Tesla: ‘Dvojka’ će s cijenom od 25.000 eura pokrenuti revoluciju, ali možda ipak ne već iduće godine

Iako su ranije najave govorile da će Tesla iduće godine na cestu postaviti novu ulaznicu u svoj svijet, kompaktni Model 2 koji bi trebao koštati oko 25.000 eura, sadašnje, i dalje neslužbene informacije kazuju da tog električnog noviteta u prodaji neće biti prije 2027. godine. Podsjetimo, iz Tesle su ranije kazali kako za ‘dvojku’ imaju velike planove te da planiraju godišnje proizvoditi četiri milijuna primjeraka Modela 2 . I sam je Elon Musk kazao kako će budući Model 2 ‘raspametiti ljude’, najavio je da će to biti kompaktni hatchback minimalističkog interijera i velikog dosega s jednim punjenjem baterije. Naziv mu još nije potvrđen, očekuje se da će imati isti ‘nos’ kao i Model 3, kao i da će kvalitetom izrade biti na razini ‘trojke’. Podrazumijeva se i čitava paleta high-tech sustava pomoći vozaču, poput onoga za autonomnu vožnju na autocesti i za autonomno parkiranje. Budući da će se raditi o novoj ulaznoj Tesli, pretpostavka je da će imati jedan elektromotor na prednjoj osovini, snage otprilike na razini današnjeg ulaznog modela. Logično je očekivati i skuplju inačicu s dva motora i pogonom na obje osovine. Hoće li na cesti Model 2 zaista biti tek za tri godine, ostaje za vidjeti, a zasad je Musk kazao da će i sama proizvodnja tog automobila – smanjene verzije ‘trojke’ - biti revolucija.

- Bit će drukčije od bilo koje linije za proizvodnju automobila koju je itko ikada vidio. Razina tehnologije njegove proizvodnje bit će daleko ispred bilo koje automobilske tvornice na zemlji. Prva proizvodna linija bit će u gigatvornici u Teksasu, a druga lokacija proizvodnje bit će u Meksiku – najavio je Musk.

Po toj cijeni, bio bi to električni kompakt dostupan širem krugu vozača te bi mogao nanijeti ozbiljan udarac konkurenciji. Bude li to zaista tako, Tesla Model 2 mogao bi biti jedan od najznačajnijih automobila ikada predstavljenih. Tesla i sa sadašnjom ponudom – koja je, realno, skromna i ponudom modela i šarolikošću opreme – dominira svjetskim tržištem električnih automobila. Racionalizacijom ponude, koja je uvelike pomogla zauzdati cijene, očito je pogodio bit, jer lani su u top 3 električna modela dvije Tesle. Na prvom je mjestu Model Y, a na trećem Model 3. Između njih ugurao se kineski BYD Song. Tko bi se sve mogao zabrinuti, kad se Model 2 napokon ukaže? Konkurenti su u toj klasi brojni, a uključuju, među ostalima, Cupru Born, MG 4, Renault 5 i Volkswagen ID.2. I postat će još napučenije jer bi do 2027. godine trebao stići i novi Audi A3, potpuno električan, kao i idući BMW Serije 1 – također na struju.