Nemar i bahaćenje pune državni proračun: U 12 mjeseci skupili više od milijardu kuna kazni

Naši su vozači, nemarom i bahaćenjem na cesti, u samo 12 prošlogodišnjih mjeseci skupili više od milijardu kuna kazni, analizirao je Večernjakov magazin AutoStyle. Točnije, da se uspiju naplatiti sve te kazne, u državni bi nam proračun pristiglo 1.133,906.000 kuna samo od prekršaja koje su uhvatile policijske kamere i radari, odnosno od slučajeva u kojima su prometni policajci na djelu zatekli vozače u prekršaju.

U ovaj iznos nisu uračunati prekršaji koji su prethodili prometnim nezgodama. Kad navodimo iznos koji bi se trebao sliti u državni proračun, kažemo "trebao", jer vjerojatno će se naplatiti oko 70 posto ispisanih prekršajnih naloga, s obzirom na to da naš pravni sustav omogućava razne opcije manipuliranja.

Trebali bi i psihijatru

Odugovlačenju i mogućnosti namjernog "spremanja u ladicu" MUP je nedavno doskočio centraliziranjem slanja obavijesti o počinjenom prekršaju, no razvlačenje preko sudova i dalje je boljka našeg sustava. No to je već druga priča.

U prebrzoj vožnji lani je uhvaćen ukupno 280.531 vozač, vidljivo je iz evidencije Ministarstva unutarnjih poslova. Ovisno o postignutoj brzini, grijesi su im različito "teški" pa u skladu s time i kazne. No kad bi se te kazne od prebrzih vozača zaista i uspjele naplatiti, one bi objedinjene nosile čak 386,598.200 kuna. Njih je lani bilo 5,4 posto manje nego godinu prije, no i dalje ih je daleko više nego pijanih i drogiranih za upravljačem, a kazne su za brzinske prekršaje usklađene s ozbiljnošću samog djela. Tako se, primjerice, za vožnju u naselju brzinom koja je više od 50 km/h veća od dopuštene može zaraditi do 20.000 kuna kazne, a isto čeka i vozače koji su u javnom prometu isprobavali brzinski limit automobila.

Ove dvije kategorije vozača, uz pijane i drogirane, valjalo bi – zbog načina na koji ugrožavaju i sebe i ostale sudionike prometa – podvrgnuti i psihijatrijskom vještačenju, a zajedno bi na temelju lanjskih prekršaja samo vozači najbrži u gradskom prometu (više od 50 km/h iznad ograničenja) te oni uhvaćeni na limitu vozila u proračun trebali uplatiti 32,145.000 kuna.

S ukupnim iznosom od 250,601.700 kn prebrze vozače u stopu prate oni pijani i drogirani. Stava smo da i u ovoj kategoriji – jednako kao i u najvišim kategorijama prebrze vožnje – ne bi smjelo biti nikakve mogućnosti izvlačenja od plaćanja kazne.

Vožnju u alkoholiziranu stanju, ili pod utjecajem droge, smatramo jednim od najvećih vozačkih grijeha, za koje ni najstroža kazna nije dovoljno stroga. Za vozača koji svjesno sjedne za upravljač u stanju u kojem ne može ni percipirati situaciju na cesti ni kontrolirati automobil koji vozi držimo da nije ubrojiv pa bi mu kao takvom – uz visoku novčanu kaznu – trebalo na dulje uzeti vozačku dozvolu.

Nakon ozbiljno prebrzih i pijanih vozača po ozbiljnosti počinjenog djela slijede oni koji smatraju da voziti mogu i bez položenog vozačkog ispita. Njima bi također trebalo uzeti svih 98,595.000 kn, do zadnjeg novčića, jednako kao i onima koji upravljaju vozilom dok im je vozačka dozvola oduzeta (ukupno 52,065.000 kn), koji ne poštuju crveno svjetlo na semaforu (ukupno 19,130.000 kn) ili voze u suprotnom smjeru (14,161.000 kn). Zahvaljujući brojnosti prekršaja (46.251 vozač), ozbiljan je i ukupan iznos kazni za korištenje mobitela tijekom vožnje – od lani ih se nakupilo za 46,251.000 kn.

Tek malo iznad ograničenja

S druge strane ljestvice vozači su koji prekršajnu prijavu nisu zaradili bahatim i bezobzirnim kršenjem propisa, nego jednostavno – nisu imali sreće. Recimo, prekasno su se prestrojili u trak za skretanje. Nisu ispravno procijenili smiju li negdje parkirati ili ne. Tu negdje svrstavamo i najbrojniju kategoriju brzinskih prekršitelja – onih koji su uhvaćeni kako u naselju voze brzinom 10-20 km/h iznad ograničenja. Da su bili prebrzi, jesu; da su divljaci, ipak nisu. Kako bilo, njih 101.865 ukupno je zaradilo 50,932.500 kn kazni. Iako mnogima to ne izgleda tako, nekorištenje sigurnosnog pojasa – a takvu su prijavu lani policajci ispisali 77.833 puta – ozbiljan je udar na sigurnost. Da objasnimo, u toj su kategoriji vozači koji nisu vezali sebe pa se kockaju vlastitim životom, ali i oni koji nisu na siguran način prevozili djecu.

