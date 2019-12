Izraelsko-kineska grupacija spremna odmah pokrenuti Aluminij

Izraelsko-kineska grupacija koju predvodi MT Abraham Grupa iz Tel Aviva u utorak je objavila da je spremna odmah pokrenuti proizvodnju u Aluminiju iz Mostara ukoliko vlasnici ove posrnule tvrtke i vlasti u Bosni i Hercegovini prihvate njihovu ponudu o višegodišnjem najmu čiju je doradu jučer zatražio Nadzorni odbor Aluminija.

„Abraham Group i njeni partneri spremni su i voljni odmah započeti s provođenjem strateškog plana. Ako konačni prijedlog bude prihvaćen, naši stručni timovi, partneri i resursi dostupni su i spremni odmah pokrenuti proizvodnju bez odgađanja“, navodi se u priopćenju MT Abraham Grupe dostavljenom Hini.

Izraelsko-kineska grupacija, u kojoj su M.T. Abraham Grupa iz Izraela, China Machinery Engineering Corporation (CMEC) te China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering & Construction Co., Ltd. (NFC), u novoj su ponudi odustali od subvencioniranja cijene električne energije, ali su zatražili jamstva oko višegodišnjeg iznajmljivanja kompanije te određene pogodnosti koje su u nadležnosti Vlade Federacije BiH i Vijeća ministara BiH. No, predstavnici Nadzornog odbora su ocijenili kako takva ponuda nije prihvatljiva te su zatražili korekciju kako bi se na sjednici skupštine Aluminija dostavila ponuda koja bi mogla biti prihvatljiva, a kako bi se obnovila proizvodnja u posrnuloj mostarskoj tvrtki.

Iz MT Abraham Group nisu međutim pojasnili hoće li dodatno korigirati ponudu kao što je to zatražio Nadzorni odbor Aluminija.

Aluminij iz Mostara je zbog gubitaka i dugovanja koja su premašila 230 milijuna eura 10. srpnja isključen s napajanja električne energije. U međuvremenu je otkaze dobilo 500 radnika, dok ih je još uvijek angažirano oko 350.

U vlasničkoj strukturi Aluminija udjele od po 44 posto imaju Vlada Federacije BiH i mali dioničari odnosno radnici, dok Vlada Republike Hrvatske ima udio od 12 posto.

