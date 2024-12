Donosimo ultimativni vodič za uštedu na grijanju ove zime: Tepisi nisu samo za ukras, a jedna stvar nikako se ne preporuča

Odjeću nikako sušiti na radijatoru, na pod staviti tepih, a kad se provjetrava stan, najbolje je stati kod zida najudaljenijeg od prozora pa kad svjež zrak dođe do te pozicije, "luftanje" prekinuti. Samo su neki ovo od savjeta za uštedu na grijanju na koje zimi odu čak tri četvrtine ukupnih računa prosječnog kućanstva, a koje su pobrojali upravo oni koji grijanje domaćinstvima i omogućuju. Odgovor na to kako smanjiti režije, s obzirom na to da je račun za struju od 1. studenoga poskupio otprilike dva i pol eura, a od 1. siječnja ide gore za dodatnih 60 centi, potražili smo u HEP-u, za one koji se griju na struju i na toplanu, ali i u zagrebačkoj plinari (Gradska plinara Zagreb – Opskrba), budući da ona opskrbljuje plinom najveći broj kućanstava u Hrvatskoj. Krenut ćemo od potonje, odnosno od savjeta za one koji za grijanje koriste plin, budući da u GPZO-u prenose načine uštede koje je na jednome mjestu sažela Hrvatska stručna udruga za plin.

– Da bi grijanje prostorija bilo efikasno i za korisnike udobno, upravljanje sustavom grijanja vrši se ili termostatom kojim se podešava željena temperatura ili programatorom, kojim se može odrediti način grijanja tijekom nekoliko dana, a može se i daljinski nadzirati i upravljati – kažu iz Hrvatske stručne udruge za plin, a upravo su termostati glavna preporuka i za one koji se griju na struju, ali i na toplanu. Ali do toga ćemo nešto kasnije, zadržimo se još malo na plinu. Temperatura grijanih prostorija, kažu u Hrvatskoj stručnoj udruzi za plin, "treba biti ugodna" pa preporučuju i koliko bi Celzijevih stupnjeva trebalo biti u kojoj prostoriji. U kuhinji i hodnicima dovoljno je 18, dnevni boravak i radne sobe trebali bi biti na 20 do 22 stupnja, kupaonice na 24, dok u spavaćim sobama temperatura ne bi trebala prelaziti 16 Celzijevih stupnjeva. Ulazi, prolazi, smočnice "i druge sporedne prostorije" ne bi se trebale grijati.

– Ako se prostorije griju na temperaturu samo jedan stupanj nižu od preporučene, štedi se oko šest posto energije za grijanje – kažu u Hrvatskoj stručnoj udruzi za plin pa dodaju da se ugradnjom termostatskih ventila na radijatore, koji automatski održavaju zadanu temperaturu prostorije, uštedi od 15 do 20 posto energije za grijanje. Provjetravanje prostorija zimi mora osigurati izmjenu zraka u prostoriji, ali ne i hlađenje zidova.

– Zato kod provjetravanja treba stajati kod zida prostorije koji je najviše udaljen od otvorenog prozora, pa kad se osjeti da je svježi zrak došao do tog dijela prostorije, za što je obično potrebno oko pet minuta, zatvaraju se prozori i provjetravanje prekida – kažu pa dodaju da se osobita ušteda energije za grijanje i potrošnu toplu vodu postiže i ugradnjom solarnog sustava na postojeći sustav grijanja plinom. Oni koji se griju na toplanu, trebali bi pripaziti, kažu u HEP Toplinarstvu, da grijane prostorije drže na 20 Celzijevih stupnjeva, a slično kao i kod plina, za svaki stupanj više utroši se, ističu, šest posto više energije.

– Ugradite uređaje za regulaciju odavanja topline: termostatski radijatorski set (termostatski radijatorski ventil i termostatska glava), odnosno uređaje kojima se može regulirati potrošnja toplinske energije. Pridržavajte se uputa za postizanje željene temperature tvrtke koja je ugradila ventile u vaš stambeni prostor – jedan je od savjeta za uštedu energije HEP Toplinarstva, iz kojega kažu i da bi bilo dobro provjeriti ima li pukotina na prozorima stanova i kuća te ih zabrtviti ako postoje.

I oni savjetuju da se prostorije prozračuju redovito, "ali ne dulje od 10 minuta". – Tako će se sačuvati toplina akumulirana u zidovima i namještaju te će nakon provjetravanja vaš stambeni prostor uskoro biti topao kao i prije. Nikako nije preporučljivo reguliranje temperature prostorije otvaranjem prozora – kažu u HEP Toplinarstvu, u kojem imaju još jedan savjet. Ne pokrivati izvor topline. – Radijatori ne smiju biti zaklonjeni zavjesama i namještajem. Sušenjem rublja na radijatoru praktično prekidate grijanje. Pokriven i zaklonjen radijator je izoliran i nema pravog učinka – kažu. Njihovi kolege iz HEP-a, pak, imaju preporuke o optimalnoj temperaturi u prostorijama za one koji se griju na struju. Hodnik treba držati na 14 do 17 Celzijevih stupnjeva, spavaću sobu na 17, kuhinju i radnu sobu na 17 do 21, dnevni boravak na 20 do 23, a kupaonicu na 23 Celzijeva stupnja.

– Prostorije prozračujte redovito, ali ne dulje od 10 minuta kako bi se sačuvala toplina akumulirana u zidovima i namještaju. Ugradnjom sobnog termostata možete smanjiti troškove grijanja 7 do 15 posto – kažu u HEP-u, u kojem također savjetuju provjeru i brtvljenje prozora. Ističu i da se odjeća treba "prilagoditi godišnjem dobu kako se prostor ne bi dodatno grijao radi postizanja osjećaja ugode". – Koristite tepih. Iako većini služi kao dekoracija, zimi itekako može imati važnu ulogu. Kada grijete dom, oko 10 posto topline gubi se kroz podove. No ako imate deblji tepih, uspjet ćete zadržati dio topline u prostoriji – kažu u HEP-u.

