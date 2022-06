Mario Žižek: Građani nisu vjerovali da nudimo kredit s nula posto kamata

Addiko Bank krenuo je u žestoku kampanju kojom se želi pozicionirati kao banka izbora za brze gotovinske kredite koje, tvrde, odobravaju – u minutama. Pravna sljednica nekadašnjeg Hypa kojemu su ulaganja u nekretninski biznis i investicijsko poslovanje bila zaštitni znakovi ostavila je iza sebe taj dio povijesti i takvog novog portfelja više uopće nema. O tome kako danas posluju razgovaramo s predsjednikom uprave Addika Marijem Žižekom.

Nedavno ste ponudili kredit bez kamata i troškova, odmah su krenula pitanja gdje je "kvaka" i koji je interes banke…

To govori da reputacija banaka nije najbolja, što mi nije drago. Ali nema štosa s uvjetima, nema troškova, kamata, naknada... Naša je želja da klijenti isprobaju ovaj kredit aktivno, želimo biti prvi izbor za brze kredite.

Imate svoj interes, naravno. Ali financijski je to čisti gubitak. Koliki je izgubljeni prihod?

Oko 650 kuna po kreditu.

Akcija još traje, produžili ste je. Znači, interesa ima?

Inicijalno smo zamislili da traje do 31. svibnja, ali je za razumijevanje i prihvaćanje komunikacije u javnosti trebalo duže jer nitko nije vjerovao da je istina. Prva dva tjedna bilo je više upita je li to neka šala, koja je "caka"… dok nisu shvatili. I onda se potražnja uvišestručila pa smo zaključili da nije pametno da prekinemo taman kad je krenulo i odlučili smo produžiti ponudu na šesti mjesec.

Koliko ste ih dosad odobrili?

Imamo više od 100 dnevno samo tih kredita.

Gotovinski su krediti najrizičniji u krizama, a sad je kriza. Rasli su vam 40 posto u odnosu na godinu ranije. Je li vam se pogoršao rizični profil banke?

Istraživanja pokazuju da klijenti ili vraćaju ili ne vraćaju kredite bez obzira na vrstu. Nisu velike razlike između gotovinskih i ostalih kredita. Unazad nekoliko godina bilo je različitih nepredviđenih okolnosti. Prvi je bio prestanak rada kreditnog registra. Dio podataka o klijentima više nam nije bio dostupan, neke podatke smo na druge načine ishodili, ali portfelji se nisu kvarili kao što smo očekivali. Drugo, korona: svim klijentima ponudili smo moratorije, očekivali smo znatno pogoršanje, ali nije se ni tad dogodilo. Jest u nekoj mjeri, ali manje od očekivanja.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL Mario Žižek

Rješavate se svega što ne smatrate "core businessom" banke. Već tri godine nemate ni stambene kredite.

Odlučili smo biti specijalist na razini cijele grupacije jer je to bio naš odabir, ne okolnost, nego čista poslovna odluka. Još od novog vlasnika, kad je ušao američki fond Advent 2015., zauzeli smo drukčiju poziciju od ostalih banaka i odlučili biti najbolji u brzim kreditima za male poduzetnike i za građane. Najprije smo prodali leasing, onda smo prodali i upravljanje investicijskim fondovima. A nisu bili problematični. To su bili zdravi biznisi, kreirali su dobit, ali strateški ne želimo biti dobri u svemu, nego najbolji u užem dijelu ponude. A onda smo 2019. prekinuli stambeno kreditiranje, 2021. odlučili izaći iz skrbništva, ne radimo ni nove plasmane za velike poslovne sustave i javna poduzeća. S druge strane, mjesečni volumeni u ovome što nam je strategija znatno su veći od tržišnih udjela.

Želite odobravati kredite u roku od 21 minutu, potičete li impulzivno kupovanje?

Ne, to nam nije želja. Kao što želimo da klijenti svoju potrebu zadovolje na ugodan i brz način, puno ulažemo u financijsku pismenost. I to nije samo marketinški trik, na našem webu mogu dosta pročitati i naučiti, tu su savjeti i rizici za kredite, kakve kamate ugovoriti i rizici povezani s time. To nam je važan dio poslovanja, da su klijenti svjesni što rade kad uzimaju kredite. Od novih klijenata otprilike pet do šest od deset ne dobije kredit, oko 40 posto dobije. Za ove prve je bolje da ne dobiju, bolje za njih. U dvije minute dobivaju preliminarni odgovor na upit o kreditu, a ako su dali točne informacije, i konačna odluka je tako brza na bilo kojem kanalu. Naš je moto: kada god, gdje god.

To se odnosi na već postojeće klijente?

Ne, na sve! Kod naših klijenata postotak odobrenih kredita veći je jer ih poznajemo, a kod novih skupljamo sve informacije uz njihovu suglasnost.

Jeste izgubili dio klijenata zbog prestanka stambenog kreditiranja?

Mi još uvijek imamo relativno velik portfelj iz doba kad je banka to radila, nastojimo ih zadržati zadovoljnima. A klijenti koji žele novi stambeni kredit, realiziraju ga kod druge banke. Neki i dalje kod nas imaju račun, koriste mbanking, imaju primanja.

Prodali ste investicijsko poslovanje, u sklopu njega i upravljanje Fondom branitelja. To je bio rizičan potez s obzirom na to da su posrijedi osjetljivi podaci, braniteljski put. Što da se javilo neko društvo iz Srbije?

Mi smo prodali društvo koje upravlja fondovima, između ostalog i braniteljskim fondom. Najbolja ponuda stigla je od drugog hrvatskog društva. S druge strane, i Fond ima neka svoja tijela, mogli su donositi svoje odluke o društvu kojem će dodijeliti upravljanje.

Dok ste još upravljali Fondom branitelja, jeste li razmišljali o manjoj naknadi za upravljanje s obzirom na to da uopće nije bilo transakcija u tom fondu, a riječ je o posebno osjetljivoj skupini klijenata?

Sjećam se da je društvo odabrano upravo jer je ponudilo najpovoljnije naknade.

Kakvu ste suradnju ugovorili s fintechom Leanpay s kojim prvi na hrvatsko tržište dovodite koncept "kupi sada, plati kasnije"?

To je usluga koja je veliki uspjeh doživjela na mnogim tržištima u svijetu, najbrže rastuća u području financiranja potrošača. Ima sve prednosti digitalnih tehnologija uključujući jednostavnost realizacije potrebe za financiranjem. Klijent, recimo, kupi TV ili neki drugi proizvod putem svog mobitela u dućanu. Radi se o plaćanjima na rate u online i fizičkim prodajnim mjestima. Za samog korisnika usluga je potpuno besplatna, nema kamata ni drugih dodatnih troškova. Krenuli smo prošli mjesec, očekujemo da će biti potražnje. To je moguće na prodajnim mjestima s kojima je Leanpay sklopio ugovor.

Želite biti predvodnik digitalizacije, koje će sve usluge biti moguće riješiti digitalno?

Pojam digitalno obuhvaća sve – digitalizaciju naših internih procesa, kao i usluga za korisnike, uz korištenje prednosti dostupnih tehnologija.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL Mario Žižek

Možemo okrenuti pitanje – što se neće moći bez dolaska u banku?

Već sad, osim podizanja i deponiranja gotovine, ne postoji usluga ili proizvod koji ne možete realizirati bez dolaska u banku. Ako to želite. A ako želite razgovarati s bankarom, imate na raspolaganju i videobankara.

U kojoj je fazi arbitražni postupak protiv RH vezan uz konverziju CHF kredita?

Ne komentiramo postupke u tijeku.

U 2020. godini imali ste 87 milijuna kuna dobiti, a imovina banke pala je 1,72 posto, lani 80 milijuna kuna i 4,28 posto pada imovine. Nitko ne voli pad.

Upravo se događa izvršenje strategije o kojoj sam pričao. Imamo veliki volumen stambenih kredita i kredita prema javnim poduzećima koji dospijevaju. Redovnim i prijevremenim otplatama dopustili smo da se taj dio portfelja smanjuje, dok dio kredita potrošačima i malim poduzećima raste svojom dinamikom. Imamo rast gotovinskih kredita veći od 40 posto u ovoj godini, ali sumarno, jedan dio portfelja izlazi pa se u netu vidio neki pad u prethodnim godinama. Ove i sljedećih godina vidimo rast portfelja.

Dobit?

Ove godine ne očekujemo rast dobiti, poslovanje će biti obilježeno velikim europrojektom nultog prioriteta koji ima velike troškove implementacije, umanjit će prihode banaka i u sljedećim godinama, ponajprije jer neće biti prihoda od konverzije valuta koji su bili veliki kontributor.

Mijenjali ste vlasničku strukturu relativno nedavno. Sad je vrlo diverzificirana. To vam otežava ili olakšava poslovanje?

Naš vlasnik je Addiko Bank u Beču. Imamo tu diverzificiranu vlasničku strukturu, nemamo većinskog vlasnika. EBRD je ostao od samog početka s oko osam posto. Što to znači za nas? Visoku profesionalizaciju Nadzornog odbora, gledaju se rezultati i izvršenje strategije. Za nas je bitna transparentnost jer smo izlistani na burzi koja sama po sebi ima svoja pravila poslovanja.