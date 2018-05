Direktor o kojem priča cijela Hrvatska: Zovu me čak i iz Njemačke!

Naravno da je svima drago kaj je direktor to napravil. Ljudima koji su u blokadi ta pomoć puno znači - kaže Kristijan Pečarko, koji više godina radi u tvrtki Tehnix u Donjem Kraljevcu.

On nije među kolegama kojima su banke blokirale račune, pa im je tvrtka dala pozajmice kako bi ih maknula iz dužničkog ropstva, ali je rado pohvalio direktora Đuru Horvata. Nakon što je u Večernji list u subotu objavio da je tvrtka radnicima iz dijela dobiti pozajmila ukupno 250.000 kuna, pojedinačno od 5000 do 25.000 kuna, da poplate dugove, a tu vijest potom prenijeli brojni portali, telefoni u toj metalskoj tvrtki zvonili su u ponedjeljak od jutra.

- Zovu novinari iz svih redakcija, čak i iz Njemačke, i traže izjavu. Drago mi je što je jedna lijepa ideja ovako odjeknula. Zvao me i župnik. Imamo državu, a sad na žalost moramo gledati kako ljudi iz nje odlaze. Kakva je to država iz koje ljudi odlaze? - kaže Horvat.

Kad su zaposlili radnike koji su u Tehnix stigli iz drugih tvrtki, vidjeli su prilikom isplate prve plaće da su neki u blokadi.

- Rekao sam šefu financija neka sjedne s njima i riješi problem. Maknuli smo ljude iz zagrljaja banke koje imaju velike kamate. Nekim najvrjednijim radnicima smo povećali plaću, pa ni ne osjećaju da vraćaju. To je jednostavan model, a može zaustaviti iseljavanje. U Hrvatskoj je najljepše, ali ako čovjek ima 3000 ili 4000 kuna plaću, onda je gotovo nemoguće živjeti. Kako smo povećavali plaću, tako smo podizali produktivnost i kvalitetu, a to zapravo znači konkurentnost. Jednostavna formula. Ako poslodavac ima imalo moralnosti, to mora prepoznati. Imate ljudi koji imaju jahtu da te strah veliku, a radnici nemaju marendu. Razvijamo moralni kapitalizam. Pomažemo koliko možemo, uveli smo 13. plaću, a time i povećali produktivnost. Ne možete napraviti uspješnu tvrtku bez zadovoljnih ljudi. Ne možete izraditi kvalitetan proizvod u koji nije ugrađena ljubav i zadovoljstvo. A bez dobrog standarda, toga nema.. Dobar proizvod mogu napraviti samo dobar inžinjer i dobar radnik. Svima smo, eto, ponudili pet posto veće plaće ako ne puše. Prvo, pušenje nije zdravo, drugo, onaj tko puši ima manju produktivnost i veća je mogućnost ozljede na radu - priča nam Horvat.

Kad radnik dobije dijete, plaća mu raste za pet posto. Prosječna je, tvrdi, oko 1200 eura. Odblokirani radnici nisu željeli pred novinare.

- Znate kako je to u malim sredinama, ne žele da se zna da su bili u dugovima - kaže Horvat koji očekuje da i druge tvrtke slijede njegov primjer, ali i da država smanji poreze i doprinose.

- Ima puno stručnjaka koji rade u državnoj administraciji, dajte im otpremnine, pa neka otvore tvrtke... - niže prijedloge Đ. Horvat, kojeg su, kad smo obilazili proizvodni pogon u kojoj nastaju postrojenja za zbrinjavanje otpada, moduli od kojih se u Njemačkoj grade vrtići i škole, te drugi proizvodi, već čekali poslovni partneri iz Hamburga s kojima dogovara poslove u Rusiji i Dubaiju.

U planu mu je i uključiti se u proizvodnju energije na Velebitu. U petak je Tehnix otvorio novu tvornicu, i tim je povodom organizirana proslava za oko 400 radnika.

- Pozvao sam i ostale radnike da se jave ako imaju probleme s otplatom kredita - kaže Đ. Horvat.