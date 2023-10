'Neočekivani' obrat s atraktivnim oglasom za Gucci Smart

Oglas za prodaju automobila "odjevenog u Guccijevo odijelo" objavljen 17. ožujka 2021. na portalu Njuškalo dobio je zbog atraktivnog Gucci dizajna vozila zavidnu medijsku pažnju. Na portalu 24sata uz fotografiju "dizajnera" Vedrana iz Zagreba koji se dosjetio Smart star 13 godina oblijepiti folijama s obilježjima modnoga brenda, bio je naslov "Gucci nije za po kući: "Žene su lude za njim, stalno me zovu".

Ta je priča došla i do vlasnika svjetski razvikanog talijanskog brenda, tvrtke Guccio Gucci. Na žalost! Jer, u priči s atraktivnim oglasom o prodaji Smarta dogodio se "neočekivani" obrat. Naime, ostvarilo se upozorenje iz prvog komentara čitatelja ispod članka: "Buraz, prisjest će ti i Smart i folije ako te tuže ovi". I uistinu, to je "dizajnera" i vlasnicu vozila uz odvjetnički trošak koštalo, Sanju Š. 1000 eura, a Vedrana Š. 500 eura prekršajne kazne.

Vedran je pozirajući uz vozilo rekao da je u njega uložio 7000 kuna (prodavan je za 34.832 kune) te je najavio novi projekt: "trenutačno razmišljam da napravim auto Louis Vuitton". Ne samo da to nije realizirao već mu te više ne pada na pamet.

Pravni zastupnik Guccija je alarmirao carinsku inspekciju u Zagrebu zbog povrede prava žiga, odnosno intelektualnog vlasništva. Dvoje inspektora kontaktirali su Vedrana Š. na broj iz oglasa 7. travnja 2021. te se s njim našli na parkiralištu ispred kuće. I, kako su svjedočili kod sutkinje Andreje Krelja Tovarac u Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu, s vozila su tada bile skinute folije sa znakom Gucci.

Pozvan je na ispitivanje u Carinsku upravu gdje je došao s braniteljem i negirao počinjenje prekršaja. Tvrdio je da vozilo nije bilo oblijepljeno folijama Gucci već da su fotografije koje su mu predočene fotošopirane. Izjavio je da nije vlasnik vozila niti zna čije je vozilo. Obećali su u roku mjesec dana dostaviti i neke dokaze, ali to nisu učinili. Carinici su ustanovili da je objavu oglasa realizirala Sanja Š. na koju je vozilo bilo i registrirano, dok je kontakt telefon bio na Vedrana Š.. I nju su zvali ali im se ona nije odazvala, već je angažirala istog odvjetnika, te se ispričavala zbog nedolaska na ispitivanje sve do 4. listopada 2021. kad je na koncu podnesen optužni prijedlog. Oboje se nisu odazvali ni na sudske pozive.

Sanja Š. nepravomoćno je osuđena za dva prekršaja, jer je u oglasu "Smart for two CDI Gucci automatik..." koristila znak Gucci, te jer je vrijeđala pravo žiga nudeći proizvod pod znakom Gucci. Dok je Vedran Š. osuđen jer je "na portalu 24 sata objavio članak" s ranije citiranim naslovom. Za drugi prekršaj da je Vedran Š. Smart označio žigovima Guccija sutkinja je odbacila optužni prijedlog jer carinska ispostava nije naznačila vrijeme i mjesto počinjenja prekršaja, a to je bitan sastojak optužnog prijedloga. Tužitelj je na dodatno dani rok odgovorio da ne mogu utvrditi vrijeme i mjesto počinjenja prekršaja.

Još su i dobro prošli ako Gucci nije pokrenuo i parnicu radi naknade štete.