Budućnost hrvatskog turizma - više brige o čovjeku i okolišu

Hrvatski turizam pokazao je još jednom snagu, zajedništvo i otpornost. U ovoj godini je broj gostiju i noćenja otprilike dosegnuo rekordnu 2019., a financijski su rezultati te godine premašeni već u kolovozu. Izuzetno je, međutim, važno da smo ove godine napravili i veliki zaokret prema održivosti. Naš se turizam dosad razvijao uglavnom vođen gospodarskim interesima i ekonomskim pokazateljima. No, svima nam je jasno da brojke iz 2019. nisu održive, ta sezona donijela je i dosta negativnog, od opterećanja komunalne i prometne infrastrukture do narušavanja kvalitete života lokalnog stanovništva. Nema dileme da turizam mora više voditi računa o čovjeku i okolišu i da je to pravi izbor za budućnost našeg turizma. U suprotnom, slijedi devastacija, a u konačnici i neuspješan turizam, kazala je jučer ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac na otvaranju konferencije Večernjeg lista Održivi turizam, održane u sklopu velikog Večernjakova zelenog projekta Rezolucija Zemlja.

Osigurano 1,2 milijarde eura

- Od početka moga mandata intenzivno radimo na sveobuhvatnoj reformi upravljanja turističkim sustavom. Strategija razvoja održivog turizma do 2030., nedavno predstavljena u Saboru, jasno definira našu viziju razvoja, izazove i ciljeve: cjelogodišnji, ravnomjerno raspoređeni turizam, koji vodi brigu o prostoru, okolišu i klimi, koji je konkurentan i otporan. Sada se izrađuje i Nacionalni plan razvoja održivog turizma, koji će odgovoriti na to kako operacionalizirati ciljeve. K tome, prvi put u povijesti povezali smo Strategiju i njezine ciljeve s izvorima financiranja, ili Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, višegodišnjim financijskim okvirom ili državnim proračunom, a za tranziciju i upravljanje turizmom osigurali smo čak 1,2 milijarde eura. Najveći bespovratni paket novca već je na raspolaganju sektoru, prijave se primaju do veljače 2023. Povrh svega, pripremamo i krovni zakon o hrvatskom turizmu, koji će definirati pokazatelje i standarde održivosti. Također, usporedo se radi i satelitski račun održivog turizma. Dosad se pratilo pozitivne utjecaje turizma na gospodarstvo, a sada ćemo znati i negativne utjecaje iz čega ćemo dobiti i standarde održivosti. Tim ćemo zakonom uspostaviti i sustav poticaja u turizmu, praćenje i analizu ulaganja te omogućiti sustav prikupljanja podataka. Potencijal turizma je golem, pred nama je da ga odgovorno koristimo na svim razinama, a za to ćemo osigurati i alate. Za takav pristup dobili smo pohvale Europske komisije i Svjetske turističke organizacije, ali i brojnih kolega ministara iz drugih zemalja i s ponosom mogu reći da je Hrvatska jedan od lidera u održivom turizmu - istaknula je ministrica, potvrđujući značaj Večernjakove konferencije i izbora teme.

Direktor Večernjeg lista Renato Ivanuš kazao je da večernjakovci kad su prije godinu dana započinjali projekt Rezolucija Zemlja nisu imali dvojbi hoće li on biti uspješan.

- Ali se nismo nadali da će biti toliko uspješan. Samo u 50 akcija čišćenja okoliša i podmorja bilo je uključeno više od 10.000 ljudi. Održali smo i veliku međunarodnu konferenciju, a usporedo sustavno educiramo javnost. I to s fokusom na mlade, a u više edukativnih nagradnih natječaja obuhvatili smo više stotina razreda osnovnih i srednjih škola - istaknuo je Ivanuš neke od aktivnosti projekta Rezolucija Zemlja te predstavio prvo izdanje Večernjakove Ekopedije, edukativnog alata sa svim temeljnim pojmovima ekologije i održivog razvoja.

Kako pak Hrvatsku brendirati kao zemlju u kojoj se turizam razvija tako da zadovoljava potrebe sadašnjih generacija, ali i da ne ugrožava potrebe generacija koje dolaze iza nas? I na to pitanje ćemo uskoro imati odgovore. Novi brend Hrvatske kao održive destinacije definirat će strateški marketinški i operativni plan hrvatskog turizma, čija je izrada pri kraju.

- Ključni turistički aduti Hrvatske su ljepota, raznolikost i ekološka očuvanost zemlje. Čak 15 posto naše zemlje je pod nekim oblikom zaštite prirode i jedna smo od ekološki najočuvanijih zemalja Europe. More nam je najčišće na Mediteranu, a imamo najviše zaliha pitke vode po stanovniku u EU. Hrvatska baštini i neke od najljepših spomenika europske kulture od antike do današnjih dana. Održivost se jednostavno nameće kako bismo mudro gospodarili sa svime što smo naslijedili - istaknuo je na konferenciji Održivi turizam marketinški stručnjak s Fakulteta političkih znanosti Božo Skoko, te napomenuo da Hrvatska u turizmu dosad nije dovoljno isticala jedinstven način života.

- A upravo to turisti sve više traže. Recimo, Danci su svoj način života, poznat kao hygge, uvelike afirmirali turizmom, a naš je i atraktivniji, samo to još nismo dovoljno osvijestili. Pritom, našu zemlju krasi tradicionalna gostoljubivost, otvoreni ljudi i osjećaj za druge, kojima smo spremni posvetiti vrijeme. Također, znamo uživati u trenutku i veseliti se, a obilježava nas i to da smo sportska nacija. Utjecaji različitih kuhinja stvorili su bogatstvo gastronomije u kojem je sve dostupnija organska hrana - nabraja Skoko argumente za novi brend održivosti domaćeg turizma.

U samo osam riječi Hrvatska bi se, smatra Skoko, mogla opisati kao lijepa, raznolika, uzbudljiva, šarmantna, prirodna, kulturna, srdačna, sportska. No, u kojoj mjeri je svijet toga svjestan? Po snazi svoga turističkog brenda Hrvatska je, u odnosu na vrijeme prije pandemije, skočila s 20. na 16. mjesto u svijetu, dok smo u Europi deveti turistički brend. Po sigurnosti je Hrvatska u svijetu rangirana na 17. mjesto, ima najmanje kriminala od susjednih zemalja, a najnoviji izvještaj US.Newsa kaže da je po kvaliteti života na 45. mjestu među 200 promatranih zemalja, jednom više nego lani. Tko ne bi poželio turistički posjetiti takvu zemlju?

- Ima, naravno, prostora za napredovanje. Hrvatsku se još djelomice percipira kao destinaciju za goste niže platežne moći, zamjera nam se slaba raznovrsnost ponude, ali i gužve, odnosno masovni turizam u ljetnim mjesecima. No, Hrvatska će do 2026. biti prepoznata kao vrhunska, višesegmentna, održiva destinacija, koja nudi širok spektar kvalitetnih i autentičnih turističkih doživljaja. Bit ćemo premium destinacija doživljajno-aktivnog turizma, u kojoj se uživa u organskoj hrani, vodi iz slavine, čistim plažama i sl. - kaže B. Skoko.

U međuvremenu, Hrvatska će se morati izboriti s masovnim turizmom koji je, kako je na jučerašnjem Večernjakovu panelu Masovni i održivi turizam napomenuo Slavko Štefičar, ravnatelj Uprave za održivi razvoj i konkurentnost turističke destinacije Ministarstva turizma, u nekim destinacijama već prešao u prekomjerni turizam.

- Svima nam je jasno da, želimo li sačuvati resurse, moramo početi drukčije raditi - ističe Štefičar i napominje da već postoji niz pozitivnih primjera. - Ključna je diversifikacija turističkih proizvoda, da sunce i more prestanu biti glavni motiv. Nova turistička infrastruktura smanjit će pritisak na glavne destinacije. Očekuju se velika ulaganja, a dobro je, što nam je pokazalo iskustvo s dosadašnjim natječajima, da multiplikativni efekti u prosjeku četiri puta nadmaše početne iznose.

Kontinent ima prednost

U svakom slučaju, nema dvojbi ni za ravnatelja Instituta za turizam Damira Krešića, održivi turizam, koji, kako kaže, domaćim ljudima neće ići na živce, nije opcija nego nužnost.

- O tome zorno govori i podatak da u Hrvatskoj po stanovniku imamo 4,5 turističkih dolazaka, a u Grčkoj 2,5, u Italiji 1,8, te, recimo, u Turskoj 0,6. Hrvatska je turizmom opterećenija od konkurenata, a odmogao je i bum obiteljskog smještaja. Štoviše, rast te vrste smještaja u izravnoj je suprotnosti s održivim turizmom - naglašava D. Krešić.

Za Šimu Klarića, predsjednika Nacionalne udruge obiteljskih i malih hotela, postoji jednostavno rješenje.

- Mali obiteljski hoteli su pioniri održivog turizma kod nas. Ali, povrat investicija je oko 30 godina. Kada bi se poreznim i drugim rasterećenjima i povoljnim kreditima taj povrat smanjio na 15-ak godina, dogodila bi se turistička revolucija. Kapital i investicije preselile bi se od apartmana, koji su proteklih godina bujali, prema objektima koji nude kompleksan, održiv i cjelogodišnji sadržaj, kao što su mali obiteljski hoteli - smatra Klarić.

Omjeri u kojima hotelski kreveti čine samo 10 posto smještajnih kapaciteta u našem turizmu ne sviđaju se ni direktoru Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske Bernardu Zenzeroviću.

- U Grčkoj hotelski kreveti čine 60 posto ukupnih kapaciteta i zahvaljujući povoljnijoj strukturi smještaja Grčka je 2019., sa samo 10 posto više turista od Hrvatske, uprihodila čak 80 posto više nego mi. Trebamo sve vrste smještaja, ali očito i neke modifikacije kad govorimo o omjerima - kaže Zenzerović i naglašava da su domaći hotelijeri uvelike orijentirani na održivo u svom poslovanju.

Kao dobrim dijelom i unutrašnjost Hrvatske, kako ističe Ivana Alilović, direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije.

- U prednosti smo jer nismo masovna destinacija i imamo priliku postaviti kvalitetne temelje za održivi turizam, koji je danas imperativ - stav je i direktorice Alilović.

