znati usmjeriti svoje napore u pravilnom smjeru. Uspjeh neće izostati.

Što biste savjetovali ženama; kako ne odustati kada je najteže i kada se čini da nitko nije na vašoj strani?

Prema mojemu mišljenju, najteže je na tom putu uskladiti privatni i poslovni život, neugodan je pritisak okoline, donijeti odluku o odabiru razvoja karijere ili majčinstva...

Iz osobnog iskustva mogu istaknuti da je upravo majčinstvo bilo izazov, odnosno usklađivanje uloge majke s profesionalnim razvojem, a da pri tome djeca ne trpe i ne osjete to. Kada tu izostane podrška okoline, žene najčešće posustaju. Kod mene nije bio izražen taj slučaj jer je konstantna podrška supruga prisutna i danas.

A kako ne odustati? Važno je okružiti se upravo ženama koje su prošle isto ili slično iskustvo u svom profesionalnom razvoju i koje će najbolje razumjeti s čim se sve žena susreće i koje terete nosi. Isto tako i drugi izraženi stereotipi s kojima se žene nose lakše se podnose uz podršku.

Kako postići ravnopravnost u poslovnom svijetu između muškaraca i žena?

Smatram da je ravnopravnost moguće postići konstantnim promicanjem važnosti rodne ravnopravnosti, osnaživanjem žena te poboljšanjem uvjeta. Isto tako potrebna je i rodno osviještena politika kada govorimo na nacionalnoj razini.

Na razini Europske unije žene po satu zarađuju u prosjeku 16 posto manje nego muškarci

Primjerice, jedan od podataka Europske komisije na razini EU jest da žene po satu zarađuju u prosjeku 16% manje nego muškarci. Ako ne osvijestimo problematiku, ne možemo očekivati ni napredak u tom smislu. Hrvatska je imala usvojenu Strategiju razvoja poduzetništva žena za razdoblje do 2020., no ravnopravnost u poslovnom svijetu možemo postići snažnijim usklađivanjem naših nacionalnih dokumenata s onima na razini EU i njihovom aktivnom provedbom u praksi na svim razinama.

Rodna ravnopravnost na svim područjima jedno je od glavnih načela EU, a jedan od prvih koraka u vezi sa Strategijom za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025. (Težnja za unijom ravnopravnosti) jest uvođenje obvezujućih mjera za transparentnost plaća. Sve su to pozitivni primjeri koje moramo znati iskoristiti. Snažna međusobna podrška, ne samo od žena, pridonijet će njihovu osnaživanju i dugoročno postizanju izraženije ravnopravnosti.

Koliko je važno povezivanje među ženama, ali i pomoć mentorice?

Povezivanje među ženama potrebno je prije svega zbog motivacije! Kad žena ima podršku, zna da nije sama, da dijeli slične probleme i nosi se sa sličnim izazovima. Ona zapravo ima svojevrstan "vjetar u leđa". Uz umrežavanje se šire vidici te tako žena ima priliku stjecati nova znanja i vještine koje će pridonijeti njezinu razvoju, posebno uz iskustva mentorice.

Što očekujete od ovog projekta, ali i od svoje kandidatkinje?

Ovaj projekt izvrsna je inicijativa koja podupire razvoj žena u poslovnom smislu kroz koje sve mentorice i mentijke imaju priliku dodatno se osnaživati. Kao mentorica, uz dugogodišnje poduzetničko iskustvo u obrazovnom sektoru, mogu ponuditi i stručno iskustvo na području EU fondova na kojima sam prisutna i kao konzultant te pomoć neće izostati u prepoznavanju prilika za mentijku. Ono što očekujem od mentijke koja ulazi u ovaj projekt jest spoznaja da poduzetništvo i razvoj karijere nisu laki, oni iziskuju iznimne napore, ne postoji radno vrijeme, a problemi ili situacije koje imate vaše su i neće se drugi pobrinuti za njih. Isto tako, važno je biti svjestan u kojem okruženju živimo i koje su mogućnosti. Znati prepoznati priliku, vjerovati u sebe i ne odustajati treba biti svojevrsna vodilja u razvoju poduzetničke priče.