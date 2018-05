Gebrüder Weiss objavila nasljednika Wolfganga Niessnera

Od 2005. godine je Wolfgang Niessner (63) na čelu međunarodnog logističkog koncerna Gebrüder Weiss. Poslovna karijera, okrunjena velikim uspjehom, završava koncem godine - barem u operativnom pogledu. Kako je Nadzorni odbor poduzeća obznanio, Wolfgang Niessner će s 31.12.2018. biti u planiranoj mirovini. „Wolfgang Niessner je tvrtku Gebrüder Weiss unaprijedio u svakom pogledu“, govori Caspar Einem, predsjednik Nadzornog odbora Gebrüder Weiss. „Njegovo doba obilježilo je dosljedno profesionaliziranje i inteligentna ekspanzija."

Foto: Gebrüder Weiss Nakon gotovo 14 godina na mjestu predsjednika Uprave Gebrüder Weiss, Wolfgang Niessner će na kraju 2018. završiti svoje operativno djelovanje i biti umirovljen U njegovoj režiji se poduzeće, čiji korijeni sežu do u 15. stoljeće, gotovo udvostručilo u mnogim područjima. Godine 2004. je tvrtka Gebrüder Weiss imala promet od 700 milijuna eura, a danas je to 1,55 milijardi. Broj poslovnica povećan je sa 102 na 150. Broj zaposlenih porastao je s oko 3.500 na preko 7.000. „Wolfgang Niessner dokazao se kao apsolutno dostojan nasljednik od Heidi i Paula Senger-Weissa te ostavlja posve zdravo poduzeće, koje se širom svijeta prezentira kao kvalitetan ponuđač u svim disciplinama logistike. Sa svojim portfeljom usluga i izraženim timskim duhom poduzeće je u potpunosti orijentirano na budućnost. Za ova iznimna postignuća Nadzorni odbor kao i svi zaposlenici tvrtke Gebrüder Weiss izražavaju najveće priznanje Wolfgangu Niessneru", kazuje Caspar Einem.

Wolfgang Niessner će na koncu godine napustiti svoju funkciju predsjednika Uprave i Upravu poslovnog segmenta kopnenog prometa. Predviđeno je da Wolfgang Niessner u narednoj godini osnaži Nadzorni odbor tvrtke Gebrüder Weiss te tako i dalje ostane na raspolaganju poduzeću.

Foto: Gebrüder Weiss Wolfram Senger-Weiss preuzima od 2019. predsjedanje Upravom tvrtke Gebrüder Weiss Wolfram Senger-Weiss postaje novi predsjednik Uprave

Nasljednik Wolfganga Niessnera na mjestu predsjednika Uprave nije nepoznanica: od siječnja 2019. će Wolfram Senger-Weiss biti glavnim odgovornim za potpisivanje o sudbini međunarodnog logističkog koncerna. Wolfram Senger-Weiss također je već od 2005. član Uprave Gebrüder Weiss i odgovoran za resore financija, prava, nabave, nekretnina, HSEQ, interne revizije kao i M&A.

Wolfram Senger-Weiss je tijekom čitave ere Niessner sudjelovao u svim značajnim strateškim inicijativama poduzeća. Uvjereni smo da će gospodin Senger-Weiss voditi ovo poduzeće kroz brojne izazove našega vremena i GW-u održivo osigurati mjesto među izvrsnim logističarima diljem svijeta", kazuje Caspar Einem. Wolfram Senger-Weiss je od 2012. predsjednik austrijske središnje udruge Špedicija & logistika i vrlo je predan toj funkciji za logističku lokaciju Austrije. Rodom je iz pokrajine Voralberg, živi u Beču i redovito putuje između Gebrüder Weiss centrale u Lauterachu, Voralberg, i Beča. Wolfram Senger-Weiss ima 47 godina, oženjen je i otac troje djece.

Foto: Gebrüder Weiss Jürgen Bauer, dugogodišnji regionalni voditelj za područje istoka u Gebrüder Weiss, ulazi od 2019. u Upravu Odlaskom Wolfganga Niessnera bit će također iznova regulirano mjesto u Upravi kopnenog prometa. Jürgen Bauer (48), dugogodišnji regionalni voditelj za područje istoka u tvrtki Gebrüder Weiss, ulazi u Upravu unutar tog poslovnog segmenta. Peter Kloiber odgovoran je kao i do sada, pored KEP i New Business za središnja stručna područja IT usluge, kadrovski razvoj, vođenje marki i komunikaciju, logistiku te istraživanje i razvoj. Heinz Senger-Weiss odgovoran je za područja Air & Sea, prodaja te carina. „Nadzorni odbor je sveukupno vrlo zadovoljan s razvojem poduzeća“, govori Caspar Einem. „Raduje nas što će od sljedeće godine u Upravi i dalje biti četiri istaknuta menadžera, koji su mnogo doprinijeli uspjehu proteklih godina i već odavno dokazali da im je važno očuvanje posebnog radnog ozračja, koje mnogi opisuju kao Orange Familiy."

S ovom informacijom o promjeni top menadžmenta poduzeće želi što je ranije moguće informirati zaposlenike, kupce i partnere o promjenama u Upravi. Wolfram Senger-Weiss i Jürgen Bauer će tek početkom 2019. dati izjave o svojim novim zadaćama.