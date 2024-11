FOTO Rukavice bi nas trebale štititi od zaraze, ali što ako se razderu? Ovo se pokazalo kao najveći problem

Jednokratne rukavice svoje su mjesto u većini kućanstava našle i prije sve učestalijih upozorenja kako bi se svatko od nas trebao pripremiti za eventualne nepogode, bilo prirodne bilo ljudskom rukom pokrenute. Naravno, ne zazivamo ni poplave ni pandemije uslijed kojih bi nas rukavice mogle zaštititi od zaraze, ali kad su već na popisu predmeta koje bi svako kućanstvo trebalo imati u slučaju katastrofa valjalo ih je isprobati te utvrditi koje kupiti. Naravno, u nadi da ćemo ih i ubuduće koristiti samo za čišćenje, prilikom pripreme hrane, bojanja kose ili pranja kućnog ljubimca. S polica domaćih trgovina nasumično smo odabrali pet pakiranja jednokratnih rukavica.

Kao ozbiljniji zadatak odmah se nametnuo upravo pronalazak rukavica prave veličine. Koje odgovaraju? Teško je znati. Od pet kupljenih, na jednima nije bilo oznake za mjerenje, no ta nam oznaka nije puno pomogla ni na preostalima jer rukavice su mi u većini slučajeva bile prevelike, čak i kad bi po oznakama širine dlana istaknutim na pakiranju trebale odgovarati. Moj je dlan, naime, širok 7 cm. Logika kaže da trebam S veličinu, ali upravo je nju u trgovinama najteže naći.

Našla sam S veličinu u Kauflandu, gdje se Vigo rukavice nude po cijeni od 5,99 eura - za 100 komada. Na kutiji mjernih oznaka nema, kupljene su napamet i jedine od rukavica obuhvaćenih ovim testom malenoj su ruci taman. To je sjajno, kao i cijena od 0,06 eura po rukavici. Problem je što su se svake treće - a iz kutije smo izvadili i različitim vrstama posla podvrgnuli 20-ak rukavica - potrgale na vrhovima prstiju. Zaključujem da je problem u tome što su veličinom taman, pa oko noktiju u rukavicama nije bilo slobodnog prostora, ali i u tome što su od vinila pa su tek minimalno rastezljive. Time su pogodne za osobe alergične na lateks. Šteta što pucaju, iako na pakiranju piše da su jake, izdržljive. Na iste ruke i iste nokte išle su i sve ostale rukavice, pa niti jedne nisu stradale. Možda im se to ne bi dogodilo da su bile u M veličini, ali tada bih s njima teško obavljala neki posao jer bi mi ispadale.

Gledamo li cijenu rukavica po komadu, druge najjeftinije su one iz DM-a, njihove marke Profissimo. Pakiranje od 60 komada stoji 3,95 eura, što daje cijenu 0,066 eura po komadu. Ovdje je problem bila samo veličina. Po skali na kutiji prevelike bi mi bile i S, no nigdje ih nismo našli pa smo za test kupili M. I one su bez lateksa, pogodne za alergične osobe. Nitrilne su, jako nježne na dodir. Lako ih je navući i skinuti. Nisu tako rastezljive kao kasnije isprobane rukavice od lateksa, ali puno su rastezljivije od vinilnih. Bez oštećenja su izdržale i ribanje kupaonice i pranje nemirnog zeca.

Po cijeni slijede Blink rukavice iz Müllera - 3,99 eura za 50 komada, odnosno 0,08 eura po rukavici. One su uvjerljivo najbolje po osjetu kojeg pružaju - kao da nisu na rukama - te po nježnosti prilikom navlačenja. Tanke su, jako rastezljive i izdržljive. I one su izdržale i kupaonicu i zeca. Izrađene su od prirodnog lateksa. Po mjerilu na kutiji, M veličina mi je prevelika. Malo i jest jer je širina dlana rukavice 8 cm. No, manje su mi velike od Viledinih, kojima je u M veličini širina dlana čak 9 cm.

Iza Blinka, drugo mjesto po dobrom osjećaju pod prstima s Profissimo rukavicama dijele Walking Sensitive iz Spara, izrađene od prirodnog lateksa. Pakiranje od deset rukavica stoji 1,72 eura, dakle 0,172 eura po rukavici. I one su na dodir ugodne, nježne. No, po mjerilu trebala bi odgovarati M veličina, kao i po istaknutim mjerama (7-7,5 cm), ali rukavice su u stvarnosti dosta šire pa su mi prevelike. Jako su rastezljive, najviše od isprobanih, no jedne su se ipak razderale već pri navlačenju. Druga rukavica ostala je čitava i nakon čišćenja kompletne kupaonice i pranja kućnog ljubimca.

Pete isprobane rukavice su Viledine - 3,99 eura za pakiranje od deset rukavica, što daje 0,399 eura po komadu. Odabrane su rukavice od prirodnog lateksa, bez pudera, s ekstra dugom manžetom za bolju zaštitu. Mekane su, rastezljive, lako se navlače i testiranje su prošle bez oštećenja. No, i one su prevelike. Kupljene su u S/M veličini deklariranoj za širinu dlana 6,5-7,5 cm. U stvarnosti, širina dlana rukavice je 9 cm, meni su preširoke. U konačnici, izdržljivošću i na dodir osvojile su nas Blink i Profissimo rukavice, a Profissimo i Vigo rukavice su cijenom najbolje. Izdržljive su i Viledine, ali u prilog im ne idu cijena ni veličina neusklađena s deklariranom. Walking Sensitive rukavice, pak, nisu loše no nisu ni favorit, pogotovo gledamo li cijenu po komadu.