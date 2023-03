Od petka velika promjena za vozače automobila, za motocikliste sve po starom

Zadnjeg dana ovog mjeseca prestaje obveza vozača da upale dnevna ili kratka svjetla za vrijeme vožnje danju. Naime, Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje da svjetla na motornim vozilima danju moraju biti upaljena u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka. Naravno, i nakon 31. ožujka vozači su svjetla danju dužni paliti u slučaju smanjene vidljivosti, primjerice, za jače kiše ili magle, a podrazumijeva se kako se svjetla i dalje moraju koristiti noću.

Iznimka su motocikli i mopedi na kojima tijekom čitave godine za vrijeme vožnje (i) danju moraju biti upaljena kratka svjetla. Vozači automobila, dakle, danju od petka više neće morati strahovati od novčane kazne propisane za one koji zaborave upaliti svjetla na automobilu. No, kazna je u ovom slučaju manje bitna. Svjetla na vozilu prvenstveno su stvar sigurnosti. Danju je njihova uloga omogućiti drugima – kako vozačima, tako i pješacima te biciklistima – da na vrijeme uoče vaše vozilo kako bi se izbjegla nesreća. Stoga je preporuka paliti dnevna ili kratka svjetla tijekom čitave godine, bez obzira što zakon nakon 31. ožujka na to ne obvezuje vozače.

Činjenica je da je automobil s izgašenim svjetlima u prometu slabije uočljiv od onoga čija su svjetla upaljena. To je još izraženije vozite li automobil sive ili srebrne boje (a takvi su na cestama u većini), kao i za tmurnih, sivih dana. Srećom po vlasnike novijih vozila, novi automobili automatski aktiviraju dnevna svjetla. Vozači automobila starijih godišta o svjetlima moraju sami voditi računa.