HT i ZABA zajedno u digitalnom bankarstvu nude inovativne usluge i mogućnosti plaćanja

Hrvatski telekom i Zagrebačka banka predstavili su u srijedu zajedničku uslugu - Telekom bankarstvo. Radi se o prvoj suradnji banke i telekom na hrvatskom tržištu. U sklopu usluge mobilnog bankarstva nudi se tekući, devizni i žiro račun, besplatne transakcije, internet bankarstvo i ostale usluge, poput kredita, štednje i drugih, te najbrže slanje novca putem IziPay usluge.

Preduvjet korištenja Telekom bankarstva jest biti ili postati korisnik ZABA-e i skinuti aplikaciju, dok nije potrebno biti HT korisnik, no oni koji jesu imat će pogodnosti, pojasnili su Goran Lončarić, direktor projekta u HT-u te Luka Tomašković, direktor Strategije maloprodaje i razvoja poslovanja u ZABA-i, koji su uslugu predstavili.

Istaknuli su da je to jedinstvena usluga na hrvatskom, ali i šire na europskom tržištu te dio procesa digitalizacije ZABA-e i njezinih usluga, kao i ulazak HT-a u digitalno bankarstvo. Ovakva alijansa pravi je primjer trenda u zamahu - Fintecha, u kojem dolazi do sinergije financija i tehnologije. A što brži i kvalitetniji ulazak na to tržište svakako će tvrtkama donijeti prednost.

Kako je i kazao Luka Tomašković, ZABA-i kontinuirano radi na prilagodbi svih svojih ponuda i usluga modernim tehnološkim alatima, a predstavljena usluga najnaprednija je u mobilnom bankarstvu. U ovom slučaju nova aplikacija nudi cjelokupnu uslugu bankarstva poput m-zabe i za korisnike koji je imaju, dodatne funkcionalnosti ili prelazak na novu aplikaciju bit će jednostavan. Ovom suradnjom cilj im je privući prije svega mlade klijente ali i sve ostale koji do sada nisu imali svoju banku ili je pak žele promijeniti zbog kvalitete usluge.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Kako radi

Postupak ugovaranja Telekom Bankarstva u potpunosti je moguće obaviti digitalno, bez odlaska u poslovnicu banke u nekoliko minuta. Usluga je na raspolaganju korisnicima smartfona, a će korisnicima Hrvatskog telekoma biti dostupne posebne pogodnosti.

Korisnici Telekom Bankarstva po prvi put će moći koristiti IziPay uslugu koja im omogućava potpuno sigurno slanje novca klikom na kontakt iz imenika, kazao je Luka Tomašković iz ZABE.

IziPay omogućuje da pošaljete novac drugoj osobi, neovisno u kojoj banci u Hrvatskoj ima račun, bez da znate njezin IBAN i/ili banku, pojasnio je i nastavio - Svako slanje novca kroz IziPay je bez naknade. Dodatno, primatelj plaćanja nema obavezu preuzimanja aplikacije, već se za primanje novca može registrirati i putem web stranice te je registracija također bez naknade. Korisnicima HT-a, prilikom korištenja aplikacije ne troši se internet iz tarife ili opcije, a prilikom kupovine Simpa bonova moguće je ostvariti i do 30 posto više kuna na bonus račun.

Kako su pojasnili HT-ZABA partneri velika prednost usluge jest i njezina naknada. Naime, Telekom Bankarstvo košta 10 kuna mjesečno za magenta korisnike, 15 za korisnike neke HT usluge ili 20 kuna za one koji ne žele registrirati broj, ili su iz neke druge mobilne mreže.