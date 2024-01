Hrvati u 2023. najviše tražili ova tri modela automobila, svima im je zajednička jedna stvar

Njuškalo je predstavio rezultate analize auto-moto tržišta u 2023. godini, u kojoj je zabilježen porast broja oglasa osobnih automobila za 54,9 posto, dok je broj oglasa u kategoriji motocikala/motora skočio za 48,9 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Prosječna starost oglašenih automobila u 2023. godini bila je 11 godina, a prosjek prijeđenih kilometara 180 tisuća. Prosječna tražena cijena kretala se oko 18 tisuća eura, što je za dvije tisuće eura manje nego prošle godine.

U ponudi s udjelom od 18,7 posto prednjače automobili marke Volkswagen (VW), slijedi BMW (11,4 posto), Audi (10,6 posto), Renault (11 posto) i Mercedes-Benz (8,8 posto). Od modela, najviše je bilo ponuđenih Golf "sedmica", 23,7 posto.

Najzastupljeniji su bili automobili u kategoriji od 5.001 do 10 tisuća eura, 24,2 posto, no manje nego 2022. godine, kada je taj postotak iznosio 28,4 posto, pokazala je analiza. Nadalje, porast ponude u odnosu na prethodnu godinu vidljiv je u cjenovnim kategorijama od 15.001 do 20 tisuća eura, na 17,9 posto naspram prethodnih 14,7 posto, te od 20 tisuća eura na više, na 22,5 posto u odnosu na 16,3 posto u 2022. godini.

U ponudi je najviše bilo automobila starosti od šest do deset godina, 39,4 posto, te onih od 11 do 15 godina, 22,7 posto, pri čemu je kod potonjih zabilježen značajan pad u odnosu na ponudu godinu ranije (kada je udio bio 29,1 posto).

Njuškalo je zabiježilo i veći porast u potražnji rabljenih i novih automobila u odnosu na godinu ranije. Rabljeni i dalje nadmašuju nove u broju pregleda, no potražnja je puno veća za novim automobilima, uz skok za 24 posto u odnosu na 2022., dok je kod rabljenih riječ o porastu od tri posto.

Najveći skok u potražnji imali su modeli BMW iX1, 80 posto, BMW i7, 69 posto, te MG5, 221 posto, a zanimljivo je, istaknuli su iz Njuškala, da su sva tri električna vozila. Iako su navedeni modeli najtraženiji, najpregledaniji automobil u 2023. bio je Lamborghini Huracan, napominju.

Što se tiče pojedinih vrsta motora, blagi pad je uočljiv jedino kod dizelaša, ali ponuda električnih i hibridnih skočila je za više od 500 posto. U 2023. interes za motociklima je pao pa je tako potražnja za enduro/cross motociklima niža za 10 posto u odnosu na 2022. godinu. Još manju potražnju bilježe cestovni, uz pad za 19 posto, i sportski motocikli, s padom za 23 posto.

