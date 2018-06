Eko taxi jeftinijom vožnjom proslavit će dolazak u Zračnu luku Franjo Tuđman

Svi ljubitelji taksi prijevoza, ali i ekološki osviještenog pristupa kojeg Eko taxi zastupa od početka poslovanja, moći će uživati u povoljnijem prijevozu. Eko taxi stiže u Veliku Goricu, a s time i na Zračnu luku Franje Tuđmana, pa će zajedno sa svojim korisnicima proslaviti dolazak na novo tržište. Prvih 100 građana koji naruče taksi na području grada ili zračne luke, moći će uživati u 30 posto jeftinijoj vožnji.

Plaćanje vožnje moći će se obaviti u samom automobilu, a taksi je potrebno naručiti putem pozivnog centra pozivanjem broja 1414. Novi Zakon o cestovnom prometu donio je nova pravila u svijetu taksi prijevoza, stoga je sukladno novim propisima, širenje usluga diljem Hrvatske prvi poslovni korak Eko taxija. Velika Gorica kao peti najveći grad u Hrvatskoj, bila je logičan odabir u ekspanziji usluge prijevoza. Izuzev povoljnijeg i sigurnog prijevoza, tvrtka krajnjem korisniku želi pružiti što bolju, a istovremeno jednostavnu uslugu, pa će u budućnosti aplikacija za pametne telefone biti ključan dio u naručivanju taksi prijevoza.

"Spremno smo dočekali Zakon, a novi uvjeti dopustili su nam da se proširimo i do susjednog grada gdje smo do sada putnike mogli voziti samo do Zračne luke Franjo Tuđman. Zadovoljni smo što ćemo građanima Velike Gorice i svim putnicima koji slete u zračnu luku, moći pružati vrhunsku uslugu. Tom prigodom odlučili razveseliti prvih sto korisnika nižom cijenom vožnje", izjavio je direktor Eko taxija Mislav Munivrana.

Eko taxi izuzev širenja, zadržava svoje profesionalne standarde, kao što su ekološka osviještenost, sigurnost putnika i profesionalnost vozača. Tijekom sljedećih mjeseci svoje će poslovanje i način rada dodatno modernizirati te se okrenuti novim tehnologijama. Na hrvatskom tržištu posluju od 2011. godine, a danas u Zagrebu, Zaprešiću i Vodicama broje preko 150 vozila i zapošljavaju 250 vozača.