Borba protiv dizelaša ima zabrinjavajuću nuspojavu

Norvežani na prvom, Hrvati na 8. mjestu

Potražnja za SUV-ovima i lani je rasla, a projekcije tržišta upućuju na to da će se takav trend nastaviti i u godinama koje slijede. Na tržište su uvedeni mnogi manji SUV modeli, također i s hibridnom tehnologijom. To je SUV-ovima pomoglo da emisiju CO2 smanje sa 134,9 g/km (koliko su imali 2016.) na 133 g/km. Bez obzira na to, SUV-ovi su pridonijeli ukupnom povećanju emisije ugljikova dioksida u Europi jer oni emitiraju znatno više CO2 od prosječnih vrijednosti zabilježenih 2017. za nove automobile (118,1 g/km). To se pokazalo posebno kobnim u kombinaciji s povećanim prelaskom na benzinske motore, a najvidljivije je na najvećim tržištima. Pad potražnje za dizelašima u Njemačkoj i Velikoj Britaniji mjeri se u dvoznamenkastim postocima, a u Francuskoj i Španjolskoj on iznosi 5,4 odnosno 8,1%. Kao rezultat toga, ukupna emisija CO2 porasla je na svim tim tržištima. Hrvatski vozači i dalje ne odustaju od dizelaša, pa mi sada ne bilježimo tako velik skok u vrijednostima ugljikova dioksida koje emitiraju novi automobili lani pristigli na naše tržište. Količina CO2 u Hrvatskoj je rasla za 0,9 g/km te smo na osmom mjestu s prosječnih 112 grama ugljikova dioksida po kilometru. Najčišće automobile lani su kupovali Norvežani (83,6 g CO2/km), a najprljavije Švicarci (133,2 g CO2/km).