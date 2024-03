BMW predstavio novo lice: Naš Domagoj Đukec iznenadio bitno manjim bubrezima

BMW je na godišnjoj konferenciji BMW grupe predstavio konceptni automobil BMW Vision Neue Klasse X.

Riječ je o drugoj studiji iz serije Neue Klasse (prva BMW Vision Neue Klasse limuzina predstavljena je u rujnu 2023.), koja najavljuje posve novu generaciju električnih automobila. Nova, isključivo električna platforma bit će korištena za šest novih EV automobila, koji će se pojaviti između 2025. i 2027., a prva na tržište stiže električna Serija 3 2025. godine iz BMW tvornice u mađarskom Debrecenu.

BMW Vision Neue Klasse X je koncept SUV automobila, odnosno SAV (Sport activity vehicle), kako tu klasu nazivaju Bavarci.

- Zajedno s BMW Vision Neue Klasse, BMW Vision Neue Klasse X prikazuje širinu naše buduće linije BMW modela. Neue Klasse odražava raznolikost svih modela koje kupci žele danas i u budućnosti – od sportske limuzine, sa svim svojim derivatima, do moderne SAV obitelji,” rekao je Oliver Zipse, predsjednik Upravnog odbora BMW AG. „Na ovaj način naglašavamo da je Neue Klasse puno više od običnog automobila ili specifičnog koncepta; “To redefinira marku BMW – i, u isto vrijeme, bit će više BMW nego ikada", kaže.



S konceptom BMW predstavlja i novu vrstu upravljanja pogonom i šasijom koja pruža vrhunsko iskustvo vožnje koje je prilagođeno individualnim potrebama. Temelji se na novom paketu softvera koji je vlastitim radom razvila BMW grupa koji će pomoći vozilima Neue Klasse glatku vožnju u svakom trenutku.

S povećanim razmakom od tla, potpuno električna arhitektura vozila nudi nove mogućnosti za još prostraniju unutrašnjost. Omogućuje dugačak međuosovinski razmak, kratke prevjese i klasične BMW proporcije. Velike prozorske površine i panoramski stakleni krov preplavljuju unutrašnjost prirodnim svjetlom, stvarajući prozračnu prostranost koju nadopunjuju tekstili toplih boja.

Vertikalno poredane LED-ice nude svježu interpretaciju prepoznatljivog BMW-ovog svjetlosnog potpisa. Sprijeda i u sredini je BMW bubrežasta rešetka, ponovno zamišljena kao trodimenzionalna skulptura s okomito postavljenim pozadinskim osvjetljenjem. Zajedno, prednja svjetla i bubrežasta rešetka stvaraju svjetlosni efekt koji se aktivira kako se vozač približava vozilu i nastavlja u unutrašnjosti.



No, bubrezi su mnogo manjih dimenzija nego na konceptu Neue Klasse, kao i na recentnim serijskim modelima BMW-a, što će svakako naići na dobru reakciju mnogo ljubitelja bavarskih automobila koji nisu bili najsretniji s dizajnerskim rješenjima rešetke u obliku predimenzioniranih bubrega. Očito šef dizajna marke BMW, naš Domagoj Đukec, ovim modelom najavljuje novu eru u izgledu bavarskih modela s bitno manjim bubrezima kao BMW-ovim zaštitnim znakom.

Blago povišen položaj sjedenja osigurava pouzdano iskustvo vožnje. U kabioni, redizajnirani upravljač s višenamjenskim gumbima, središnji zaslon s intuitivnom funkcionalnošću upravljanja dodirom i BMW Panoramic Vision, zajedno s naprednim glasovnim upravljanjem BMW Intelligent Personal Assistant, služe kao jednostavna i intuitivna sučelja za interakciju čovjeka i automobila. BMW Panoramic Vision projicira ključne informacije preko cijele širine vjetrobrana. U proizvodnim modelima Neue Klasse bit će dopunjen poboljšanim BMW 3D Head-Up zaslonom.



BMW Vision Neue Klasse X dolazi uz najnoviju, šestu generaciju BMW eDrive tehnologije. Baterijske ćelije litij-ionskih baterija su sada okrugle, s gustoćom energije više od 20 posto većom od one prizmatičnih ćelija koje su se ranije koristile. U kombinaciji s prijelazom na sustav od 800 volti, to će poboljšati brzinu punjenja do 30 posto – što će omogućiti vozilima da se napune dovoljno za domet od 300 kilometara u samo deset minuta.

Šesta generacija BMW eDrive također nudi do 30 posto veći domet. Kada je riječ o aerodinamici, BMW Vision Neue Klasse X može se pohvaliti s otporom zraka smanjenim za 20 posto u odnosu na usporedivi model u trenutnoj liniji. Novi dizajn guma i poseban kočioni sustav za potpuno električna vozila pomažu povećati ukupnu učinkovitost vozila do 25 posto.