Čekao automobil šest mjeseci dulje i platio ga 40 tisuća kuna više: Može li kupac odustati od kupnje?

Automobil sam čekao šest mjeseci dulje od dogovorenog, a onda sam ga platio 40.000 kuna više nego što je koštao kad sam ga naručio. Priča je to jednog čitatelja, dok drugi za svoj auto – kojega je naručio početkom godine – još ne zna ni termin dolaska ni točnu cijenu. Treći je, pak, novi automobil dobio nekoliko mjeseci kasnije po prvobitnoj cijeni. Isto tržište, tri marke i tri potpuno različita iskustva. Da se zbog nedostatka dijelova i materijala na automobile čeka dugo – na neke i više od godinu dana – već je poznato i kupci većinom pristaju na čekanje. No, što kad pristanete na šest mjeseci čekanja, a to se prometne u 10 ili 12 mjeseci? Što kad pristanete dati 130.000 kuna za auto, a on stigne po cijeni od 150.000 kn? Istražili smo može li i u kojim situacijama kupac odustati od kupnje automobila te dobiti nazad puni iznos uplaćenog pologa.