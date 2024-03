Čekate li da se auto zagrije ili krećete odmah? Evo što je ispravno

Treba li u hladnim mjesecima automobil nakon paljenja ostaviti da malo radi ili možemo odmah krenuti, pitanje je koje izaziva podjele. Mnogi će se složiti kako bi trebalo motor ostaviti da se malo zagrije pa tek onda krenuti, no koliko je to ispravno?

Međutim, riječ je o potpuno pogrešnom vjerovanju. Automobil ne treba raditi 'na prazno' i motor se ne treba zagrijavati jer na taj način mu se samo skraćuje vijek. Ako sjedite u hladnom automobilu dok se on ne zagrije, prestanite to raditi. To može ukloniti ulje sa stijenki cilindata što vodi do habanja, a u isto vrijeme, upaljeni motor dok ne dođe do radne temperature nepotrebno troši gorivo.

Osim toga, zagrijavanje motora u mjestu traje duže nego u vožnji, ulje se intenzivnije degradira i dijelovi se više troše. Rad u 'leru' zbog lošijeg procesa izgaranja goriva dovodi i do toga da se nesagoreno gorivo pretvara u uljni film i završava u karteru.

S druge strane, novi automobili imaju senzore koji otkrivaju niske temperature u motoru te se svi dijelovi motora počinju ravnomjernije zagrijavati nego u praznom hodu. Međutim, i tu postoje iznimke. Ako je riječ o automobilima starim dvadesetak godina, kakve voze brojni Hrvati, tada je zagrijavanje motora i rad u 'leru' zapravo i poželjan.