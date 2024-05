FOTO Iznenađenje za 50. rođendan: Ekskluzivno izdanje ikone krenulo u pretprodaju. Evo po kojoj cijeni

Povodom obilježavanja pola stoljeća Volkswagen Golfa, u čitavoj Europi – pa tako i u Hrvatskoj - kreće pretprodaja modela po kojem je čitava klasa dobila ime, i to u posebnom izdanju nazvanom „Edition 50“. Novi Golf u ovoj je rođendanskoj ediciji dostupan od 26.410 eura, dok novi Golf Variant košta od 30.764 eura. Podsjetimo, Volkswagenov model jedan je od najuspješnijih automobila na svijetu s više od 37 milijuna prodanih primjeraka. Sve je započelo 1974. godine, a novitet čija pretprodaja započinje točno na rođendan ikone kompaktnih automobila najnovija je evolucijska faza ovog bestselera. Uz brojne poboljšane detalje svi novi modeli Golfa i Golfa Variant odlikuju se intuitivnim infotainment sustavom nove generacije. Novi modeli Golf i Golf Variant prepoznatljivi su po izmijenjenom prednjem dijelu, po novodizajniranim LED glavnim svjetlima. Njihova vrhunska varijanta IQ.Light LED Matrix nudi nova duga svjetla s vrlo velikim dometom. Prvi put u nekom europskom Volkswagen modelu osvijetljen je i VW logotip u rešetci hladnjaka. IQ.Light 3D LED stražnja svjetla također su redizajnirana u objema varijantama karoserije.

Foto: Volkswagen

U unutrašnjosti, pak, potpuno je nova generacija infotainment sustava s još bržim procesorom, slobodno pozicioniranim dodirnim zaslonom dijagonale 32,2 cm i intuitivnom strukturom izbornika. Dodirni klizači za regulaciju temperature i jačine zvuka sada su osvijetljeni. U sklopu serijske opreme dolazi najnovija varijanta digitalnih instrumenata. Još jedan novitet predstavljaju višenamjensko kolo upravljača s tipkama za jednostavno rukovanje i potpora za govorne naredbe IDA. Osim upravljanja funkcijama poput klima-uređaja, telefona i navigacije normalnim govorom, sustav IDA također omogućuje online pristup informacijama iz gotovo svih područja – od rasporeda letova do pitanja znanja. Kao novost u potporu za govorne naredbe IDA prvi put je integriran ChatGPT, umjetna inteligencija koja proširuje spektar dostupnih tema.

Golf je već od početka pretprodaje dostupan sa svih šest varijanti opreme – 4Life, Life, Life Plus, Style, R-Line i Edition 50. Na raspolaganju su trenutačno dva benzinska turbomotora s ručnim mjenjačem (TSI) i snagom od 116 i 150 KS te dva benzinska turbomotora s blagim hibridnim sustavom od 48 V (eTSI) i 7-stupanjskim automatiziranim mjenjačem s dvije spojke (DSG), koji također dolaze sa snagom od 116 i 150 KS. 48 V-sustav putem rekuperacije pohranjuje električnu energiju koja se koristi za pogon. Ta dodatna snaga osjetno poboljšava performanse tijekom kretanja. Istodobno, učinkovita tehnologija 48 V-sustava i privremeno isključivanje 1.5 TSI evo2 motora omogućuju vrlo nisku potrošnju. Sva četiri motora moderni su četverocilindrični motori s izravnim ubrizgavanjem, VTG punjačima (varijabilna geometrija turbine) i automatskim isključivanjem cilindara. Kasnije se očekuje dolazak i dizelskih TDI izvedbi. Model Golf Variant trenutačno je dostupan isključivo u varijanti opreme Life i to s turbobenzinskim motorima od 116 KS i 150 konja.

Kao “hommage“ milijunima prodanih Golfova, Volkswagen je povodom rođendana najprodavanijeg modela na svijetu razvio poseban model Golf Edition 50. Osnovu čini Golf Style, koji je individualiziran dodatnim značajkama. Kada je u pitanju vanjski dizajn, te značajke uključuju 18“ naplatke od lakog metala, zatamnjena stražnja stakla, osvijetljenu rešetku hladnjaka, osvijetljeni VW logotip i 3D pločicu s natpisom “50” na B stupovima. Detalji kao što su logotipi “Edition 50”, obloge papučica od brušenog plemenitog čelika i crna krovna obloga naglašavaju ekskluzivnost u unutrašnjosti. Dio proširene opreme su i novi infotainment sustav “Discover” s navigacijom, sustav pokretanja i zaključavanja bez ključa, potpora za govorne naredbe IDA, odabir profila vožnje i alarm. Posebni će model na početku pretprodaje biti dostupan s 1.5 eTSI DSG motorom sa 150 KS. Golf 1.5 eTSI DSG (150 KS) Edition 50 košta 36.228 eura. Osnovni model je Golf 1.5 TSI (116 KS) 4Life i on stoji ranije navedenih 26.410 eura. U serijskoj opremi između ostalog ima dodatno zatamnjena bočna stakla straga i stražnje staklo, kameru za vožnju unatrag, paket Winter, radio Ready 2 Discover, automatsko održavanje razmaka ACC Stop & Go, LED glavna svjetla, ambijentalno osvjetljenje, električno preklopiva i grijana vanjska osvrtna zrcala s memorijom. Model Golf 1.5 TSI sa 116 KS i Life opremom starta sa 27.647 eura, dok za Golf 1.5 TSI sa 116 KS i Life Plus opremom - koji između ostalog ima i sistem centralnog zaključavanja i pokretanja motora bez ključa "Keyless Access" bez Safelock-a, dodatno zatamnjena bočna stakla straga i stražnje staklo, alarmni uređaj s nadzorom unutrašnjosti i nagiba vozila, kamera za vožnju unatrag, 17“ lakometalne naplatke Nottingham, paket "Svjetlo i vidljivost Plus“ i metalik boju – treba dati 27.847,05 eura. Golf 1.5 eTSI DSG (150 KS) Style starta sa 36.002 eura, a Golf 1.5 eTSI DSG R-Line košta 36.218,12 eura. Karavanski Golf u Hrvatskoj starta s cijenom od 30.764,11 eura i to za Golf Variant 1.5 TSI Life (116 KS).