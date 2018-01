Prvi gubitak AmExa u 26 godina zbog troška u vezi poreznih promjena

Prihodi American Expressa iznosili su u proteklom tromjesečju 8,84 milijarde dolara, oko 10 posto više nego godinu dana prije, no najveća svjetska kartičarska kuća izvijestila je o prvom gubitku u 26 godina zbog troškova povezanih s poreznim promjenama.

Prema poslovnom izvješću, objavljenom jučer, čisti gubitak AmExa u četvrtom lanjskom tromjesečju iznosio je 1,2 milijarde dolara, dok je godinu dana prije kompanija zabilježila dobit od 825 milijuna. Taj je gubitak posljedica jednokratnog troška od 2,6 milijardi dolara povezanog s poreznim promjenama u sklopu nedavno prihvaćene porezne reforme u SAD-u.

Bez tog troška, zarada kompanije iznosila bi 1,54 dolara po dionici, više od očekivanja analitičara i više u odnosu na zaradu u istom tromjesečju prethodne godine od 0,88 dolara po dionici. To se zahvaljuje rastu prihoda kompanije, posebice od potrošnje stanovništva za blagdanskog razdoblja u SAD-u, najvećem tržištu te kartičarske kuće.

AmEx je, također, poručio da u ovoj godini očekuje rast prihoda za 7 do 8 posto, kao i dobit po dionici između 6,90 i 7,30 dolara, što je u skladu s očekivanjima analitičara. No, zbog troška povezanog s poreznim promjenama AmEx je poručio i to da u prvoj polovici ove godine neće otkupljivati svoje dionice na tržištu, dok će dividenda ostati na sadašnjim razinama. Cijena dionice AmExa pala je u četvrtak u produženom trgovanju nakon zatvaranja Wall Streeta 2,5 posto, na 97,20 dolara.