Kineska tvrtka potpisala s Gradom Siskom sporazum o ulaganju vrijednom 30 milijuna dolara

Sporazum o razumijevanju između kineske tvrtke CIMM Group Co Ltd. of China i Grada Siska o osnovnom ulaganju od oko 30 milijuna dolara u tvornicu grafitnih elektroda, potpisan je na današnjem Hrvatsko-kineskom gospodarskom forumu koji je održan u Zagrebu u organizaciji Hrvatske gospodarske komore, a povodom posjeta Hrvatskoj visokoga izaslanstva pokrajine Liaoning, predvođenoga vice guvernerom Chenom Xiangqun.

Memorandum je u ime Grada Siska potpisala gradonačelnica Grada Siska Kristina Ikić Baniček, a u ime CIMM Group osnivač i direktor Ma Shujun.

„Mislim da je svima jasno koliko je važna jedna takva injekcija kapitala u ozbiljnu industrijsku proizvodnju. Takva ulaganja su nam orijentir za budućnost, u tom smjeru želimo ići i dalje“, naglasio je potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore za međunarodne poslove i EU Ivan Barbarić.

„Odnosi Hrvatske i Kine u zadnjih nekoliko godina doživljavaju pravu renesansu. Prošlogodišnja trgovinska razmjena premašila je milijardu dolara, a naš izvoz na kinesko tržište rastao je za 25 posto. No, brojke su samo jedan dio priče i kroz njih se još u dovoljnoj mjeri ne vidi napredak suradnje na poduzetničkoj razini. Samo HGK je u zadnjih par godina organizirala brojne gospodarske forume poput ovog i odvela nekoliko ozbiljnih poduzetničkih delegacija u Kinu. Otvorili smo predstavništvo u Šangaju jer je interes naših tvrtki za izvoz u Kinu sve veći. To rastuće zanimanje poduzetnika pokazuje i ovogodišnji drugi Kineski međunarodni uvozni sajam na kojem ćemo po prvi puta imati vlastiti izložbeni prostor“, istaknuo je Barbarić.

Viceguverner pokrajine LiaoningChenXiangqun je kazao da u pokrajini živi 43,8 milijuna ljudi. Jedna je od rijetkih s pristupom moru i s visokom razvijenom prometnom infrastrukturom te snažnom industrijskom bazom. „No, treba istaknuti i snagu po pitanju znanosti i inovacija,“ rekao je viceguverner, napomenuvši da nakon otvaranja Kine pokrajina surađuje s preko 200 država svijeta te da su mnoge svjetske kompanije našle svoje mjesto u jednim od 14 gradova pokrajine.

„Radujemo se budućim suradnjama. Današnje potpisivanje memoranduma novi je korak u razvoju bilateralnih odnosa,“ rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Zdenko Lucić.

XuErwen, veleposlanica NR Kine u Hrvatskoj je poručila da provincija Liaoning ima jaku industrijsku osnovu. „Dala je veliki doprinos izgradnji nove Kine. Uživa poseban status u srcima kineskog naroda,“ rekla je veleposlanica, naglasivši da joj je drago da se ovaj posjet dogodio u razdoblju kada hrvatsko-kineski odnosi doživljavaju snažan zamah.

„Kineskih investicija u Hrvatskoj je sve više, a drago nam je da je i sve više i hrvatskih tvrtki u Kini,“ rekla je veleposlanica, dodavši da je sigurna da mnogi iz pokrajine žele i kao turisti upoznati prekrasnu Hrvatsku.

Provincija Liaoning ima 44 milijuna stanovnika i BDP od gotovo 360 milijardi dolara, a vodeće industrije su im petrokemija, metalurgija, elektronika i strojarstvo. Na B2B razgovorima koji su se održali u sklopu Foruma sudjelovalo je dvadesetak hrvatskih i kineskih tvrtki.