FOTO Isprobali smo Amazfit Cheetah: Sat koji vas trenira i motivira, ali jedno je zaista impresivno

Trčanje je nekoć bilo jednostavan sport, a sada kao da ne može bez preskupih tenisica, dodataka, gadgeta… Najvjerniji prijatelj trkača već je godinama njegov fitness sat, a na nedavnom zagrebačkom maratonu uočili smo da sve više trkača odabire Amazfitove satove. U želji da otkrijemo u čemu je stvar, obratili smo se njihovom uvozniku za hrvatsku, koji nam je spremno ustupio jedan od najnovijih modela - Amazfit Cheetah Square. Namijenjena baš trkačima, Amazfit Cheetah serija ima tri modela: osnovni u okruglom i kvadratičnom obliku, te pro, koji se može pohvaliti kvalitetnijim materijalima izrade te nešto naprednijim funkcijama, kao i ugrađenim malenim zvučnikom kojega bismo, ruku na srce, u vremenu bežičnih slušalica rijetko koristili. Na testiranje u Večernjem listu dobili smo Amazfit Cheetah Square, najnoviji od tri trkača modela za kojega su nam distributeri rekli da bi bolje pasao manjoj ženskoj ruci. Sat dolazi u vrlo čvrstoj kutijici u kojoj je i magnetski punjač, a prvo čime nas je osvojio živahan je kvadratični AMOLED ekran osjetljiv na dodir, dimenzija 44 x 38.7 x 9.9 mm, koji se jasno vidi i po vrlo jakom suncu. Početni ekran prepun je informacija a ujedno i začuđujuće pregledan, a njegova se lica mogu ekstenzivno prilagođavati individualnim potrebama korisnika.

Vjerojatno svjesni da se za svoj komad tržišta moraju natjecati s etabliranim GPS korporacijama poput Garmina i Polara, kao i multibrand liderima poput Applea i Samsunga, u Amazfitu su odlučili svoje satove natrpati svime što bi korisnik mogao poželjeti. U malenom satu čija je težina od 37 grama (25 bez narukvice) gotovo zanemariva, utrpana je impresivna količina zdravstvenih aplikacija posvećenih praćenju rada srca, razine stresa, mjerenju kisika u krvi, detaljnoj analizi sna i drugome, a posebna pažnja posvećena je zaista sjajnim programima treninga - umjesto da samo prati vaš napredak, Cheetah aktivno vas mentorira, motivira i trenira, prilagođavajući se vašem tempu i kondiciji! Amazfit svojim korisnicima nudi čak 150 sportskih modova, kao i mogućnost povezivanja s Amazonovom Alexom. Putem aplikacije Zepp, koja nam omogućava pristup dodatnim funkcijama, lako se povezuje s iOS i Android uređajima, nudeći i neke od njihovih brendiranih funkcija. Mi smo ga testirali uz iPhone i opcije poput pronalaska izgubljenog uređaja solidno su radile, iako, za razliku od iWatcha koji se oslanja na Appleov cloud sistem, nije bilo mogućnosti pronalaska telefona ako je prekinuta njegova izravna veza sa satom.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ono u čemu je Amazfit Cheetah zaista impresivan, zbog čega neki čak idu toliko daleko da ga nazivaju “ubojicom iWatcha”, njegova je baterija koja u uvjetima svakodnevnoga korištenja drži nevjerojatnih tjedan dana, uz mod slabog napajanja izdržat će i dvostruko duže, a ako ga koristite samo kao sat, radit će čak tri tjedna! Ovo su statistike modela Square koji smo testirali, a Round i Pro prema podacima proizvođača imaju još dvostruko jače baterije. Usporedbe radi, iWatch punimo gotovo svake večeri, Samsungovi modeli podjednako se brzo cijede, Fitbit se u uvjetima realnoga korištenja kreće oko pet do sedam dana, a većina do sada nedostižnih Garminovih modela da se “navući” do dva tjedna lagane uporabe.

VEZANI ČLANCI:

Tijekom testiranja, nosili smo Cheetah Square na bazen, trčanje nasipom, šetnje s psom i u teretanu: u svim okolnostima, mokrim i suhim, ponašao se više nego dobro, ali posebno je zasjao baš na treningu trčanja, što mu i jest primarna namjena. Uz vrlo solidan GPS, detaljno nam je iscrtavao rute i prepreke s kojima smo se tijekom trčanja susretali, bilo da se radilo o fizičkim ili fiziološkim barijerama koje je trebalo nadvladati. Upute Zepp trenera baziranoga na umjetnoj inteligenciji dolazile su baš u pravo vrijeme, i s treninga smo se vratili iscrpljeni, ali i zadovoljni suradnjom s ovim malenim, ali moćnim satom. U budućnosti bismo voljeli vidjeti još malo upeglaniji operativni sustav, bolju komunikaciju s iOSovim nativnim aplikacijama i više kolor opcija, ali i u ovim ranim izdanjima Cheetah se itewkako ima čime pohvaliti, pa i nametnuti u svojoj cjenovnoj kategoriji. Amazfit Cheetah modeli u nas su dostupni po cijenama koje se kreću od 220 eura za osnovne Square i Round modele do oko 290 za Cheetah Pro model. Ako ste trkač ili rekrativno aktivna osoba, ovo je sat koji se isplati uzeti u obzir.

VIDEO: Dva nova kineska automobila stigla u Hrvatsku