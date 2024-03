Hrvatska inovacija: Prvu svjetsku solarnu mobilnu punionicu EV vozila traže iz Norveške, Švicarske, Italije, Grčke...

Infrastruktura je, osim visoke cijene baterija, jedan od najvećih nedostataka električnih automobila. Punionica je sve više, no ne mogu se instalirati baš na svakom mjestu. Zagrebačka tvrtka Bravarija Ivanić ponudila je moderno, jednostavno i ekološko rješenje tog problema predstavljanjem solarne mobilne punionice za električne automobile. Štoviše, njihov Soltiq je prva takva mobilna punionica na svijetu. Posjetili smo moderan pogon Bravarije Ivanić na istoku Zagreba u kojem radi 55 ljudi. Glavni posao im je, zasad, izrada high-tech metalnih dijelova za razne tvrtke među kojima su, primjerice, Mercedes i Porsche. U obilasku neobično uredne i čiste hale gdje se izvode bravarski radovi vidjeli smo, primjerice, filigranski točno izbrušene rukohvate za MAN autobuse.

– Sa solarnom mobilnom punionicom nudimo brzo i jednostavno rješenje za ona područja gdje nema infrastrukture poput otoka, ali i drugih područja poput kampova ili šoping-centara. Za našu punionicu ne treba građevinska dozvola, nije potreban priključak struje, a montaža je vrlo jednostavna. Cijela konstrukcija ima masu od oko 1200 kg sa svim baterijama i solarima i veličine je klasičnog parkirnog mjesta – objašnjava nam vlasnik tvrtke Tomislav Ivanić. Prototip je u cjelini nastao u njihovu pogonu i to u manje od šest mjeseci.

– Na projektu radi šest tehnologa, a prednost nam je što, kada oni nacrtaju neko rješenje, praktički odmah imaju gotove komade u bravariji. U projekt smo uložili 1,1 milijun eura, sve iz vlastite dobiti firme. Zasad nismo tražili poticaje, no u budućnosti ćemo probati, iako sav taj novac moraš na koncu i vratiti jer su to većinom krediti, a manjim dijelom bespovratna sredstva – kaže Ivanić.

Za instalaciju konstrukcije punionice koja je testirana da može izdržati udare vjetra od 150 km/h i 50 kg snijega po četvornom metru potreban je prostor prosječnog parkirnog mjesta. Tlo za podlogu može biti beton, šljunak ili zemlja, ali s dobrom odvodnjom da punionica ne bi upala u tlo. Trenutačna snaga SoltiQ-a je 7 kilovata za punjenje električnih vozila te 28,8 kWh energije spremljene u baterijama, u koje se stalno pohranjuje. Snaga punjenja je zasad do 6 kW. U tri do četiri sata može napuniti 50 posto baterije prosječnog električnog automobila, ili 10 električnih skutera ili, pak, 25 električnih bicikala. Dakako, moguće je višestruko punjenje u isto vrijeme, kao i modularno međusobno povezivanje do 30 Soltiq punionica.



Za spuštanje i dizanje krova solarne punionice potrebna je minuta, a sve se obavlja putem pametnog telefona i mobilne aplikacije u kojoj je moguće vidjeti sve parametre protoka energije i mogućnost regulacije svjetla, funkciju sklopi-otklopi, regulaciju dokova za punjenje... Krov se sklapa do pola metra visine pa se lagano mogu očistiti solarni paneli kako bi efikasnost punjenja bila bolja.

– Odlične su reakcije nakon predstavljanja i imamo već više od 15 narudžbi. Najviše zainteresiranih je iz Norveške i Švicarske, a konkretno smo dogovorili izradu po pet punionica u Toskanu i Grčku. Za Toskanu smo izradili i rustikalni dizajn, jer tamo na mnogim mjestima zbog zaštite područja i ne smiju graditi punionice pa su im naše mobilne odlično rješenje. Za grčke su otoke gdje je infrastruktura slaba su također idealne. Cijena punionice je od 20.000 do 30.000 eura, još nije do kraja definirana jer ne znamo kolika će biti serijska proizvodnja. Prve isporuke trebali bismo obaviti već u srpnju – rekao nam je Ivanić.

Za razvoj solarne punionice zaslužna je mala ekipa od šest tehnologa, a osim Tomislava Ivanića najzaslužniji su razvojni tehnolog punionice Nino Babojelić i Rene Radojčić zadužen za softver punionice i ožičenje. Oba su prije radila u Rimac Automobilima, ali i u inozemstvu u velikim tehnološkim tvrtkama. Za Soliq punionicu su sami odredili kemijski sastav baterije i konstruirali solarne panele, a rade ih u kooperaciji s kineskim proizvođačem. – Škare za spuštanje i dizanje solarnih panela bilo mi je najteže konstruirati – rekao nam je Nino Babojelić.



Proizvodni pogoni Bravarije Ivanić imaju na krovu solarne panele, a hale se griju uz pomoć dizalica topline. Imaju 0% ugljičnog otiska, što je stranim kupcima vrlo bitno. A uz pomoć Soltiq punionica može se iskoristiti svakodnevna besplatna solarna energija. Baterija se puni direktno iz sunčeve energije maksimalnom jačinom od 2,2 kW, a može se puniti i iz kućnog priključka snagom od 2 kW, najčešće noću kada sunca nema, a tarifa je jeftinija. Za 30 kWh potrebno je otprilike dan i pol da se napuni solarnom energijom, odnosno oko 20 sunčanih sati.