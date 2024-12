Nijemci žele informaciju o prehrani i uvjetima držanja životinja čije meso jedu

U kakvom su smještaju bile i čime su hranjene životinje čije meso jedu, žele znati mnogi Nijemci, pokazalo je istraživanje objavljeno u četvrtak. Istraživanje koje je naručila agencija dpa pokazalo je da 39 posto njemačkih građana želi takve pojedinosti, kada se radi o njihovom jelovniku. Za 35 posto anketiranih te informacije nisu bitne, a 20 posto ih je ravnodušno. Ostatak se nije izjasnio. Mlađi ljudi osobito su zainteresirani za pojedinosti o uzgoju životinja prilikom posjeta restoranu, dok se za to zalaže svaki drugi gost u dobi od 18 do 35 godina. Nasuprot tome, 55-godišnjaci i stariji smatraju to manje važnim, s tek nešto iznad 30 posto.

Više od polovine gostiju spremno je platiti više

Za većinu anketiranih način držanja životinje ima važnu ulogu u odluci da jedu ili ne jedu mesna jela u restoranu. Dvije trećine ih smatra da je važno ponuditi meso dobavljača koji su životinjama jamčili više prostora i pristup otvorenom. Samo četvrtini je to nevažno ili manje značajno. Više od polovine ili 55 posto kaže da su također spremni više platiti više za meso od dobavljača s višom ocjenom uzgojnih uvjeta.

Supermarketi već dugo imaju proširenu dobrovoljnu oznaku o uvjetima držanja životinja. Od sljedećeg ljeta uvodi se obvezni državni logo - u početku samo za svježu svinjetinu. Savezni ministar poljoprivrede Cem Oezdemir iz Zelene stranke namjerava to proširiti i na sektor restorana. Socijaldemokrati i zeleni predlažu da se podaci o obliku uzgoja životinja uključe i na jelovnike, cjenike i obavijesti. Donji dom parlamenta Bundestag u petak će po prvi puta o tome raspravljati, ali je usvajanje neizvjesno prije novih izbora. Ugostitelji ne žele pružati takve informacije. Oni su odbili nove zahtjeve označavanja vezane za uzgoj životinja.

GALERIJA Njemačka uvodi velike promjene: Evo tko će imati pravo na 1000 eura od države