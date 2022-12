Heineken Hrvatska i prošle godine uložila puno u zaštitu okoliša

Tvrtka HEINEKEN Hrvatska objavila je svoje trinaesto Izvješće o održivosti s rezultatima koje je kompanija u 2021. godini ostvarila na područjima zaštite okoliša, društvenih vrijednosti te odgovorne konzumacije u skladu je s njenom globalnom strategijom održivog poslovanja Stvaramo bolji svijet do 2030. Ovaj glavni strateški dokument upravo je 2021. godine ažuriran s ciljevima, akcijama i obvezama u području ugljične neutralnosti, uključivijeg i pravednijeg društva, umjerenosti i odgovorne konzumacije alkohola. Tako do 2030. godine HEINEKEN globalno, ali i u Hrvatskoj, ima ambiciju pomoći stvoriti bolji svijet, od ječma do bara. Iako je i 2021. godina bila obilježena izazovima, kompanija HEINEKEN Hrvatska koristila je sposobnost prilagodbe te otpornost kako bi uspješno očuvala zdravlje i sigurnost zaposlenika, ali i kontinuitet te održivost poslovanja na svim ključnim područjima - navode iz kompanije.

Pivovara u Karlovcu ostvarila je tri nova značajna rezultata smanjenja emisija CO2. Zahvaljujući korištenju bioplina u proizvodnji, dobivenog radom pročistača tehnoloških otpadnih voda, otpušteno je 383 tona ugljikovog dioksida manje.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Uz to emisije su smanjene za 10,8 posto po hektolitru proizvedenog piva u odnosu na 2020. godinu ili 57,8 posto u odnosu na baznu 2008. godinu. Istovremeno, emisija CO2 smanjena je za 8 kilograma po distribuiranom hektolitru piva zahvaljujući optimizaciji procesa u logistici. Za rad pivovara i dalje koristi 100 posto električne energije dobivene iz obnovljivih izvora, uključujući onu dobivenu radom solarnih panela postavljenih na krov zelenog skladišta. Količina komunalnog otpada smanjena je za gotovo 41 posto po hektolitru piva u odnosu na lani, a na tisuće tona nusproizvoda proizvodnje piva (tropa i kvasca) pretvoreno je u stočnu hranu. Odlučnost u očuvanju vodnih resursa i lokalnih rijeka dokazuje ugradnja tri separatora ulja, dok novo pretakalište osigurava da proizvodi ili sirovine ne dođu do rijeke Kupe u slučaju ispuštanja iz cisterni. Također, u odnosu na baznu 2008. godinu, za proizvodnju jedne litre piva u 2021. bilo je potrebno 43,2 posto manje vode - dodaju u Heineken Hrvatska.

HEINEKEN Hrvatska ima i svog ambasadora za uključivost i raznolikost koji planira aktivnosti na ovu temu, između ostalog i radionice za zaposlenike pod nazivom "9 uključivih praksi HEINEKENA“. U najvišem upravljačkom tijelu kompanije u Hrvatskoj lani je bilo 50 posto žena, a u višem menadžmentu njih 43 posto. Istovremeno, globalni cilj je postići 30 posto žena na položajima višeg rukovođenja do 2025., odnosno 40 posto do 2030.

Sigurnost, zdravlje i dobrobit zaposlenika također su ostali visoko na listi prioriteta. U 2021. godini nije zabilježena nijedna ozljeda na radu, a u tzv. zelenom skladištu postavljen je suvremeni sustav koji omogućava sigurnije kretanje viličara i pješaka. Također, zaposlenicima je preporučeno da ne šalju poslovne e-mailove nakon 18 sati, svi su prošli vježbu u slučaju potresa, poticalo ih se na aktivan način života trčanjem, bicikliranjem i hodanjem, a imali su i u potpunosti plaćeno bolovanje u slučaju zaraze koronavirusom.

HEINEKEN Hrvatska i u 2021. godini podržao je brojna sportska, glazbena i turistička događanja, ali i projekt KAkvart koji šestu godinu zaredom provodi u suradnji s Gradom Karlovcem. Realizacijom dvadesetak društvenih i komunalnih projekata život stanovnika i gostiju učinili su kvalitetnijim, ugodnijim i održivijim.

Važno je spomenuti i da je u 2021. udio lokalnih, odnosno domaćih dobavljača bio 72,73 posto u ukupnoj vrijednosti nabave.

Bez obzira o kojem brendu piva ili cidera se radilo, kompanija je dosljedno komunicirala i zagovarala odgovornu i umjerenu konzumaciju unutar svih sponzoriranih događaja, projekata te oglašivačkih kampanja provedenih tijekom 2021. godine. Inzistiranje na odgovornoj konzumaciji ogleda se i u činjenici da je potrošačima u Hrvatskoj HEINEKEN Hrvatska ponudio izbor, odnosno bezalkoholne varijante svojih najpoznatijih piva. Tako je uz Heineken 0.0, potrošačima bilo dostupno i Karlovačko 0.0. - navode u kompaniji.

Održano je novo izdanje edukativnog programa "Za odgovorno odrastanje mladih“ koji je HEINEKEN Hrvatska pokrenuo još 2013. u suradnji sa Psihološkim centrom Tesa. Cilj programa, namijenjenog roditeljima srednjoškolaca, je sprečavanje maloljetničke konzumacije alkohola te pružanje podrške u uspostavljanju dobre komunikacije između njih i djece. Na radionicama je u 2021. sudjelovalo više od 1.300 roditelja učenika iz 44 škole diljem Hrvatske.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- Baš kao što se svijet prilagođava prirodi, HEINEKEN se želi prilagoditi svijetu koji se neprestano mijenja. Utjecaji pandemije i volatilnost na globalnoj razini, sve veća očekivanja kupaca i potrošača od nas to zahtijevaju više nego ikada. Zato na održivosti i odgovornosti nastavljamo raditi podižući ljestvicu, svaki put malo više. Vjerujemo da na tom putu možemo računati na podršku i doprinos svih naših zaposlenika i drugih dionika usmjerenih na razvoj te bolju budućnost za sve - poručila je Marta Bułhak, predsjednica Uprave HEINEKENA Hrvatska.

Više zelenih tema pronađite na Rezolucija Zemlja!

VIDEO: Davor Filipović o cijenama energenata