U Hrvatsku stigao novi najpovoljniji automobil VW grupacije, nova Fabia

Nova, četvrta generacija Škode Fabije jedan je od modela koje smo s velikim zanimanjem čekali. Vozili smo novu Fabiju još lani, u Gdanjsku, i već smo se tada uvjerili u robusnost, čvrstoću, agilnost najnovijeg izdanja drugog najprodavanijeg modela češke marke, no do njezina dolaska u Hrvatsku nismo mogli znati hoće li se Škoda držati najavljenog iznosa od 108.000 kuna. Jer, cijene rastu... Škoda je, međutim, ostala na prvobitno izrečenom. Nova Fabia starta s cijenom od 108.360 kuna, za izvedbu pokretanu 1,0 MPI benzincem od 65 konjskih snaga, uparenim s preciznim 5-stupanjskim ručnim mjenjačem te u početnoj Active razini opreme. Time je novi najjeftiniji model čitave Volkswagen grupacije, ujedno i njihov model na koji treba najkraće čekati - u ovom trenutku pet do šest mjeseci.

Iako početna, Active oprema nije siromašna. Dapače. Fabia Active, primjerice, ima LED svjetla, el. podesive i grijane retrovizore, el. podizanje prednjih stakala, pomoć u zadržavanju prometne trake, Front Assist sa sustavom zaštite pješaka i biciklista, Driver Alert, Swing infotainment sustav s 6,5-inčnim dodirnim ekranom u boji, Bluetooth, dva USB-C ulaza, klima-uređaj, limitator brzine. Sve Fabije su online, a mnogim će vozačima biti zanimljiva aplikacija Škoda Connect preko koje se može, među ostalim, provjeriti lokaciju automobila, zaključati ga i otključati, podesiti navigaciju. Nadalje, Fabia ima šest zračnih jastuka, a može se doplatiti još i za dva stražnja bočna zračna jastuka te za zračni jastuk za vozačeva koljena. Ukupno devet - najviše u segmentu. Doplatiti se prvi put u Fabiji može i za deset litara veći spremnik goriva, kome uobičajenih 40 litara nije dovoljno. U početnoj je opremi kombinirana instrumentna ploča, a dostupan je i virtualni kokpit s pet različitih opcija prikaza. Fabia je u novoj generaciji narasla, duljinom je prva koja je premašila četiri metra. Duga 410,7 cm - 11 cm više od prethodne Fabije - u prtljažnik prima 380 litara.

Poput svake druge Škode, i Fabia obiluje pametnim detaljima. Ima više od 40 Simply Clever elemenata. Fabia je prigrlila mnoge elemente koje u ovom modelu ranije nismo mogli naći. Što serijski, što uz doplatu, u Fabiji su na raspolaganju najnoviji sustavi potpore vozaču, poput pomoći pri izlasku iz parkirnog mjesta ili automatske regulacije razmaka pri brzini do 210 km/h te bežično punjenje mobitela. Ponuda pokriva paletu benzinaca od 65, 80 (od 112.003 kn), 95 (1,0 TSI; od 118.974 kn), 110 (od 121.279 kn) i 150 konjskih snaga. Najsnažniji je, naravno, 1,5 TSI stroj koji uz Ambition opremu i DSG 7-stupanjski automatski mjenjač s dvostrukom spojkom stoji 152.287 kn. Mnogi ga s nestrpljenjem očekuju i u sportskom Monte Carlo izdanju. Bit će, ubrzo. Ono što nije u planu električna je, a zasad ni elektrificirana inačica. Takve planove Škoda ima za SUV A0 segmenta, ne i za Fabiju. Za razdoblje do 2025. godine Škoda je najavila deset novih elektrificiranih modela.